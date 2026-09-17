Южнокорейская YPP Corporation рассматривает строительство в Восточно-Казахстанской области комплекса по производству «зелёного» водорода и аммиака. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в $2 млрд, передаёт агентство KZ24news.

Меморандум о взаимопонимании подписали Министерство энергетики Казахстана, акимат ВКО и YPP Corporation. Проект предусматривает создание объектов возобновляемой энергетики общей мощностью около 1 ГВт. Предполагается производство до 55 тыс. тонн «зелёного» водорода или до 310 тыс. тонн «зелёного» аммиака в год.

Для Казахстана проект важен не только как потенциальный источник иностранных инвестиций. Производство водорода и аммиака может сформировать новое направление энергетического экспорта и расширить применение возобновляемой энергии за пределами обычной генерации.

При этом заявленные параметры заметно изменились за последний год. В июле 2025 года KAZAKH INVEST сообщал о проекте стоимостью до $3,1 млрд с объектами ВИЭ мощностью до 2 ГВт и производством до 75 тыс. тонн водорода в год.

В июле 2026 года «Байтерек» уже указывал стоимость проекта на уровне $2–2,2 млрд, мощность ВИЭ около 1,14 ГВт и производство до 55–75 тыс. тонн водорода. Завершение технико-экономического обоснования планировалось на сентябрь 2026 года.

Таким образом, нынешний меморандум фиксирует не окончательное решение об инвестициях, а следующий этап проработки проекта. Его коммерческая целесообразность и окончательная конфигурация ещё должны быть определены.

YPP уже работает в Казахстане: компания имеет филиал в Алматы и ранее участвовала в строительстве энергетической инфраструктуры.