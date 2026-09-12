Объект разместят на территории аэропорта имени Алии Молдагуловой, где базируется подразделение АО «Казавиаспас». Проект строительства представили во время посещения подразделения акимом Актюбинской области Асхатом Шахаровым и министром по чрезвычайным ситуациям Казахстана Муратом Мухановым. Руководители ознакомились с работой авиационных экипажей и оценили готовность воздушных судов к оперативным вылетам.

Будущий ангар рассчитан на размещение двух воздушных судов. В нем планируется проводить техническое обслуживание и необходимые работы, позволяющие поддерживать авиационную технику в постоянной готовности к выполнению спасательных и других экстренных задач. Земельный участок под строительство уже выделен. В настоящее время специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию. Ее подготовку планируют завершить в четвертом квартале 2026 года.

Необходимость развития авиационной инфраструктуры связана в том числе с высокой нагрузкой на воздушные подразделения МЧС. Только за первые восемь месяцев 2026 года авиация чрезвычайного ведомства выполнила в Актюбинской области 65 вылетов. Большая часть из них — 45 вылетов — была связана с медицинской эвакуацией тяжелых пациентов. Кроме того, экипажи привлекались к поисково-спасательным операциям и проводили воздушное обследование территорий, где существовал риск возникновения паводков.

Новый ангар должен улучшить условия эксплуатации воздушных судов и обеспечить более эффективную подготовку техники к вылетам. Проект также входит в программу развития 20 авиационных отрядов МЧС.

Развитие авиационной инфраструктуры особенно важно для регионов с большой территорией и удаленными населенными пунктами, где воздушная техника позволяет значительно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и доставлять помощь туда, куда наземному транспорту добраться сложнее.