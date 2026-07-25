Астана, 25 июля. Налоговые службы всё активнее используют цифровые маркеры для выявления теневых схем оплаты труда. Одним из таких сигналов стало несоответствие между числом зарегистрированных контрольно‑кассовых машин и официально учтённым штатом сотрудников. Именно этот дисбаланс стал для фискальных органов своеобразным «маяком»: он служит основанием для отправки предпринимателям уведомлений и последующего запроса пояснений.

При этом специалисты в сфере налогового консультирования подчёркивают: сам по себе факт расхождения не означает нарушения. У бизнеса могут быть вполне легитимные причины держать в реестре больше ККМ, чем числится работников: например, резервные аппараты, кассы для сезонной торговли, несколько обособленных точек продаж или устройства, которыми пользуется сам предприниматель. Тем не менее для проверяющих такое несовпадение — повод внимательнее присмотреться к кадровой и финансовой дисциплине компании.

Если в ходе проверки выяснится, что предприятие действительно использует труд неоформленных сотрудников либо практикует выплаты «в конвертах», последствия окажутся ощутимыми. Бизнесу придётся не только погасить недоимку по налогам, но и перечислить недостающие пенсионные взносы и социальные платежи, а также уплатить начисленные пени и штрафы.

Эксперты советуют предпринимателям не дожидаться запросов от контролирующих органов, а самостоятельно провести внутреннюю проверку: сопоставить количество действующих кассовых аппаратов с численностью персонала, снять с учёта неиспользуемую технику и убедиться, что все трудовые отношения оформлены корректно. Такой превентивный подход позволяет избежать серьёзных финансовых и репутационных рисков.

Практика, наработанная в стране, отражает общий тренд на усиление цифрового контроля: госорганы всё чаще сопоставляют данные из разных информационных систем, чтобы выявлять нарушения. Подобные механизмы анализа могут оказаться полезными и для других стран региона.