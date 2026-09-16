Казахстанские фермеры смогут подавать заявки на льготное финансирование весенне-полевых и уборочных работ 2027 года уже с 1 октября 2026 года. Займы по программе «Кең дала 2» сохранят ставку на уровне 5% годовых.

О дате старта 16 сентября 2026 года сообщил Centralmedia24 со ссылкой на Министерство сельского хозяйства. Принимать заявки будет АО «Аграрная кредитная корпорация». Ранний запуск нужен для того, чтобы хозяйства могли ещё до начала нового сезона закупать семена, удобрения и горюче-смазочные материалы, ремонтировать технику и заранее планировать расходы.

Масштаб программы за год заметно вырос. По данным Минсельхоза, по итогам 2025 года по «Кең дала 2», включая раннее финансирование, сельхозтоваропроизводителям направили 501,5 млрд ₸. К 16 сентября 2026 года объём финансирования сезона-2026 достиг уже 664,4 млрд ₸.

Таким образом, к середине сентября 2026 года фермерам выдали уже на 162,9 млрд ₸ больше, чем за весь 2025 год. Рост составляет примерно 32,5% — по расчётам KZ24.NEWS.

Ставка для конечного заёмщика составляет 5% годовых. Если фермеру не хватает собственного залога, предусмотрена гарантия Фонда развития предпринимательства «Даму» — до 85% суммы кредита. Оставшуюся часть и вознаграждение необходимо обеспечить в соответствии с требованиями кредитора.

Как указано в действующих условиях «Кең дала 2» на сайте Аграрной кредитной корпорации, финансирование доступно через филиалы АКК, кредитные товарищества, банки второго уровня, социально-предпринимательские корпорации, микрофинансовые организации и региональные инвестиционные центры.

Деньги предназначены прежде всего для пополнения оборотных средств на проведение весенне-полевых и уборочных работ. В перечень расходов действующей программы входят, в частности, ГСМ, семена, удобрения, средства защиты растений, запчасти и ремонт сельхозтехники, аренда техники и складов, услуги элеваторов и ряд других производственных затрат.

Механизм раннего финансирования начали применять в конце 2024 года. Тогда заявки на следующий сельскохозяйственный сезон впервые стали принимать задолго до весенней посевной. С 1 октября 2025 года аналогичный механизм использовался уже для финансирования работ 2026 года.

Для сезона-2027 дата начала приёма заявок уже названа — 1 октября 2026 года. При этом отдельные параметры новых займов, включая предельные сроки кредитования и график погашения именно для сезона-2027, в найденном сообщении от 16 сентября пока не раскрыты. Поэтому фермерам перед подачей заявки стоит сверять окончательные условия непосредственно с АКК или выбранным финансовым институтом.