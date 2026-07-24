По реке планируют перевозить до 2,5 млн тонн грузов в год, однако для запуска сквозного маршрута потребуется углублять русло и строить новую инфраструктуру.

В Омске 24 июля начинается XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Одной из наиболее заметных тем встречи станет проект, способный вернуть Иртышу утраченное значение большой торговой реки: Россия и Казахстан намерены обсудить развитие водных маршрутов и транспортных коридоров, которые в перспективе могут связать две страны с Китаем.

Сейчас товары между тремя государствами перевозятся преимущественно по автомобильным и железным дорогам. Новый коридор предполагает, что часть грузов пойдёт по Иртышу — через Восточный Казахстан, Павлодарскую и Омскую области.

На отдельных участках речные перевозки осуществляются и сегодня: баржи вместимостью около тысячи тонн доставляют грузы из Павлодара в Омск. Однако единого водного маршрута от китайского направления до России пока не существует.

Как должен работать маршрут через Иртыш

Согласно планам казахстанской стороны, водный участок может пройти от озера Зайсан и посёлка Тугыл до Омска. Связь с Китаем предполагается обеспечить автомобильным и железнодорожным транспортом.

Таким образом, речь идёт не о прямом плавании судов из Китая в Россию, а о мультимодальном коридоре Россия — Казахстан — Китай. Грузы будут перегружать с поездов и автомобилей на речные суда, а затем при необходимости возвращать на наземный транспорт.

К 2028 году Казахстан рассчитывает увеличить объём перевозок по Иртышу до 2,5 млн тонн в год. Для сравнения: до середины 1980-х годов по реке за навигационный сезон перевозили до 700 тыс. тонн грузов.

Что мешает запустить речной коридор

Главным препятствием остаётся состояние водного пути. На отдельных участках не хватает глубины, русло требует расчистки, а портовая и перегрузочная инфраструктура нуждается в модернизации.

Для запуска сквозного маршрута также рассматривается строительство дополнительного гидротехнического сооружения на участке между Павлодаром и Семеем. Кроме того, России, Казахстану и Китаю потребуется согласовать правила перевозок, перевалки и прохождения грузов через границы.

Для Казахстана проект может создать дополнительный путь выхода на российский рынок, а Омску — вернуть статус крупного речного транспортного узла. Перевозки по воде могут использоваться прежде всего для зерна, угля, нефтепродуктов, строительных материалов, металлов и крупногабаритного оборудования.

При этом говорить о скором снижении цен на товары пока преждевременно. Проект находится на стадии обсуждения и потребует значительных вложений в дноуглубительные работы, порты и сопутствующую инфраструктуру.

Что ещё обсудят на форуме

Обсуждение международной кооперации, транспортных коридоров и перспектив развития водных маршрутов включено в официальную программу форума на 24 июля. Параллельно участники рассмотрят промышленную кооперацию, экологическое состояние Иртыша и совместные меры по охране трансграничной реки.

В Омск также направляются представители не менее 44 казахстанских компаний — от производителей продуктов питания и строительных материалов до предприятий машиностроения, нефтегазового сектора, электроники и логистики.

Поэтому практическим итогом форума могут стать не только межправительственные заявления, но и конкретные соглашения о поставках, совместных производствах и перевозках между регионами России и Казахстана.