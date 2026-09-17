Падел впервые появится на Азиатских играх как медальный вид спорта. Игры Aichi–Nagoya 2026 стартуют в Японии 19 сентября, а соревнования по паделу пройдут с 28 сентября по 3 октября. Казахстан тоже выставит команду: в заявку вошли восемь спортсменов — две мужские и две женские пары.

Для многих зрителей название пока непривычное. На первый взгляд падел напоминает теннис, только корт меньше и окружён стеклянными стенами. Но стены здесь не просто ограждение: мяч может отскакивать от них и оставаться в игре. Ракетки тоже другие — короткие, цельные и без струн, а подача выполняется снизу. Разбираемся, что такое падел, как в него играют и почему за несколько десятилетий он вырос из локального развлечения в международный спорт с миллионами игроков.

Что такое падел

Падел — ракеточный вид спорта, в котором обычно играют парами: два человека против двух. Корт разделён сеткой, как в теннисе, но по периметру окружён стеклянными стенами и металлическим ограждением. После отскока от покрытия мяч может удариться о стену, а игрок всё ещё имеет право его вернуть. Подробнее о паделе — на официальном сайте Азиатских игр Aichi–Nagoya 2026.

Стандартный корт для падела имеет размер 20 на 10 метров. Игроки используют короткие цельные ракетки без струн: их ударная поверхность имеет отверстия. Мяч внешне похож на теннисный, хотя его характеристики немного отличаются.

Падел часто называют чем-то средним между теннисом и сквошем. Такое сравнение помогает быстро представить игру, но падел — самостоятельный вид спорта со своими правилами, инвентарём и тактикой.

Как играют в падел

Основная задача знакома каждому, кто видел теннис: отправить мяч через сетку так, чтобы соперники не смогли правильно его вернуть. Команда проигрывает розыгрыш, если мяч дважды коснулся покрытия на её стороне, улетел в аут или был возвращён с нарушением правил.

Главная особенность появляется после первого отскока. Допустим, соперник отправляет мяч глубоко к задней линии. Мяч ударяется о покрытие, затем о стеклянную стену и возвращается к игроку. Розыгрыш на этом не заканчивается — мяч можно отбить, пока он не коснулся пола второй раз.

Как подают в паделе

Подача заметно отличается от теннисной. Игрок сначала даёт мячу отскочить от покрытия, а затем бьёт по нему на уровне пояса или ниже, отправляя по диагонали на сторону соперника. Привычная теннисная подача ударом над головой в паделе не используется.

Как считают очки

Система счёта во многом напоминает теннисную: 15, 30, 40, затем гейм. Из геймов складываются сеты. В стандартном формате для победы в матче нужно выиграть два сета. На отдельных турнирах могут использоваться дополнительные правила для решающего очка.

Зачем в паделе нужны стеклянные стены

Стены — одна из главных особенностей падела. Они не просто окружают площадку, а становятся частью игры и заметно меняют траекторию мяча.

Например, после удара соперника мяч может отскочить от покрытия, попасть в заднее стекло и снова оказаться перед игроком. В такой ситуации не всегда выгодно пытаться перехватить его сразу. Иногда лучше дождаться отскока от стены и уже после этого выполнить ответный удар.

Из-за стен даже сильный удар не обязательно приносит очко. Мяч может неожиданно вернуться в игру, поэтому большое значение имеют выбор позиции, взаимодействие с партнёром и умение заранее оценивать направление отскока.

Как выглядит корт для падела

Стандартная площадка имеет размеры 20 на 10 метров. Посередине находится сетка, а по периметру — стеклянные стены и металлическое ограждение. Корт рассчитан прежде всего на игру двух пар.

По площади он заметно меньше теннисного. Это влияет и на характер матча: игроки находятся ближе друг к другу, чаще выходят к сетке и должны быстрее реагировать на изменения направления мяча.

Чем падел отличается от тенниса

Сходство между двумя видами спорта действительно есть: сетка посередине корта, ракетка, мяч и знакомая система счёта. Но различий не меньше.

Падел Теннис Формат Обычно два на два Один на один или два на два Корт 20 × 10 метров Больше падел-корта Стены Участвуют в игре Не используются Ракетка Цельная, без струн Со струнами Подача Снизу после отскока мяча Обычно ударом сверху Счёт 15–30–40 15–30–40

Из-за меньшего корта и подачи снизу новичку обычно проще начать полноценно участвовать в розыгрышах. Но это не означает, что падел — простой спорт. На высоком уровне большое значение имеют тактика, быстрые решения, игра у сетки и точный расчёт отскоков от стен.

