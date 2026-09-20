Прежний публичный ориентир по модернизации ТЭЦ-2 Алматы — завершить все пусконаладочные работы к 30 сентября 2026 года — больше не соответствует свежему графику. 19 сентября Министерство энергетики сообщило, что предварительный запуск основного генерирующего оборудования теперь намечен с 15 октября, а полностью ввести новую газовую станцию в эксплуатацию планируется до конца декабря 2026 года.

Свежие сроки появились в сообщении Минэнерго от 19 сентября 2026 года после проверки ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 министром Ерланом Аккенженовым. Готовность ТЭЦ-2 сейчас оценивается в 93,75%, а поставка технологического оборудования выполнена на 100%. На станции идут пусконаладочные работы и индивидуальные испытания систем.

При этом ещё 8 апреля 2026 года власти Алматы давали другой ориентир. Тогда сообщалось, что первая очередь строительства должна завершиться к концу июля, вторая — пройти в августе-сентябре, а все пусконаладочные работы планировалось закончить к 30 сентября 2026 года. В материалах АО «АлЭС» сентябрь также фигурировал как срок завершения проекта с вводом третьего пускового комплекса.

Таким образом, речь идёт как минимум об изменении ранее публично озвученного сентябрьского графика. Однако называть это срывом контрактного срока пока некорректно: апрельская дата была публичным производственным ориентиром, тогда как Минэнерго ранее называло и более широкий предельный срок — до конца 2026 года. Новый график с полным вводом до конца декабря в этот предел укладывается.

Проект ТЭЦ-2 имеет особое значение для экологии Алматы. Стоимость EPC-контракта в апреле оценивалась в 325,9 млрд ₸. После модернизации электрическая мощность станции должна вырасти с 510 до 557 МВт. Выбросы загрязняющих веществ планируется сократить примерно с 37,1 тыс. до 2,7 тыс. тонн в год — более чем на 90%.

Гораздо тревожнее выглядит ситуация на ТЭЦ-3. На 19 сентября её общая готовность составляет лишь 27,09%. На стройке работают 809 человек и 70 единиц техники, первая газовая турбина и генератор уже установлены на фундамент, продолжается строительство главного корпуса и вспомогательных объектов.

Для сравнения, при предыдущей проверке Минэнерго 11 июля 2026 года готовность ТЭЦ-3 составляла около 26%. Получается, за 70 дней официальный показатель вырос всего на 1,09 процентного пункта — по расчётам KZ24.NEWS. В июле на объекте работали менее 600 человек при заявленной потребности примерно в 1 600 специалистов.

19 сентября Минэнерго уже прямо признало, что на ТЭЦ-3 сохраняется риск отставания от утверждённого графика. Среди проблем министр назвал недостаточную мобилизацию специалистов и задержки поставок материалов. Подрядчику поручено усилить смены и ускорить работы, при этом Ерлан Аккенженов заявил, что сроки сдачи станции пересматривать не планируют.

При этом с конкретной датой ТЭЦ-3 в открытых официальных источниках есть разночтения. 16 января 2026 года Минэнерго требовало, чтобы станции полноценно функционировали к 31 декабря. В более поздних материалах АО «АлЭС» встречается завершение реконструкции ТЭЦ-3 в 2027 году. Свежий релиз от 19 сентября конкретную конечную дату ТЭЦ-3 не называет, поэтому утверждать, что нынешние 27,09% означают срыв именно декабрьского срока, преждевременно.