В документах к скорректированному ТЭО железной дороги Бахты–Аягоз раскрыты новые подробности третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем. 14 сентября началась серия общественных слушаний по отчёту о возможных воздействиях проекта.

Первая встреча была назначена на 14 сентября в 10:00 в селе Шынкожа Аягозского района. Затем обсуждения продолжатся в Аягозе, Акшаули и других населённых пунктах области Абай. Полное расписание опубликовано в официальном объявлении Управления природных ресурсов области Абай.

Как следует из материалов общественных слушаний в Национальном банке данных о состоянии окружающей среды, в первой очереди предусматривается строительство однопутной линии, межгосударственного стыкового пункта Бахты с контейнерным терминалом, раздельных пунктов и примыкания к существующей линии Семей–Актогай.

Во второй очереди запланированы дополнительные перегрузочные мощности. В документах также предусматривается резерв территории под зерновой и ещё один контейнерный терминалы.

Скорректированное ТЭО содержит и более поздний ориентир по вводу. Для первой очереди указан период строительства с III квартала 2026 года по IV квартал 2028-го, для второй — с I квартала 2027-го по IV квартал 2028 года. Обе очереди предполагается ввести в эксплуатацию в IV квартале 2028 года. При этом Минтранс ранее сообщал, что срок завершения строительно-монтажных работ по контракту установлен на 31 декабря 2027 года. Эти даты относятся к разным этапам проекта, поэтому напрямую считать их переносом срока нельзя.

Важно, что слушания 14 сентября не означают начало строительства Бахты–Аягоз. Сама железнодорожная линия уже строится, а нынешняя процедура относится к экологическому и разрешительному сопровождению скорректированного ТЭО. Именно в этих документах появились параметры, которые позволяют точнее оценить масштаб третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем.