Казахстан и Китай намерены увеличить объём взаимной торговли до $100 млрд. Об этой цели президент Касым-Жомарт Токаев заявил на инвестиционном форуме «Казахстан – Китай», назвав КНР основным торговым партнёром республики.

Для достижения заявленного показателя нынешний объём торговли фактически предстоит удвоить. По данным казахстанской стороны, в 2025 году товарооборот двух стран достиг рекордных $48,7 млрд. За первые пять месяцев 2026-го он составил уже $22 млрд — на 27% больше, чем за тот же период прошлого года. Правительство ожидает, что по итогам текущего года показатель превысит $50 млрд. Токаев сообщил, что правительства двух стран уже работают над увеличением торговли до $100 млрд. При этом конкретный срок достижения этой отметки в опубликованном сообщении не назван.

Отдельное направление сотрудничества — китайские инвестиции. По словам президента, их накопленный объём в Казахстане превысил $29 млрд. В стране зарегистрировано более 9 тыс. предприятий с китайским участием.

Экономические связи при этом постепенно выходят за рамки традиционной торговли сырьём и промышленными товарами. Среди направлений, которые Астана намерена развивать совместно с Пекином, Токаев перечислил промышленность, цифровизацию, технологии «умных городов», спутниковые решения, сельское хозяйство, медицину и образование.

О масштабе экономической связанности двух стран говорит и география торговли. Более половины казахстанско-китайского товарооборота приходится на Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.

Одновременно Казахстан остаётся одним из ключевых сухопутных маршрутов между Китаем и Европой: по данным правительства, через территорию республики проходит около 85% сухопутных грузоперевозок по этому направлению.

Дополнительные гарантии китайским инвесторам должно дать обновлённое межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Документ Казахстан и Китай подписали в Астане 16 июня 2025 года, а 19 мая 2026-го Казахстан его ратифицировал. Он заменяет соглашение, действовавшее ещё с начала 1990-х годов.

В частности, документ предусматривает национальный режим для инвесторов другой стороны: при сопоставимых обстоятельствах условия управления и использования инвестиций должны быть не менее благоприятными, чем для собственных инвесторов страны. Также закреплён режим наибольшего благоприятствования по отношению к инвесторам третьих государств с предусмотренными соглашением исключениями.

Ещё одним фактором роста деловой активности Токаев назвал безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. Президент также связал инвестиционную привлекательность страны с новой Конституцией Казахстана, вступившей в силу 1 июля 2026 года. По его словам, её положения формируют правовую основу для дальнейшего привлечения капитала и реализации крупных проектов.

Если исходить из товарооборота 2025 года в $48,7 млрд, достижение заявленной планки в $100 млрд означает рост примерно на 105%. При этом пока власти не обозначили ни целевой год, ни предполагаемую структуру такого увеличения — в частности, какую его часть должны обеспечить казахстанский экспорт и китайские поставки.