Чем падел отличается от сквоша

Стены используются и в сквоше, поэтому эти виды спорта тоже иногда сравнивают. Однако устроены они совершенно по-разному. В сквоше соперники находятся в одной части корта и направляют мяч в переднюю стену. В паделе команды разделены сеткой и располагаются на противоположных половинах площадки.

Стена в паделе не является основной целью удара. Она помогает продолжать розыгрыш и создаёт дополнительные траектории после того, как мяч попал на сторону соперника.

Где и когда появился падел

Падел появился в 1969 году в мексиканском Акапулько. Его создателем считают Энрике Коркуэру. На участке возле его дома не хватало пространства для полноценного теннисного корта, поэтому он оборудовал меньшую площадку размером 20 на 10 метров и окружил её стенами.

Необычная площадка постепенно превратилась в основу отдельной игры. В начале 1970-х падел попал в Испанию, затем получил широкое распространение в Аргентине. Эти две страны на долгие годы стали главными центрами развития спорта.

Позже падел начал распространяться по другим странам Европы и Латинской Америки, а в последние годы быстро растёт также в Азии и на Ближнем Востоке.

Почему падел стал таким популярным

Сегодня падел уже трудно назвать нишевым развлечением. По данным Международной федерации падела, к середине 2026 года в мире насчитывалось около 38 миллионов игроков, а в состав федерации входили 100 национальных организаций.

Одна из причин роста — сравнительно низкий порог входа. Подача снизу технически проще для новичка, чем классическая теннисная подача, расстояния на корте меньше, а в стандартном матче площадку делят сразу четыре игрока. Уже на первых тренировках можно достаточно быстро перейти от отдельных ударов к полноценным розыгрышам.

Важен и парный формат. Падел изначально рассчитан прежде всего на игру два на два, поэтому он легко превращается не только в тренировку, но и в способ провести время компанией. Вокруг этого формата выросла целая клубная культура.

Есть у падела и заметное преимущество как у зрелищного спорта. Стеклянные стены создают необычные отскоки, а мяч может возвращаться в игру в момент, когда розыгрыш кажется уже законченным. Даже человеку, который плохо знаком с правилами, легко заметить, чем такая игра отличается от тенниса.

Рост постепенно отражается и на международных соревнованиях. Падел уже появлялся на Европейских играх, а в 2026 году впервые вошёл в программу летних Азиатских игр.

Падел на Азиатских играх 2026 года

Азиатские игры Aichi–Nagoya 2026 пройдут в Японии с 19 сентября по 4 октября. Падел впервые включён в их программу как медальный вид спорта. Сам турнир по паделу состоится с 28 сентября по 3 октября.

Для спорта это важный этап развития в Азии. Участие в крупном мультиспортивном турнире знакомит с паделом зрителей, которые раньше могли вообще не сталкиваться с этой игрой.

Казахстан тоже выступит в дебютном турнире. В национальную команду вошли восемь спортсменов: Евгений Данилов, Тимур Хабибулин, Родион Пак, Жакас Козбак, Альбина Хабибулина, Мария Синицына, Айгерим Сулеймен и Татьяна Гиоргадзе. Они составят две мужские и две женские пары.

Падел — олимпийский вид спорта?

Пока нет. Падел не включён в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Международная федерация падела при этом открыто говорит о желании в будущем добиться олимпийского статуса.

Участие в Азиатских, Европейских и других мультиспортивных соревнованиях помогает паделу расширять географию, но само по себе не означает автоматического включения в Олимпийские игры.

Часто задаваемые вопросы о паделе Сколько человек играет в падел?

Обычно четыре: две команды по два человека. Можно ли использовать стены?

Да. После первого отскока мяча от покрытия он может попасть в стеклянную стену и оставаться в игре. Почему ракетка для падела без струн?

В этом виде спорта используется отдельный тип короткой цельной ракетки с отверстиями в ударной поверхности. Падел и теннис — одно и то же?

Нет. У них похожая система счёта и общий принцип игры через сетку, но отличаются размеры корта, ракетки, подача и использование стен. Где придумали падел?

В 1969 году в Акапулько в Мексике. Первую площадку создал Энрике Коркуэра. Падел есть на Азиатских играх?

Да. В 2026 году он впервые вошёл в программу летних Азиатских игр как медальный вид спорта. В турнире примет участие и сборная Казахстана.