Падел впервые появится на Азиатских играх как медальный вид спорта. Игры Aichi–Nagoya 2026 стартуют в Японии 19 сентября, а соревнования по паделу пройдут с 28 сентября по 3 октября. Казахстан тоже выставит команду: в заявку вошли восемь спортсменов — две мужские и две женские пары.
- Что такое падел
- Как играют в падел
- Зачем в паделе нужны стеклянные стены
- Как выглядит корт для падела
- Чем падел отличается от тенниса
- Чем падел отличается от сквоша
- Где и когда появился падел
- Почему падел стал таким популярным
- Падел на Азиатских играх 2026 года
- Падел — олимпийский вид спорта?
Для многих зрителей название пока непривычное. На первый взгляд падел напоминает теннис, только корт меньше и окружён стеклянными стенами. Но стены здесь не просто ограждение: мяч может отскакивать от них и оставаться в игре. Ракетки тоже другие — короткие, цельные и без струн, а подача выполняется снизу. Разбираемся, что такое падел, как в него играют и почему за несколько десятилетий он вырос из локального развлечения в международный спорт с миллионами игроков.
Что такое падел
Падел — ракеточный вид спорта, в котором обычно играют парами: два человека против двух. Корт разделён сеткой, как в теннисе, но по периметру окружён стеклянными стенами и металлическим ограждением. После отскока от покрытия мяч может удариться о стену, а игрок всё ещё имеет право его вернуть. Подробнее о паделе — на официальном сайте Азиатских игр Aichi–Nagoya 2026.
Стандартный корт для падела имеет размер 20 на 10 метров. Игроки используют короткие цельные ракетки без струн: их ударная поверхность имеет отверстия. Мяч внешне похож на теннисный, хотя его характеристики немного отличаются.
Падел часто называют чем-то средним между теннисом и сквошем. Такое сравнение помогает быстро представить игру, но падел — самостоятельный вид спорта со своими правилами, инвентарём и тактикой.
Как играют в падел
Основная задача знакома каждому, кто видел теннис: отправить мяч через сетку так, чтобы соперники не смогли правильно его вернуть. Команда проигрывает розыгрыш, если мяч дважды коснулся покрытия на её стороне, улетел в аут или был возвращён с нарушением правил.
Главная особенность появляется после первого отскока. Допустим, соперник отправляет мяч глубоко к задней линии. Мяч ударяется о покрытие, затем о стеклянную стену и возвращается к игроку. Розыгрыш на этом не заканчивается — мяч можно отбить, пока он не коснулся пола второй раз.
Как подают в паделе
Подача заметно отличается от теннисной. Игрок сначала даёт мячу отскочить от покрытия, а затем бьёт по нему на уровне пояса или ниже, отправляя по диагонали на сторону соперника. Привычная теннисная подача ударом над головой в паделе не используется.
Как считают очки
Система счёта во многом напоминает теннисную: 15, 30, 40, затем гейм. Из геймов складываются сеты. В стандартном формате для победы в матче нужно выиграть два сета. На отдельных турнирах могут использоваться дополнительные правила для решающего очка.
Зачем в паделе нужны стеклянные стены
Стены — одна из главных особенностей падела. Они не просто окружают площадку, а становятся частью игры и заметно меняют траекторию мяча.
Например, после удара соперника мяч может отскочить от покрытия, попасть в заднее стекло и снова оказаться перед игроком. В такой ситуации не всегда выгодно пытаться перехватить его сразу. Иногда лучше дождаться отскока от стены и уже после этого выполнить ответный удар.
Из-за стен даже сильный удар не обязательно приносит очко. Мяч может неожиданно вернуться в игру, поэтому большое значение имеют выбор позиции, взаимодействие с партнёром и умение заранее оценивать направление отскока.
Как выглядит корт для падела
Стандартная площадка имеет размеры 20 на 10 метров. Посередине находится сетка, а по периметру — стеклянные стены и металлическое ограждение. Корт рассчитан прежде всего на игру двух пар.
По площади он заметно меньше теннисного. Это влияет и на характер матча: игроки находятся ближе друг к другу, чаще выходят к сетке и должны быстрее реагировать на изменения направления мяча.
