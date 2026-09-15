На Азиаде-2026 медаль можно будет выиграть в футбольном симуляторе, автомобильной гонке или головоломке с цветными фигурками. Игроки выступят за национальные сборные, а их награды попадут в общий медальный зачёт. Для Казахстана это тоже часть предстоящих Игр: в опубликованном Национальным олимпийским комитетом составе указаны 25 киберспортсменов.

XX Азиатские игры пройдут в японской префектуре Айти и её столице Нагое с 19 сентября по 4 октября 2026 года. В киберспорте разыграют 11 комплектов медалей. При этом в программе 13 игр: три из них объединили в одно командное соревнование.

Что такое киберспорт и почему его включили в Азиатские игры

Киберспорт — это организованные соревнования в видеоиграх. У участников есть соперники, правила допуска и условия победы. Они готовятся к определённой дисциплине, а результат устанавливается в матче или серии матчей. Компьютер, консоль или смартфон здесь служит инструментом, через который человек управляет происходящим на игровой площадке.

Азиатская федерация электронного спорта, AESF, относит к необходимым навыкам логическое мышление, реакцию, координацию зрения и движений рук, командное взаимодействие. В зависимости от игры меняется их сочетание: где-то особенно важны точность и выбор момента, где-то — расчёт нескольких действий вперёд и согласованность пяти человек.

Спортивный статус на Азиаде закрепляет решение Олимпийского совета Азии, OCA. В 2018 году в Джакарте и Палембанге киберспорт был демонстрационной дисциплиной. В Ханчжоу, где Игры состоялись в 2023 году, он уже вошёл в официальную медальную программу: тогда провели семь соревнований. В 2026-м их число увеличилось до одиннадцати.

Считается ли киберспорт спортом? О том, какое место физическая нагрузка должна занимать в определении спорта, можно спорить. Но в рамках Азиатских игр статус уже определён: киберспортсмены участвуют в официальных соревнованиях за медали. При этом сами Азиатские игры — самостоятельный турнир. Их программа не превращает каждую включённую игру в дисциплину летней Олимпиады.

Какие игры входят в программу Азиады-2026

Олимпийский совет Азии утвердил 11 киберспортивных медальных соревнований. В перечне есть командные стратегии, поединки, спортивные симуляторы и головоломка.

Командное соревнование по файтингам: Street Fighter 6, Tekken 8 и The King of Fighters XV. Это игры о поединках, объединённые на Азиаде в одну дисциплину. Pokémon Unite — командная игра, в которой участники собирают энергию и доставляют её в зачётные зоны соперника, чтобы набрать больше очков. Honor of Kings — мобильная командная игра жанра MOBA: участники управляют героями на общей арене. League of Legends — командная стратегия на компьютере. Две команды по пять игроков сражаются за уничтожение главного сооружения на базе соперника. PUBG Mobile — специальная версия для Азиатских игр, обозначенная в программе как Asian Games Version. Mobile Legends: Bang Bang — ещё одна мобильная MOBA с командами по пять игроков. Identity V — асимметричная игра, в которой противоборствующие стороны выполняют разные роли. Для Азиады также заявлена Asian Games Version. Naraka: Bladepoint — командный экшен на компьютере. Gran Turismo 7 — автомобильные гонки на PlayStation 5. eFootball — футбольный симулятор; соревнование объединяет выступления на компьютере и мобильном устройстве. PuyoPuyo Champions — соревновательная головоломка, в которой игроки выстраивают цепочки из цветных фигурок.

Разница между 13 играми и 11 комплектами медалей возникает из-за файтингов. По информации японской ассоциации киберспорта JESU, в этой дисциплине команда состоит из трёх человек: каждый специализируется на своей игре. Вместе они борются за одну командную награду. Отдельного комплекта за каждый из трёх файтингов нет.

Можно ли получить медаль за игру на телефоне

Да. Мобильные устройства прямо предусмотрены программой нескольких дисциплин. В eFootball команда вообще состоит из двух игроков: один выступает на компьютере, другой — на мобильной платформе. Способ управления входит в условия соревнования так же, как выбранная игра.

Название игры тоже требует внимания. Пометка Asian Games Version у PUBG Mobile и Identity V означает, что в программе указана специальная версия для Игр. По названию нельзя автоматически переносить на неё все правила обычного режима, знакомого по домашним матчам или клубным турнирам.

Dota 2 и Counter-Strike 2 в утверждённой программе Азиады-2026 отсутствуют. Популярность игры сама по себе не обеспечивает ей место на Играх: OCA утверждает конкретный перечень соревнований. В опубликованном решении причины невключения этих двух игр не объясняются.

За какие навыки киберспортсмены выигрывают

Скорость реакции легче всего заметить со стороны. Но действие на экране начинается с решения: куда двигаться, что защищать, какой ресурс потратить и когда рискнуть. Быстро выполненная команда может оказаться ошибкой, если игрок неверно оценил ситуацию.

В League of Legends цель — разрушить вражеский нексус, главное сооружение базы. Путь к нему перекрывают защитные постройки. Герои зарабатывают опыт и внутриигровое золото, покупают предметы и становятся сильнее. Поэтому счёт устранений соперников показывает лишь часть происходящего: сам по себе он не определяет победителя.

Например, команда может увлечься погоней за одним противником и оставить без защиты важный участок карты. Для зрителя погоня выглядит активной игрой, но стратегически полезнее могло быть другое решение. Такой пример помогает понять, почему во время трансляции комментаторы обсуждают расположение команд и разрушенные сооружения, а не только эффектные столкновения.

