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Двойное гражданство в Казахстане: что это и чем грозит второй паспорт в 2026 году

Наше общество
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Двойное гражданство в Казахстане

Вопрос о втором паспорте в Казахстане снова стал одним из самых обсуждаемых. С 1 июля 2026 года в стране действует обновлённая Конституция, которая ещё раз прямо закрепила: иметь гражданство другого государства казахстанец не может. Формулировка звучит жёстко — «наличие иного гражданства является основанием для прекращения гражданства Республики Казахстан». Для сотен тысяч семей, где кто-то уехал, женился за рубежом или получил паспорт другой страны, это не абстракция, а прямой практический вопрос: что теперь будет и что делать.

Проблема в том, что вокруг темы много путаницы. Люди смешивают два разных понятия — «двойное гражданство» и «второе гражданство» — и из-за этого делают неверные выводы. Разберёмся спокойно и по порядку: что запрещено, что грозит за нарушение, как государство узнаёт о втором паспорте и какие законные альтернативы существуют.

Важно: это объясняющий материал, а не юридическая консультация. Нормы и суммы штрафов меняются, поэтому в конкретной ситуации сверяйтесь с первоисточниками и обращайтесь к юристу.

Двойное и второе гражданство — в чём разница

Двойное и второе гражданство

Это ключевой момент, с которого начинается всё непонимание.

Двойное гражданство — это ситуация, когда два государства по специальному международному договору признают человека своим гражданином одновременно и договариваются, как он платит налоги, служит в армии и пользуется правами в обеих странах. Такое возможно только там, где есть соответствующее соглашение между странами.

Второе гражданство (юристы называют это «бипатризм») — это когда человек фактически получил паспорт другой страны, но никакого договора между государствами нет. Каждая страна считает его только своим гражданином и не признаёт «второй» паспорт.

Разница принципиальная. У Казахстана нет ни одного действующего договора о двойном гражданстве ни с одной страной мира. Это значит, что «двойного гражданства» в строгом смысле для казахстанца не существует в принципе — а есть именно запрещённое второе гражданство. Когда в новостях пишут «запрет двойного гражданства», по сути речь именно о втором паспорте.

Разрешено ли двойное гражданство в Казахстане

Короткий ответ — нет. Запрет действует не первый год и заложен в самой Конституции, а обновлённая редакция 2026 года его подтвердила и усилила акценты.

Логика закона такая: как только гражданин Казахстана приобретает гражданство другого государства, он автоматически утрачивает казахстанское. Здесь важно понять — государство не «разрешает выбрать». По закону человек перестаёт быть гражданином Казахстана в момент получения иностранного паспорта, даже если он сам этого не оформлял и продолжает пользоваться казахстанскими документами.

Это отличает Казахстан от, например, многих стран Европы или США, где второй паспорт — обычное дело. В казахстанской модели гражданство мыслится как единственное и неделимое, и именно поэтому тема так чувствительна: речь идёт не о штрафе за формальность, а о риске потерять статус гражданина.

Что изменилось с Конституцией 2026 года

Что изменилось с Конституцией 2026 года

Сам запрет на второе гражданство существовал и раньше. Обновлённая Конституция, вступившая в силу 1 июля 2026 года, не «ввела» его с нуля, а закрепила более прямой формулировкой и обозначила наличие иного гражданства как основание для прекращения казахстанского.

Параллельно в публичном поле обсуждается ужесточение ответственности и более активный обмен данными с другими странами. Для читателя практический вывод один: раньше на «спящие» вторые паспорта нередко закрывали глаза, теперь вероятность, что о них узнают, заметно выше. Поэтому тема и вышла в топ поисковых запросов летом 2026 года.

Что будет, если получить второй паспорт

Разберём последствия по шагам, потому что именно здесь у людей больше всего страхов и мифов.

1. Утрата гражданства. Юридически казахстанское гражданство прекращается в момент получения иностранного. Это не наказание, а автоматическое следствие по закону.

2. Обязанность уведомить. Человек, получивший гражданство другой страны, обязан сообщить об этом органам внутренних дел (миграционной службе) в течение 30 календарных дней. Если он за рубежом — уведомить можно через загранучреждение Казахстана. Вместе с уведомлением обычно подаётся заявление и сдаётся казахстанский паспорт.

3. Ответственность за молчание. Если скрыть второй паспорт и продолжать пользоваться казахстанскими документами, наступает административная ответственность — вплоть до крупных штрафов и выдворения из страны.

