Алматинская область, 25 июля. Рабочая поездка министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова в реион превратилась в детальный осмотр того, как в регионе формируется новая логика агропромышленного комплекса — от выращивания сырья до глубокой переработки и выхода на внешние рынки. В фокусе внимания министра оказались не просто отдельные предприятия, а целая цепочка проектов, призванных укрепить продовольственную безопасность страны и повысить экспортный потенциал отечественного АПК.

Маршрут министра охватил разноплановые направления: от молочного и мясного животноводства до интенсивного садоводства и производства кормов. Каждый из посещённых объектов — это не просто производственная площадка, а пример того, как партнёрство государства и бизнеса позволяет создавать современные, технологичные производства.

Одним из первых пунктов программы стало АО АПК «Адал» — крупный переработчик молока, получивший в 2025 году господдержку в 1,8 млрд ₸ для расширения фермы. Сегодня предприятие способно перерабатывать до 200 тонн молока в сутки, выпуская широкий спектр молочной продукции. Не менее показателен опыт крестьянского хозяйства «Айдарбаев»: здесь в прошлом году запустили комбикормовый завод, вложив в него 1 млрд ₸. Завод производит гранулированные корма для животных и рыб, закрывая потребности внутреннего рынка качественной продукцией.

Серьёзный масштаб демонстрирует и животноводческий комплекс ТОО «Агро Балтабай», где на откорме и пастбищах содержится порядка 9 тысяч голов крупного рогатого скота. Такой объём — не просто показатель роста поголовья, а свидетельство того, что мясное скотоводство в регионе выходит на индустриальные рельсы.

Особый интерес у министра вызвал проект ТОО «Qazaq Global Food JV» стоимостью 16,5 млрд ₸ — амбициозная попытка создать полноценный агропромышленный кластер. В его составе — завод по выпуску яблочного концентрата и томатной пасты, предприятие по производству пектина из отходов переработки, а также крупное фруктохранилище с линиями сортировки и упаковки. Поэтапный запуск мощностей в 2026–2027 годах позволит ежегодно перерабатывать до 70 тысяч тонн сырья и генерировать экспортную выручку порядка $58,8 млн. Проект напрямую отвечает задаче, поставленной главой государства: наращивать долю продукции глубокой переработки и делать ставку на экспортно ориентированные производства.

Не осталась без внимания и история с возрождением легендарного алматинского Апорта. Проект, стартовавший в 2024 году, уже даёт первые результаты: на сегодня выращено более 2 тысяч саженцев, а к 2027 году площадь апортовых садов должна достичь 110 га. Параллельно развивается и другой успешный кейс — ТОО «Баймене», где с 2016 года выращивают интенсивные яблоневые сады на площади 110 га, применяя водосберегающие технологии. Урожайность здесь держится на уровне 45–50 тонн с гектара, а собственный завод по переработке фруктов способен обрабатывать 5 тонн продукции в час. Общий объём инвестиций в этот проект достиг 6,8 млрд ₸.

В ходе встреч с представителями бизнеса обсуждались не только текущие показатели, но и перспективы: расширение господдержки, обеспечение переработчиков сырьём, наращивание выпуска посадочного материала. По оценкам участников рынка, благодаря системной поддержке отрасль садоводства уже вышла на качественно новый уровень — ежегодно производится порядка 300 тысяч саженцев.

Подводя итоги поездки, Айдарбек Сапаров подтвердил, что министерство продолжит выстраивать условия, при которых инвестиционные проекты в АПК смогут развиваться стабильно: ставка делается на глубокую переработку, внедрение современных технологий и повышение конкурентоспособности казахстанской сельхозпродукции на внешних рынках.