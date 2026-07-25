Шымкент, 24 июля. В городе завершилась масштабная трансформация условий жизни воспитанников Сайрамской вспомогательной школы‐интерната‐колледжа: здесь распахнул двери новый жилой корпус, который кардинально меняет повседневность более чем трёхсот ребят. Ещё недавно дети ютились в обветшавшем здании 1975 года — при норме в 125 мест там вынуждены были размещаться почти втрое больше воспитанников, а инфраструктура едва справлялась с базовыми потребностями. Теперь эта страница осталась в прошлом.

Новое общежитие площадью свыше 8 288 квадратных метров возведено с учётом всех современных требований к безопасности и комфорту. Пространство продумано до мелочей: отдельные жилые блоки для мальчиков и девочек, медицинский блок, игровые комнаты и иные помещения создают по-настоящему заботливую среду для детей с особыми медицинскими потребностями. Но комфорт выходит за пределы здания: на территории в 3,5 гектара появились футбольное поле, воркаут‐зона, игровые и рекреационные площадки — всё это формирует полноценную экосистему для развития и отдыха ребят.

Особую значимость проекту придаёт его происхождение: строительство стало возможным благодаря средствам, возвращённым государству в рамках работы по изъятию незаконно приобретённых активов. Таким образом, ресурсы, ранее выведенные из легального оборота, теперь служат обществу, напрямую улучшая качество жизни уязвимой категории граждан. Это не просто инфраструктурное обновление — это наглядный пример того, как механизмы возврата активов могут конвертироваться в реальные социальные результаты.

Воспитанники и педагоги интерната искренне благодарны Генеральной прокуратуре РК, прокуратуре Шымкента и городскому акимату — их совместная работа позволила воплотить проект в жизнь. Открытие корпуса — не изолированное событие, а часть системной работы: возвращённые средства целенаправленно направляются на поддержку наиболее значимых для общества инициатив. И в данном случае приоритет очевиден — забота о детях, которым особенно нужны стабильность, безопасность и пространство для роста.