Чем падел отличается от тенниса
Сходство между двумя видами спорта действительно есть: сетка посередине корта, ракетка, мяч и знакомая система счёта. Но различий не меньше.
|Падел
|Теннис
|Формат
|Обычно два на два
|Один на один или два на два
|Корт
|20 × 10 метров
|Больше падел-корта
|Стены
|Участвуют в игре
|Не используются
|Ракетка
|Цельная, без струн
|Со струнами
|Подача
|Снизу после отскока мяча
|Обычно ударом сверху
|Счёт
|15–30–40
|15–30–40
Из-за меньшего корта и подачи снизу новичку обычно проще начать полноценно участвовать в розыгрышах. Но это не означает, что падел — простой спорт. На высоком уровне большое значение имеют тактика, быстрые решения, игра у сетки и точный расчёт отскоков от стен.
Чем падел отличается от сквоша
Стены используются и в сквоше, поэтому эти виды спорта тоже иногда сравнивают. Однако устроены они совершенно по-разному. В сквоше соперники находятся в одной части корта и направляют мяч в переднюю стену. В паделе команды разделены сеткой и располагаются на противоположных половинах площадки.
Стена в паделе не является основной целью удара. Она помогает продолжать розыгрыш и создаёт дополнительные траектории после того, как мяч попал на сторону соперника.
Где и когда появился падел
Падел появился в 1969 году в мексиканском Акапулько. Его создателем считают Энрике Коркуэру. На участке возле его дома не хватало пространства для полноценного теннисного корта, поэтому он оборудовал меньшую площадку размером 20 на 10 метров и окружил её стенами.
Необычная площадка постепенно превратилась в основу отдельной игры. В начале 1970-х падел попал в Испанию, затем получил широкое распространение в Аргентине. Эти две страны на долгие годы стали главными центрами развития спорта.
Позже падел начал распространяться по другим странам Европы и Латинской Америки, а в последние годы быстро растёт также в Азии и на Ближнем Востоке.
Почему падел стал таким популярным
Сегодня падел уже трудно назвать нишевым развлечением. По данным Международной федерации падела, к середине 2026 года в мире насчитывалось около 38 миллионов игроков, а в состав федерации входили 100 национальных организаций.
Одна из причин роста — сравнительно низкий порог входа. Подача снизу технически проще для новичка, чем классическая теннисная подача, расстояния на корте меньше, а в стандартном матче площадку делят сразу четыре игрока. Уже на первых тренировках можно достаточно быстро перейти от отдельных ударов к полноценным розыгрышам.
Важен и парный формат. Падел изначально рассчитан прежде всего на игру два на два, поэтому он легко превращается не только в тренировку, но и в способ провести время компанией. Вокруг этого формата выросла целая клубная культура.
Есть у падела и заметное преимущество как у зрелищного спорта. Стеклянные стены создают необычные отскоки, а мяч может возвращаться в игру в момент, когда розыгрыш кажется уже законченным. Даже человеку, который плохо знаком с правилами, легко заметить, чем такая игра отличается от тенниса.
Рост постепенно отражается и на международных соревнованиях. Падел уже появлялся на Европейских играх, а в 2026 году впервые вошёл в программу летних Азиатских игр.
Падел на Азиатских играх 2026 года
Азиатские игры Aichi–Nagoya 2026 пройдут в Японии с 19 сентября по 4 октября. Падел впервые включён в их программу как медальный вид спорта. Сам турнир по паделу состоится с 28 сентября по 3 октября.
Для спорта это важный этап развития в Азии. Участие в крупном мультиспортивном турнире знакомит с паделом зрителей, которые раньше могли вообще не сталкиваться с этой игрой.
Казахстан тоже выступит в дебютном турнире. В национальную команду вошли восемь спортсменов: Евгений Данилов, Тимур Хабибулин, Родион Пак, Жакас Козбак, Альбина Хабибулина, Мария Синицына, Айгерим Сулеймен и Татьяна Гиоргадзе. Они составят две мужские и две женские пары.
Падел — олимпийский вид спорта?
Пока нет. Падел не включён в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Международная федерация падела при этом открыто говорит о желании в будущем добиться олимпийского статуса.
Участие в Азиатских, Европейских и других мультиспортивных соревнованиях помогает паделу расширять географию, но само по себе не означает автоматического включения в Олимпийские игры.
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