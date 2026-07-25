Официально физкультурой и спортом занимается около 41% жителей страны. Но этот показатель описывает не столько физическую форму казахстанцев, сколько охват организованными занятиями. Разбираемся, кого посчитало государство, почему более половины результата обеспечили дети и как в эту картину вписываются частные фитнес-клубы.

По данным Министерства туризма и спорта, в 2024 году физической культурой и спортом систематически занимались примерно 8,4 миллиона казахстанцев. Это около 41% населения страны.

Цифра выглядит впечатляюще: если понимать её буквально, спортивным можно назвать почти каждого второго жителя Казахстана. Однако официальный показатель не отвечает напрямую на вопрос, сколько людей регулярно тренируются, достаточно двигаются или выполняют рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

На самом деле государство измеряет другой параметр — число людей, охваченных организованными занятиями физической культурой и спортом.

Что означает «систематически занимается спортом»

В государственной статистике спортивным считается не только человек, который ходит в фитнес-клуб, бегает марафоны или участвует в соревнованиях.

В показатель могут попадать: воспитанники спортивных секций и школ;

дети, занимающиеся физической культурой в дошкольных организациях;

школьники и студенты, посещающие дополнительные спортивные занятия;

участники дворовых и районных секций;

сотрудники предприятий, охваченные организованными тренировками;

клиенты фитнес-клубов;

участники спортивных клубов и общественных объединений;

получатели услуг в рамках государственного спортивного заказа.

Согласно инструкции по заполнению отраслевой статистической формы, систематическими считаются организованные занятия не менее трёх раз в неделю, суммарно не менее шести академических часов. Обычные обязательные уроки физкультуры в школах в этот показатель включаться не должны.

Таким образом, корректнее говорить не «8,4 миллиона физически активных казахстанцев», а так:

По отчётам организаций, около 8,4 миллиона жителей Казахстана были охвачены систематическими организованными занятиями физической культурой и спортом.

Разница между этими формулировками принципиальна.

Откуда государство получает эту цифру

Показатель собирается снизу вверх. Спортивные школы, секции, учебные заведения, фитнес-клубы, предприятия и другие организации передают сведения местным органам управления спортом. Затем региональные данные объединяются в общенациональную статистику. Это административный учёт, а не опрос населения.

У такого подхода есть очевидное преимущество: государство может оценить, сколько людей охвачено созданной или учитываемой им спортивной инфраструктурой. Но есть и ограничения.

Во-первых, статистика зависит от качества отчётности организаций. Во-вторых, опубликованные сводные данные не позволяют проверить, полностью ли исключены пересечения, когда один человек одновременно посещает, например, университетскую секцию, фитнес-клуб и любительскую футбольную команду. В-третьих, в отчётность не всегда попадают люди, которые занимаются самостоятельно.

Поэтому 8,4 миллиона — это не результат индивидуальной проверки образа жизни каждого казахстанца. Это сумма показателей, переданных организациями.

Главный источник большого результата — дети и подростки

Возрастная структура объясняет значительную часть казахстанского спортивного показателя.

Возраст Число занимающихся Доля от общего показателя 3–5 лет 141 872 1,7% 6–13 лет 2 575 711 30,6% 14–18 лет 2 009 876 23,9% 19–35 лет 2 329 977 27,7% 36–65 лет 1 242 922 14,8% Старше 65 лет 106 694 1,3%

Дети и подростки младше 19 лет обеспечивают около 4,7 миллиона человек, или 56% всего официального результата.

Это логично. Ребёнка легче охватить организованными занятиями через детский сад, школу, спортивную секцию или государственный заказ. Взрослого человека государство контролирует значительно меньше: после окончания учёбы спорт становится вопросом свободного времени, дохода, здоровья, доступности инфраструктуры и личной мотивации.

Среди жителей от 36 до 65 лет в статистику попали около 1,2 миллиона человек, а среди людей старше 65 лет — лишь 106,7 тысячи. Именно эти возрастные группы показывают, где находится основной резерв для реального роста массового спорта.

Самостоятельный спорт государству считать сложнее

У официального показателя есть и обратная проблема: он может не только завышать представление о физической активности, но и недооценивать некоторые её формы.

Человек может регулярно бегать, тренироваться дома, ездить на велосипеде, заниматься на уличной площадке или ежедневно много ходить пешком — и при этом не попадать в отчёт ни одной спортивной организации.

Получается парадокс. Государство хорошо видит людей внутри учреждений, секций и клубов, но хуже видит самостоятельную активность. При этом с точки зрения здоровья прогулка быстрым шагом, домашняя тренировка или поездка на велосипеде могут быть не менее полезными, чем формально учтённое посещение спортивной секции.

В Концепции развития физической культуры и спорта до 2029 года эта проблема фактически признаётся: государство планирует совершенствовать учёт самостоятельно занимающихся граждан и развивать цифровые инструменты в спортивной отрасли.

В опубликованных цифрах есть небольшое расхождение

Министерство сообщило, что по состоянию на октябрь 2024 года спортом занимались 8 406 213 человек. Однако сложение опубликованных возрастных категорий даёт 8 407 052 человека.

Разница составляет 839 человек.

На фоне 8,4 миллиона это незначительная погрешность. Она может быть связана с обновлением данных, корректировками или технической ошибкой при публикации. Но сам факт расхождения показывает, почему отрасли необходим открытый и машиночитаемый набор данных с понятной датой среза и описанием методики.

Проверить исходные показатели можно в официальной возрастной разбивке Министерства туризма и спорта.

