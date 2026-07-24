Конаев, 24 июля. В Алматинской области набирает обороты амбициозный инфраструктурный проект. Его мощность составит внушительные 25 тысяч кубометров в сутки, а в состав войдут не только сами очистные сооружения, но и протяжённый коллектор длиной 36 километров, три канализационно‑насосные станции и полный комплект инженерной инфраструктуры.

Значение комплекса выходит далеко за рамки сугубо технических задач. После запуска комплекса сточные воды будут проходить полноценную многоступенчатую очистку — это не просто снизит нагрузку на природу, но и избавит город от навязчивых неприятных запахов, заметно улучшив качество жизни горожан. При этом очищенная вода не уйдёт впустую: её планируют задействовать в технических целях, а также для орошения и нужд сельского хозяйства — такой подход делает проект ещё и элементом рационального водопользования.

Ход работ лично оценил аким области Марат Султангазиев. По данным подрядчика, стройка идёт строго по графику, площадка обеспечена всем необходимым, а команда полностью готова к следующим этапам. Сейчас строители уже завершили земляные работы, активно прокладывают инженерные сети и готовятся к установке ключевого технологического оборудования — часть материалов и агрегатов уже доставлена на объект.

Стоимость проекта достигает 33,1 млрд ₸; на текущий момент освоено порядка 6,7 млрд. На площадке ежедневно трудятся свыше сотни специалистов, задействовано 43 единицы спецтехники. Глава региона в ходе осмотра дал ряд дополнительных поручений: в частности, проработать вариант подачи воды из реки Или на случай дефицита, а также благоустроить территорию вокруг насосной станции — например, высадить тамариск и турангу, которые хорошо адаптированы к местным условиям.

В перспективе новый комплекс не только обеспечит соответствие самым строгим экологическим стандартам, но и заметно укрепит инженерную надёжность городской инфраструктуры, создав более комфортную и безопасную среду для жителей Конаева.