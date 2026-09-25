Halyk Bank сделал обязательный шаг к запуску исламских банковских операций. 25 сентября акционеры банка одобрили получение соответствующей лицензии. За решение проголосовали все 7 852 463 453 голоса, участвовавшие в заочном собрании: голосов против и воздержавшихся не было.

Однако это ещё не означает, что лицензия уже выдана и исламские продукты можно оформить в Halyk. Решение акционеров является одним из этапов перед обращением банка за лицензией.

Одновременно в Halyk создали Совет по принципам исламского финансирования. В него вошли три человека — Aznan Hasan, Salim Al Ali и Aida Othman. Совет избран на один год и должен контролировать соответствие новых операций принципам исламского финансирования.

Любопытная деталь голосования: сам переход к получению лицензии поддержали единогласно, как и создание совета. Однако против годичного срока полномочий совета было подано 36 405 640 голосов.

Какие исламские продукты появятся в Halyk

Конкретный список будущих услуг банк пока не раскрыл. В опубликованных перед собранием материалах банка говорится о намерении внедрять «традиционные исламские продукты», привлекать розничных и корпоративных клиентов, заинтересованных в исламском финансировании и размещении средств.

Ипотека, специальные депозиты, рассрочки или другие конкретные продукты в решении Halyk не названы. Не опубликованы пока и сроки подачи заявления на лицензию или запуска первых услуг.

По действующим правилам универсальный банк для проведения исламских банковских операций должен получить отдельную лицензию. Среди документов для регулятора предусмотрены решение общего собрания акционеров, стратегия развития исламских операций, документы о Совете по принципам исламского финансирования и подтверждение раздельного учёта активов. Срок оказания государственной услуги после подачи полного пакета составляет до 30 рабочих дней.

Чем исламский банкинг отличается от обычного кредита

Казахстанское законодательство запрещает при исламских банковских операциях взимать вознаграждение в виде процента. При этом «без процентов» не означает, что финансирование для клиента обязательно будет бесплатным.

Например, законодательство позволяет банку купить имущество и затем продать его клиенту по цене, включающей согласованную наценку. Для инвестиционных депозитов действует другая логика: доход зависит от результатов инвестирования и не должен заранее гарантироваться банком. Исламские операции и связанные с ними активы и обязательства при этом должны учитываться отдельно от обычной деятельности банка.

Для традиционных банков такая модель фактически позволяет создать отдельное «исламское окно», не учреждая новый банк. Поэтому получение лицензии Halyk потенциально может вывести исламский банкинг на значительно более широкую аудиторию, однако реальные условия можно будет оценивать только после появления конкретных продуктов и тарифов.

При этом интерес Halyk к этому сегменту появился ещё до нынешнего голосования. В августе банк сообщал о запуске в пилотном режиме раздела халяльных акций в Halyk Invest совместно с Ailat. Ценные бумаги в нём проходят проверку на соответствие нормам исламского финансирования.