Отдельно стоит сказать про детей. Ребёнок, родившийся за границей и автоматически получивший гражданство той страны, — частый и болезненный случай. Здесь многое зависит от конкретной ситуации и возраста ребёнка, поэтому такие вопросы почти всегда требуют индивидуальной консультации, а не универсального ответа из интернета.

Штрафы и ответственность: конкретные суммы

Ответственность наступает по статье 496 Кодекса Казахстана об административных правонарушениях (КоАП). Суммы считаются в МРП — месячных расчётных показателях; в 2026 году один МРП составляет 4 325 тенге. Актуальные цифры выглядят так:

Нарушение Санкция
Не сообщить о втором гражданстве 100 МРП — около 432 500 тенге или административное выдворение
Пользоваться паспортом РК после утраты гражданства 200 МРП — около 865 000 тенге
То же, совершённое госслужащим 300 МРП — около 1 297 500 тенге и выдворение

Для государственных служащих планка выше не случайно: к людям на госдолжностях требования к лояльности и прозрачности строже.

Обратите внимание: суммы штрафов и размер МРП ежегодно пересматриваются, поэтому перед публикацией или принятием решений эти цифры стоит перепроверять по действующей редакции КоАП.

Как государство узнаёт о втором паспорте

Как государство узнаёт о втором паспорте

Многие рассчитывают, что второй паспорт останется незамеченным. На практике это всё менее реалистично.

Казахстан участвует в двустороннем обмене миграционными данными с рядом стран, среди которых называют Таджикистан, Узбекистан, Беларусь, Азербайджан, Кыргызстан и Китай. Кроме того, данные всплывают при пересечении границы, оформлении документов, банковских операциях и консульских процедурах. Чем дальше, тем плотнее цифровые системы связаны между собой — а значит, «тихо» держать второй паспорт годами становится всё сложнее.

Это не повод для паники, а повод трезво оценивать риски и решать вопрос легально, а не надеяться на удачу.

Как жить и работать за границей законно

Здесь хорошая новость: чтобы уехать, учиться, работать или подолгу жить за рубежом, второй паспорт чаще всего вообще не нужен. Казахстанец может законно находиться в другой стране, сохраняя своё гражданство, с помощью:

  • вида на жительство (ВНЖ) — постоянного статуса резидента;
  • разрешения на временное проживание (РВП);
  • рабочей визы или разрешения на работу;
  • визы цифрового кочевника (digital nomad) — во многих странах она позволяет жить и работать удалённо.

Все эти варианты дают возможность годами жить за границей, не теряя казахстанского гражданства. Для большинства реальных жизненных задач — работа, семья, учёба, бизнес — этого достаточно, а риск лишиться статуса гражданина при этом не возникает.

Часто задаваемые вопросы
Можно ли иметь паспорт Казахстана и России одновременно?
Нет. Между Казахстаном и Россией нет договора о двойном гражданстве, поэтому получение российского паспорта означает утрату казахстанского. Пользоваться обоими нельзя.
Если я получил второй паспорт, но не отказался от казахстанского официально — я всё ещё гражданин Казахстана?
Юридически гражданство прекращается автоматически с момента получения иностранного, независимо от того, оформили вы отказ или нет. Пользование казахстанскими документами после этого — нарушение.
Сколько времени даётся на уведомление?
30 календарных дней с момента получения иностранного гражданства.
Что грозит, если просто ничего не делать?
Штраф (от 100 МРП), возможное выдворение и невозможность легально пользоваться казахстанским паспортом. При выявлении второго гражданства проблемы возникнут при первом же контакте с документами.
Ребёнок родился за границей и получил тамошнее гражданство. Что делать?
Это индивидуальный случай, который зависит от страны, возраста ребёнка и обстоятельств. Здесь нужна консультация миграционного юриста, а не универсальный ответ.

Коротко о главном

Двойное гражданство в Казахстане в строгом смысле не существует — нет ни одного договора с другими странами. Получив иностранный паспорт, человек автоматически теряет казахстанский и обязан уведомить власти в течение 30 дней. За сокрытие и пользование казахстанскими документами после утраты гражданства предусмотрены штрафы от 100 до 300 МРП и выдворение. При этом жить, учиться и работать за рубежом можно совершенно законно — через ВНЖ, РВП, рабочие визы и визы цифрового кочевника, сохраняя гражданство Казахстана.

Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Нормы законодательства и размеры штрафов периодически меняются — уточняйте актуальные данные в действующих редакциях Закона «О гражданстве», КоАП РК и на официальных ресурсах МВД РК.

Наталия Муратова
Наталия Муратова

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