С 14 сентября 2026 года в 38 жилых комплексах, жилых и дачных массивах Алматы и Алматинской области могут ограничить или полностью прекратить подачу электроэнергии из-за долгов управляющих организаций. Совокупная задолженность объектов из опубликованного списка составляет 519,657 млн тенге.

О предстоящих мерах предупредил филиал АО «Алатау Жарық Компаниясы» — «Энергосбыт» 11 сентября 2026 года. Компания сообщила, что будет применять предусмотренные законодательством и договорами меры к объектам, управляющие компании которых имеют задолженность за потреблённую электроэнергию.

Самый большой долг в списке у ЖК Medeu City — 102,18 млн тенге. На втором месте «Мирас» — 48,51 млн тенге, на третьем Etasa Residence — 40,77 млн тенге.

Почему могут отключить свет, если квартира всё оплатила

Ключевая проблема возникает в домах, где жильцы не имеют прямых индивидуальных договоров с энергоснабжающей организацией. В такой схеме единым потребителем выступает ОСИ, КСК или управляющая компания, а расчёт с поставщиком идёт по общедомовому счёту.

Поэтому ситуация может выглядеть парадоксально: собственник квартиры своевременно перечисляет деньги управляющей организации, но у самой организации перед «Энергосбытом» остаётся задолженность.

АО «Алатау Жарық Компаниясы» ранее объясняло механизм перехода на индивидуальные лицевые счета. Если управляющая организация заключит дополнительное соглашение и для квартир откроют отдельные счета, ограничения можно применять адресно — только к конкретным должникам, не затрагивая остальных жителей дома.

Однако есть исключение Если задолженность относится к электроэнергии для общедомовых нужд — освещению подъездов и двора, работе лифтов и другому общему имуществу, — разделить такую нагрузку между конкретными квартирами технически значительно сложнее.

Кто должен больше всего

Объект Задолженность ЖК Medeu City 102,18 млн ₸ ЖК «Мирас» 48,51 млн ₸ ЖК Etasa Residence 40,77 млн ₸ ЖК Meridian Apartments 39,48 млн ₸ ЖК Four Seasons 28,76 млн ₸ ЖК «Ожет» 28,40 млн ₸ ЖК «София» 24,83 млн ₸ мкр. Ерменсай 20,06 млн ₸ ЖК Titul Town 19,49 млн ₸ ЖК Melody 18,20 млн ₸

Первые десять объектов вместе должны около 370,7 млн тенге. По расчётам KZ24, это более 71% задолженности всех 38 позиций списка.

Полный список 38 объектов на 14 сентября

ЖК Medeu City — 102,18 млн ₸; ЖК «Мирас» — 48,51 млн ₸; ЖК Etasa Residence — 40,77 млн ₸; ЖК Meridian Apartments — 39,48 млн ₸; ЖК Four Seasons — 28,76 млн ₸; ЖК «Ожет» — 28,40 млн ₸; ЖК «София» — 24,83 млн ₸; микрорайон Ерменсай — 20,06 млн ₸; ЖК Titul Town — 19,49 млн ₸; ЖК Melody — 18,20 млн ₸; ЖК «Есентай Сити» — 18,09 млн ₸; жилой массив ТОО BeyAzh Trans — 14,95 млн ₸; ЖК «Хан Тенгри» — 11,42 млн ₸; ЖК Lancashire — 10,71 млн ₸; ЖК Alatau Golf Residents — 9,90 млн ₸; ЖК Biography — 9,13 млн ₸; ЖК Sahon Yard — 7,89 млн ₸; ЖК «Таим Сити» — 7,25 млн ₸; жилые дома Каталбаев С.Н. — 6,75 млн ₸; ПК «Асу» — 6,13 млн ₸; ЖК Qadam — 5,54 млн ₸; ПК «СО Кайнар» — 5,24 млн ₸; ЖК «Ожет Плюс» — 5,16 млн ₸; ЖК «Мейрам Парк» — 3,82 млн ₸; дачный массив Джомиев Х.Н. — 3,63 млн ₸; дачи Наурзбеков Б.Н. — 3,42 млн ₸; ЖК «Жардин» — 2,86 млн ₸; жилой массив Бейсеев А.Е. — 2,77 млн ₸; ЖК «Баганашыл» — 2,54 млн ₸; ЖК Serenity Park — 2,45 млн ₸; ЖК Bromelia — 2,42 млн ₸; ПКСТ «Дружба-Спорт» — 2,18 млн ₸; ПК «СТ Алма» — 1,75 млн ₸; жилой массив Алсиеуов К.Е. — 1,69 млн ₸; ЖК «Тау Самал на Навои» — 649 тыс. ₸; водозаборная башня Абетаев Н.А. — 297 тыс. ₸; ПТ «Таутаган 64» — 297 тыс. ₸; ПоК «ФорумАйнабулак» — 44 тыс. ₸.

Суммирование опубликованных задолженностей даёт 519,657 млн тенге — по расчётам KZ24. Аналогичную общую сумму приводит Kazinform.

У некоторых ЖК долг резко вырос за две недели

Ситуация меняется достаточно быстро. В списке крупнейших должников по состоянию на 28 августа долг ЖК «Мирас» составлял 37,14 млн тенге. Сейчас указано 48,51 млн тенге — примерно на 11,37 млн тенге, или 30,6%, больше.

У Etasa Residence задолженность выросла с 21,13 млн до 40,77 млн тенге. По расчётам KZ24, прирост составляет 19,64 млн тенге, или около 93%. У Medeu City показатель за тот же период остался на уровне 102,18 млн тенге.

Данные о задолженности на 28 августа публиковало АЖК. Тогда в расширенном перечне фигурировали десятки других жилых комплексов, поэтому нынешние 519,7 млн тенге нельзя трактовать как общий долг всех потребителей Алматы и области — это сумма только 38 объектов, обозначенных для возможных мер с 14 сентября.

Как жильцу понять, есть ли долг у его дома

С августа 2026 года «Энергосбыт» начал указывать в квитанциях отдельную информацию о задолженности ОСИ, КСК или управляющей компании за электроэнергию.

Если такая задолженность появилась в квитанции, компания рекомендует обратиться в свою управляющую организацию и выяснить:

почему образовался долг;

сколько денег задолжал дом;

когда долг планируют погасить;

есть ли у квартир индивидуальные лицевые счета;

заключено ли соглашение для перехода на прямые расчёты с энергоснабжающей организацией.

Проблема особенно характерна для некоторых новых ЖК, где внутридомовые электрические сети ещё не переданы энергопередающей организации. В таких домах расчёты могут продолжать идти через одного общего потребителя — управляющую компанию.

Таким образом, исправная оплата своей квитанции не во всех домах гарантирует защиту от общего отключения. Ключевое значение имеет схема договора: если квартира имеет индивидуальный лицевой счёт и прямые расчёты, ограничение можно применять конкретно к должнику. Если потребителем по договору остаётся управляющая организация всего ЖК, риск для остальных жителей сохраняется.