В Державинске открылся Центр активного долголетия

Державинск, 24 июля. В небольшом городе Жаркаинского района, распахнул двери Центр активного долголетия — социальный проект, призванный наполнить жизнь старшего поколения новым смыслом. На торжественной церемонии открытия присутствовал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, который подчеркнул особую значимость подобных инициатив в общей системе социальной поддержки граждан.

По словам главы региона, современная социальная политика Казахстана делает ставку на то, чтобы люди на заслуженном отдыхе не выпадали из общественной жизни, а, напротив, оставались её полноправными участниками. Новая Конституция страны закрепила приоритет человеческого достоинства и качества жизни — и центры активного долголетия становятся одним из инструментов воплощения этих принципов. Это не просто досуговые площадки, а пространства, где пожилые люди могут раскрыть свои способности, найти единомышленников, передать накопленную мудрость молодёжи и при этом заботиться о собственном здоровье.

Внутри центра продумана насыщенная инфраструктура: здесь есть тренажёрный зал, бильярдная, зона для настольного тенниса, организованы занятия йогой. Для тех, кто тянется к творчеству, открыты кабинеты народных ремёсел и вокальная группа. Любители интеллектуальных игр смогут собираться за шахматными и шашечными досками.

Одной из первых гостей центра стала Салтанат Оспанова — бывший бухгалтер, а теперь пенсионерка, которая увидела в новом пространстве возможность не только интересно проводить время, но и делиться профессиональными и жизненными знаниями с молодыми жителями города. Её отношение отражает ожидания многих: центр должен стать местом живого диалога поколений.

Знаковым решением стало размещение центра в одном здании с детской музыкальной школой и центром детского творчества. Марат Ахметжанов отметил, что такое соседство — не случайность, а осознанный символ: энергия и любознательность детей и подростков будут подпитывать старшее поколение, а опыт и мудрость старших станут опорой для молодёжи.

Планируется, что ежедневно центр сможет принимать порядка тридцати человек — и для небольшого Державинска это серьёзный шаг к формированию по-настоящему инклюзивной городской среды, где ценность есть в каждом возрасте.