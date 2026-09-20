С 20 сентября 2026 года в Казахстане начал действовать отдельный перечень медицинских показаний для поездок на инватакси. В него вошли 18 состояний — от абсолютной слепоты и тяжёлых двигательных нарушений до диализной терапии и некоторых тяжёлых заболеваний иммунной системы.

Перечень утверждён приказом и. о. министра здравоохранения №102 от 3 сентября 2026 года. Документ официально опубликовали 9 сентября, а с 20 сентября он вступил в силу.

Главное изменение состоит в том, что медицинские критерии для инватакси теперь собраны в отдельном документе Минздрава. Раньше действующие Правила перевозки определяли получателей через ссылки сразу на несколько перечней — для индивидуального помощника, специальных средств передвижения и людей с тяжёлыми психическими расстройствами.

Кому положено инватакси с 20 сентября

В новый перечень включены следующие 18 медицинских показаний:

абсолютная слепота; острота зрения обоих глаз до 0,03 даже с коррекцией; тяжёлые вестибулярно-мозжечковые нарушения; тяжёлый гиперкинетический амиостатический синдром; тяжёлая акинетико-ригидная форма паркинсонизма; тяжёлые гемипарез, нижний парапарез, трипарез или тетрапарез; тяжёлые гемиплегия, триплегия, параплегия, тетраплегия или диплегия; тяжёлые нарушения кровообращения и дыхания, включая наиболее выраженную сердечную и дыхательную недостаточность; тяжёлые нарушения работы мочевыделительной системы у получателей диализной терапии; тяжёлые нарушения статодинамических функций, включая нарушения функций суставов III–IV степени; ампутационные культи обеих верхних конечностей, не подлежащие протезированию и затрудняющие использование средств передвижения; врождённые аномалии обеих верхних конечностей с аналогичными ограничениями; ампутационные культи обеих бёдер, не подлежащие протезированию; ампутационные культи обеих голеней, не подлежащие протезированию, в сочетании с выраженными нарушениями функций верхних конечностей; врождённые аномалии нижних конечностей с нарушением передвижения III степени; анкилозы или контрактуры обоих тазобедренных либо коленных суставов III–IV степени в сочетании с выраженными нарушениями функций верхних конечностей; психические заболевания с тяжёлыми расстройствами поведения, при которых требуется сопровождение законного представителя; тяжёлые врождённые нарушения иммунной системы.

Одного диагноза недостаточно

Само наличие заболевания не означает, что человеку достаточно просто заказать машину. По действующим правилам основанием для предоставления инватакси остаётся действующее заключение врачебно-консультативной комиссии по форме 026/у, которое выдаётся на срок установленной инвалидности.

Для оформления услуги используются заявление, удостоверение личности или свидетельство о рождении ребёнка, заключение ВКК и сведения об инвалидности. При работе через цифровые системы часть сведений государственные органы получают самостоятельно.

Инватакси предоставляется в пределах населённого пункта. Среди разрешённых направлений — место работы или учёбы, медицинские учреждения, государственные органы, суды и прокуратура, нотариусы, объекты социальной инфраструктуры, вокзалы и аэропорты, организации специальных социальных услуг.

Есть и минимальные нормативы по времени. Работающим лицам с инвалидностью I группы и людям со II группой, передвигающимся на кресле-коляске, положено не менее 25 часов поездок в месяц. Такой же минимум предусмотрен для ряда обучающихся и детей с инвалидностью. Для остальных получателей — не менее шести часов в месяц.

При этом действующие Правила инватакси позволяют акиматам за счёт местного бюджета расширять перечень получателей и направлений поездок, а также увеличивать количество часов и продолжительность поездки. Поэтому фактические возможности услуги в разных городах и областях могут быть шире республиканского минимума.

Важно и юридическое уточнение. На 20 сентября опубликованная редакция транспортных Правил всё ещё содержит прежнюю схему определения показаний через несколько других нормативных перечней. Новый приказ Минздрава уже вступил в силу, а синхронизация Правил инватакси предусмотрена отдельными изменениями Минтранса. Поэтому новый список не стоит трактовать как автоматическую отмену уже действовавших местных расширений или ранее выданных заключений ВКК.