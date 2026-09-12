С 1 октября 2026 года казахстанцам не будут сокращать максимальный срок социальной выплаты по потере работы до трёх месяцев. Министерство труда 12 сентября отдельно уточнило: осенью меняется прежде всего порядок работы службы занятости — период поиска подходящей работы перед присвоением статуса безработного увеличат с 2 до 13 дней. Новые ограничения непосредственно по выплате вступят в силу только с 1 января 2027 года.

Это следует из нового разъяснения Минтруда, опубликованного 12 сентября 2026 года в 14: 33. Ведомство прямо заявило, что во время пилота социальная выплата будет предоставляться по действующему порядку.

Что изменится именно с 1 октября

С этой даты Минтруда запускает пилотный проект по новому сопровождению людей, ищущих работу.

Главное практическое изменение — период, в течение которого карьерный центр пытается подобрать человеку подходящую работу до регистрации его в качестве безработного, увеличится:

Правило Сейчас С 1 октября 2026 года Поиск подходящей работы до статуса безработного До 2 дней До 13 дней в рамках пилота Максимальный срок выплаты по потере работы До 6 месяцев До 6 месяцев по действующим правилам Новый максимум — 3 месяца Не действует Начнёт действовать с 1 января 2027 года

За эти 13 дней специалисты карьерных центров должны будут подробнее изучать опыт, навыки и потребности соискателя, проводить профилирование, подбирать вакансии и взаимодействовать с работодателями.

Если подходящую работу найти не удастся, человеку смогут присвоить статус безработного и предложить другие меры поддержки.

Почему возникла путаница с 1 октября

Причина — сообщение самого Минтруда, опубликованное днём ранее.

В релизе от 11 сентября 2026 года ведомство прямо писало, что с 1 октября максимальный срок получения социальной выплаты составит до трёх месяцев и что новый порядок затронет граждан, право на выплату у которых возникнет с этой даты.

Там же сообщалось, что с 1 октября планируется ограничить максимальную сумму выплаты уровнем 45% от семи минимальных заработных плат.

12 сентября Минтруда выпустило отдельное разъяснение и разделило две даты: 1 октября — старт пилота в службе занятости, 1 января 2027 года — вступление в силу законодательных изменений по социальной выплате.

Таким образом, ориентироваться сейчас следует именно на более свежее уточнение ведомства и дату вступления в силу поправок к Социальному кодексу.

До конца года выплата по-прежнему может идти до шести месяцев

По действующим правилам социальная выплата по случаю потери работы назначается на срок от одного до шести месяцев — продолжительность зависит от стажа участия человека в системе обязательного социального страхования.

Как указано в действующей инструкции государственных услуг, право на выплату возникает после регистрации гражданина в качестве безработного.

от 6 до 12 месяцев социальных отчислений — выплата на 1 месяц;

от 12 до 24 месяцев — на 2 месяца;

от 24 до 36 месяцев — на 3 месяца;

от 36 до 48 месяцев — на 4 месяца;

от 48 до 60 месяцев — на 5 месяцев;

60 месяцев и более — на 6 месяцев.

Размер выплаты зависит от дохода, с которого производились социальные отчисления, и стажа участия в системе. Для расчёта учитывается доход за последние 24 месяца.

Что произойдёт с 1 января 2027 года

С начала следующего года максимальная продолжительность выплаты действительно сократится до трёх месяцев.

Это уже предусмотрено Законом № 306-VIII от 11 июня 2026 года, которым изменяется статья 118 Социального кодекса.

После вступления поправок в силу схема будет выглядеть так:

стаж участия от 6 до 12 месяцев — 1 месяц выплаты;

от 12 до 24 месяцев — 2 месяца;

от 24 месяцев и более — максимум 3 месяца.

Одновременно появится максимальный предел размера выплаты: не более 45% от семикратной минимальной заработной платы, действующей на дату возникновения права.

У тех, кому выплату назначат до Нового года, её не оборвут

Закон содержит важное переходное правило. Казахстанцы, которые уже будут получать социальную выплату по состоянию на 31 декабря 2026 года, продолжат получать её до окончания ранее утверждённого срока.

Например, если человеку в 2026 году по действующим условиям назначат выплату на шесть месяцев и часть этого периода придётся на 2027 год, сам переход на новые правила 1 января не сокращает уже назначенный срок до трёх месяцев.

Но статус безработного действительно придётся ждать дольше

Для граждан наиболее заметным октябрьским изменением может оказаться именно увеличение периода до регистрации безработным.

Сейчас право на социальную выплату связано с наличием статуса безработного. Поэтому увеличение этапа поиска подходящей работы с двух до 13 дней потенциально означает, что и момент возникновения права на выплату будет наступать позже.

При этом в разъяснении от 12 сентября Минтруда отдельно не объясняет, будут ли эти 13 дней считаться календарными или рабочими и предусмотрен ли какой-либо специальный механизм выплаты за период до присвоения статуса. Поэтому делать вывод о точном количестве дней задержки денег пока преждевременно.

Главное для граждан: 1 октября не сокращает действующую выплату с шести до трёх месяцев. Осенью меняется процедура трудоустройства и регистрации безработных, а новые ограничения по сроку и максимальному размеру выплаты начинают действовать с 1 января 2027 года.