Касабланка, 24 июля. Город стал площадкой для важного шага в укреплении экономических связей между Казахстаном и Марокко — здесь прошло первое заседание Казахстанско‐Марокканского делового совета. Форум стал не просто обменом вежливыми фразами, а реальной площадкой для предметных переговоров с профильными ведомствами Марокко — министерствами сельского хозяйства, промышленности и торговли, а также с представителями местного бизнеса.

В центре внимания оказался агропромышленный сектор: стороны искали точки соприкосновения, чтобы нарастить объёмы торговли сельхозпродукцией и выстроить долгосрочные партнёрские связи. Асылхан Джувашев наглядно продемонстрировал зарубежным партнёрам масштаб возможностей казахстанского АПК. Он напомнил, что продукция отечественных аграриев востребована в 80 странах, а последние два года отмечены стабильно высокими урожаями. Особенно показателен прошлый сельхозсезон: поставки зерна и муки достигли 15,3 млн тонн, а география экспорта охватила многие контитенты.

Уже есть и первые ощутимые результаты кооперации. Объём отгрузок зерна в королевство достиг 161,8 тыс. тонн — это убедительное свидетельство доверия к нашей продукции и её конкурентоспособности.

По словам Асылхана Джувашева, Марокко для Казахстана — не просто покупатель, а стратегический узел, открывающий двери на рынки Африки. Через эту страну республика намерена активнее взаимодействовать с трейдерами, переработчиками и дистрибьюторами. Не менее перспективным выглядит и встречное движение: Казахстан заинтересован в притоке марокканских инвестиций.

Отдельный вектор сотрудничества связан с развитием агротехнологий — оба государства видят в этом ключ к укреплению продовольственной безопасности. На полях форума состоялась встреча с руководством гиганта OCP Group, мирового лидера в производстве фосфатных удобрений. Диалог с этой компанией открывает дополнительные возможности для совместных проектов.

Цифры подтверждают растущую динамику партнёрства: Марокко — крупнейший торговый партнёр Казахстана в Африке. В 2025 году товарооборот между странами вырос на 68% и достиг $461,5 млн, а за первые четыре месяца 2026‐го прибавил ещё 58%, составив $167,6 млн. Основу казахстанского экспорта в Марокко составляют сера, пшеница, лён, масличные и бобовые культуры. При этом Марокко ежегодно закупает около 7 млн тонн зерна, и Казахстан уже закрепился среди поставщиков, рассчитывая наращивать объёмы и дальше.