В Pokémon Unite результат определяется набранными очками. Чтобы принести их команде, собранную энергию нужно доставить в зачётную зону соперника. Здесь важно и набирать очки, и мешать чужим попыткам. Даже похожие внешне командные игры могут требовать совершенно разных решений для победы.

А в Puyo Puyo Champions игрок строит цепочки комбинаций. Планировать приходится заранее: сегодняшнее расположение фигурок определяет возможности следующего хода. В игре есть обучающие задания и просмотр записей матчей с пояснениями. Это наглядный пример того, как тренировать конкретный навык: вернуться к эпизоду, разобрать ошибку и попробовать другое решение.

Как попадают в национальную сборную

На Азиаде участники представляют национальные олимпийские комитеты. Клубная карьера и место в сборной связаны через спортивные результаты, но отбор в сборную проходит отдельно. Высокий рейтинг внутри игры сам по себе ещё не является заявкой на Азиатские игры.

Понятный пример даёт Япония. JESU опубликовала критерии отбора по каждой дисциплине: результаты официальных турниров, требования к гражданству, возрасту и соблюдению правил. Для ряда игр предусмотрели заключительные отборочные соревнования, для других — оценку выступлений в официальных лигах. Японская ассоциация рекомендовала кандидатов национальному олимпийскому комитету, который завершил процедуру утверждения состава в июле 2026 года.

Эти процедуры различаются даже между играми одной страны. Например, в японском отборе по Gran Turismo 7 учитывали результаты соревнований и проводили финальный отбор, а в Identity V оценивали выступления игроков и рассматривали рекомендации профессиональных команд. Поэтому универсальной инструкции «займи первое место в рейтинге — и поедешь на Азиаду» нет.

Казахстан также включил киберспортсменов в состав делегации. В разделе «Киберспорт» списка НОК, опубликованного 14 сентября 2026 года, указаны 25 участников, среди них Азамат Кадыр и Александр Пивоваров. В этой публикации состав приведён без распределения по играм: делать вывод о дисциплине спортсмена только по его присутствию в списке нельзя.

Зачем игре, которая сама считает очки, нужны спортивные правила

Программа определяет, попал ли удар в цель, засчитан ли гол и сколько очков заработал игрок. Организаторам нужно определить условия самого турнира: кто имеет право выступать, как формируется команда и какой результат позволяет пройти дальше. Это разные задачи. Игровой алгоритм не выбирает национальную сборную и не решает вопрос допуска участника.

Поэтому регламент отдельного соревнования важнее привычек из обычной игры. Он задаёт формат встреч и порядок определения победителя. Универсальных правил на все дисциплины нет: командный турнир по трём файтингам устроен иначе, чем индивидуальная гонка или соревнование пяти игроков на общей карте.

За пределами виртуальной арены действуют и требования к поведению спортсменов. Например, японские критерии отбора предусматривают соблюдение этических норм и возможность исключения из состава за нарушения. JESU также ведёт антидопинговую работу и входит в японскую антидопинговую организацию JADA. Для участника международного турнира обязанности продолжаются после окончания игровой партии.

У киберспорта есть особенность: цифровая площадка зависит от компании, которая владеет игрой и поддерживает её работу. Издатели участвуют и в подготовке соревнований. В японских критериях отбора на Азиаду, например, прямо предусмотрено согласование с правообладателями игр.

Последствия этой зависимости уже были видны на предыдущих Играх. В программу Азиады в Ханчжоу первоначально включили карточную игру Hearthstone. Однако переговоры Blizzard и её китайского партнёра NetEase о продлении соглашения завершились без результата. Серверы игры в материковом Китае прекратили работу, а обслуживавшая её команда была распущена.

В марте 2023 года AESF сообщила, что найти решение для проведения соревнования не удалось. Олимпийский совет Азии утвердил исключение Hearthstone из программы. В результате на той Азиаде осталось семь киберспортивных дисциплин.

История показывает, почему спортивной подготовки для существования турнира недостаточно. Нужна ещё работающая игра и согласованная поддержка компаний, от которых зависит её доступность. Коммерческие отношения способны изменить программу соревнований даже после того, как игроки начали готовиться.

Когда смотреть киберспорт на Азиаде-2026 и с чего начать

Киберспортивные соревнования пройдут в выставочном комплексе Aichi Sky Expo. По опубликованной JESU программе медальные сессии запланированы с 23 сентября по 2 октября. При этом отдельные матчи начнутся раньше: в расписании от 14 сентября групповой этап eFootball стоит уже на 22 сентября.

Среди ориентиров для зрителя — решающие соревнования в Gran Turismo 7 и eFootball 23 сентября, финал командных файтингов 26 сентября и финал League of Legends 2 октября. Перед просмотром стоит проверить актуальное расписание: начало Игр, первый матч дисциплины и её финал — разные даты.

Для первого знакомства удобно выбрать понятную цель. В футбольном симуляторе легко следить за голами, в гонке — за положением машин. В командной стратегии сначала полезно разобраться, какое действие приносит победу и что обозначают показатели на экране.

Затем посмотрите, относится ли счёт к отдельной партии или ко всей встрече. Обозначение best of three, или BO3, означает серию до двух побед, best of five, или BO5, — до трёх. Это общие обозначения форматов: конкретный формат нужно проверять для выбранного соревнования.

И попробуйте следить за одним игроком: какую задачу он выполняет, кому помогает и чем рискует в каждом эпизоде. Так за движением персонажей становятся видны решения людей — и гораздо легче понять, какое из них приблизило команду к медали.