Медицинская статистика показывает другую картину

Если измерять не участие в организованных занятиях, а объём физической активности, результат оказывается заметно скромнее.

Согласно исследованию Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения, в 2023 году достаточный уровень физической активности имели 28,2% взрослых казахстанцев. Исследование охватило 13 439 человек.

Достаточной считалась активность продолжительностью не менее 150 минут в неделю при умеренной нагрузке или не менее 75 минут при интенсивной нагрузке. Следовательно, 71,8% участников исследования не достигали этого уровня.

Среди мужчин показатель составил 31,3%, среди женщин — 25,2%. Разница между городом и селом оказалась небольшой: 28,4% против 27,8%.

Методология и региональная разбивка представлены в национальном отчёте о здоровом образе жизни за 2023 год.

Детская статистика тоже не позволяет говорить, что большинство школьников получает рекомендуемый объём движения. Согласно исследованию поведения детей школьного возраста, проведённому Национальным центром общественного здравоохранения по методологии HBSC и при поддержке Всемирной организации здравоохранения, рекомендацию двигаться не менее 60 минут ежедневно выполняли около 32% подростков. Среди 15-летних показатель составлял примерно 28%.

Противоречия здесь нет. Министерство спорта и Министерство здравоохранения считают разные явления:

спортивная статистика измеряет организационный охват;

медицинское исследование измеряет фактический объём физической активности;

коммерческая статистика оценивает число платящих клиентов фитнес-индустрии.

Эти показатели нельзя напрямую подменять друг другом.

Почему клиентов фитнес-клубов только около 650 тысяч

По оценке отраслевого проекта FitnessData, в 2025 году услугами казахстанских фитнес-клубов пользовались около 650 тысяч человек. Проникновение коммерческого фитнеса оценивалось примерно в 3,3% населения, а объём рынка — в 235 миллиардов тенге.

Разрыв между 650 тысячами клиентов и 8,4 миллиона занимающихся объясняется просто. В государственную статистику входят миллионы детей, школьников, студентов и посетителей бесплатных или субсидируемых секций. Фитнес-статистика учитывает людей, которые платят за клубные услуги.

При этом частный сектор играет важную роль в развитии массовой физической активности. Хороший пример —сеть фитнес-клубов Invictus. Она показывает, как крупный частный оператор может формировать устойчивую культуру тренировок: предлагать разные форматы клубов и занятий, развивать тренерское сообщество, внедрять цифровые сервисы и делать регулярный фитнес заметной частью городской жизни.

Ценность таких сетей заключается не только в количестве проданных абонементов. Они создают понятную среду, в которой человеку легче выбрать тренировку, получить профессиональное сопровождение и встроить занятия в расписание. Кроме того, сильные казахстанские фитнес-бренды повышают требования аудитории к безопасности, квалификации тренеров, качеству оборудования и уровню сервиса.

Государственные секции и частные фитнес-клубы в этом смысле не конкуренты, а части одной системы. Государство обеспечивает широкий базовый охват, особенно среди детей, а коммерческий рынок создаёт разнообразие и помогает удерживать взрослых в регулярной физической активности.

Расходы на спорт растут — но считать результат всё ещё сложно

По данным Высшей аудиторской палаты, расходы государственного бюджета на спортивную отрасль выросли со 153 миллиардов тенге в 2021 году до 315 миллиардов тенге в 2024 году.

Аудиторы также выявили финансовые нарушения и неэффективное планирование примерно на 17 миллиардов тенге. Отдельно отмечались проблемы цифрового учёта в системе подготовки спортивного резерва.

Эти выводы не доказывают, что показатель 8,4 миллиона неверен: аудит касался прежде всего управления отраслью, финансирования и подготовки спортсменов. Но он показывает общую проблему — при росте государственных расходов Казахстану нужны более прозрачные способы измерения общественного результата.

Одного показателя охвата для этого недостаточно.

Как можно считать массовый спорт точнее

Более объективная система могла бы одновременно учитывать несколько показателей:

число людей, охваченных организованными занятиями;

количество уникальных участников без повторного счёта;

долю взрослых и детей, выполняющих рекомендации по физической активности;

регулярность занятий в течение года;

самостоятельную физическую активность;

доступность спортивной инфраструктуры;

число платящих клиентов фитнес-индустрии;

различия между регионами, городом и селом;

участие людей старшего возраста и граждан с инвалидностью.

В таком случае 8,4 миллиона оставались бы важным показателем, но воспринимались бы в правильном контексте — как охват спортивной системой, а не как универсальное доказательство физического здоровья населения.

Так откуда взялись 8,4 миллиона?

Это не выдуманная цифра, но и не результат общенационального фитнес-тестирования.

Она появилась в результате сложения отчётных данных школ, спортивных секций, клубов, учебных заведений, предприятий и других организаций. Более половины показателя обеспечили дети и подростки. Самостоятельная активность учитывается хуже, а соответствие занятий медицинским рекомендациям в этой статистике напрямую не проверяется.

Поэтому заявление «в Казахстане спортом занимается 8,4 миллиона человек» формально опирается на государственную методику. Однако его точный смысл звучит осторожнее:

В 2024 году организованными занятиями физической культурой и спортом были охвачены около 8,4 миллиона жителей Казахстана.

Это серьёзный инфраструктурный результат. Но следующий этап развития массового спорта — не просто увеличить цифру до запланированных 50%, а понять, сколько людей действительно двигаются достаточно, сохраняют регулярность после окончания школы и превращают физическую активность в привычку на всю жизнь.