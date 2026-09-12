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38 ЖК могут остаться без света: долг достиг 519,7 млн ₸

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Без света

С 14 сентября 2026 года в 38 жилых комплексах, жилых и дачных массивах Алматы и Алматинской области могут ограничить или полностью прекратить подачу электроэнергии из-за долгов управляющих организаций. Совокупная задолженность объектов из опубликованного списка составляет 519,657 млн тенге.

О предстоящих мерах предупредил филиал АО «Алатау Жарық Компаниясы» — «Энергосбыт» 11 сентября 2026 года. Компания сообщила, что будет применять предусмотренные законодательством и договорами меры к объектам, управляющие компании которых имеют задолженность за потреблённую электроэнергию.

Самый большой долг в списке у ЖК Medeu City — 102,18 млн тенге. На втором месте «Мирас» — 48,51 млн тенге, на третьем Etasa Residence — 40,77 млн тенге.

Почему могут отключить свет, если квартира всё оплатила

Ключевая проблема возникает в домах, где жильцы не имеют прямых индивидуальных договоров с энергоснабжающей организацией. В такой схеме единым потребителем выступает ОСИ, КСК или управляющая компания, а расчёт с поставщиком идёт по общедомовому счёту.

Поэтому ситуация может выглядеть парадоксально: собственник квартиры своевременно перечисляет деньги управляющей организации, но у самой организации перед «Энергосбытом» остаётся задолженность.

АО «Алатау Жарық Компаниясы» ранее объясняло механизм перехода на индивидуальные лицевые счета. Если управляющая организация заключит дополнительное соглашение и для квартир откроют отдельные счета, ограничения можно применять адресно — только к конкретным должникам, не затрагивая остальных жителей дома.

Однако есть исключение

Если задолженность относится к электроэнергии для общедомовых нужд — освещению подъездов и двора, работе лифтов и другому общему имуществу, — разделить такую нагрузку между конкретными квартирами технически значительно сложнее.

Кто должен больше всего

Объект Задолженность
ЖК Medeu City 102,18 млн ₸
ЖК «Мирас» 48,51 млн ₸
ЖК Etasa Residence 40,77 млн ₸
ЖК Meridian Apartments 39,48 млн ₸
ЖК Four Seasons 28,76 млн ₸
ЖК «Ожет» 28,40 млн ₸
ЖК «София» 24,83 млн ₸
мкр. Ерменсай 20,06 млн ₸
ЖК Titul Town 19,49 млн ₸
ЖК Melody 18,20 млн ₸

Первые десять объектов вместе должны около 370,7 млн тенге. По расчётам KZ24, это более 71% задолженности всех 38 позиций списка.

Полный список 38 объектов на 14 сентября

  1. ЖК Medeu City — 102,18 млн ₸;
  2. ЖК «Мирас» — 48,51 млн ₸;
  3. ЖК Etasa Residence — 40,77 млн ₸;
  4. ЖК Meridian Apartments — 39,48 млн ₸;
  5. ЖК Four Seasons — 28,76 млн ₸;
  6. ЖК «Ожет» — 28,40 млн ₸;
  7. ЖК «София» — 24,83 млн ₸;
  8. микрорайон Ерменсай — 20,06 млн ₸;
  9. ЖК Titul Town — 19,49 млн ₸;
  10. ЖК Melody — 18,20 млн ₸;
  11. ЖК «Есентай Сити» — 18,09 млн ₸;
  12. жилой массив ТОО BeyAzh Trans — 14,95 млн ₸;
  13. ЖК «Хан Тенгри» — 11,42 млн ₸;
  14. ЖК Lancashire — 10,71 млн ₸;
  15. ЖК Alatau Golf Residents — 9,90 млн ₸;
  16. ЖК Biography — 9,13 млн ₸;
  17. ЖК Sahon Yard — 7,89 млн ₸;
  18. ЖК «Таим Сити» — 7,25 млн ₸;
  19. жилые дома Каталбаев С.Н. — 6,75 млн ₸;
  20. ПК «Асу» — 6,13 млн ₸;
  21. ЖК Qadam — 5,54 млн ₸;
  22. ПК «СО Кайнар» — 5,24 млн ₸;
  23. ЖК «Ожет Плюс» — 5,16 млн ₸;
  24. ЖК «Мейрам Парк» — 3,82 млн ₸;
  25. дачный массив Джомиев Х.Н. — 3,63 млн ₸;
  26. дачи Наурзбеков Б.Н. — 3,42 млн ₸;
  27. ЖК «Жардин» — 2,86 млн ₸;
  28. жилой массив Бейсеев А.Е. — 2,77 млн ₸;
  29. ЖК «Баганашыл» — 2,54 млн ₸;
  30. ЖК Serenity Park — 2,45 млн ₸;
  31. ЖК Bromelia — 2,42 млн ₸;
  32. ПКСТ «Дружба-Спорт» — 2,18 млн ₸;
  33. ПК «СТ Алма» — 1,75 млн ₸;
  34. жилой массив Алсиеуов К.Е. — 1,69 млн ₸;
  35. ЖК «Тау Самал на Навои» — 649 тыс. ₸;
  36. водозаборная башня Абетаев Н.А. — 297 тыс. ₸;
  37. ПТ «Таутаган 64» — 297 тыс. ₸;
  38. ПоК «ФорумАйнабулак» — 44 тыс. ₸.

Суммирование опубликованных задолженностей даёт 519,657 млн тенге — по расчётам KZ24. Аналогичную общую сумму приводит Kazinform.

У некоторых ЖК долг резко вырос за две недели

Ситуация меняется достаточно быстро. В списке крупнейших должников по состоянию на 28 августа долг ЖК «Мирас» составлял 37,14 млн тенге. Сейчас указано 48,51 млн тенге — примерно на 11,37 млн тенге, или 30,6%, больше.

У Etasa Residence задолженность выросла с 21,13 млн до 40,77 млн тенге. По расчётам KZ24, прирост составляет 19,64 млн тенге, или около 93%. У Medeu City показатель за тот же период остался на уровне 102,18 млн тенге.

Данные о задолженности на 28 августа публиковало АЖК. Тогда в расширенном перечне фигурировали десятки других жилых комплексов, поэтому нынешние 519,7 млн тенге нельзя трактовать как общий долг всех потребителей Алматы и области — это сумма только 38 объектов, обозначенных для возможных мер с 14 сентября.

Как жильцу понять, есть ли долг у его дома

С августа 2026 года «Энергосбыт» начал указывать в квитанциях отдельную информацию о задолженности ОСИ, КСК или управляющей компании за электроэнергию.

Если такая задолженность появилась в квитанции, компания рекомендует обратиться в свою управляющую организацию и выяснить:

  • почему образовался долг;
  • сколько денег задолжал дом;
  • когда долг планируют погасить;
  • есть ли у квартир индивидуальные лицевые счета;
  • заключено ли соглашение для перехода на прямые расчёты с энергоснабжающей организацией.

Проблема особенно характерна для некоторых новых ЖК, где внутридомовые электрические сети ещё не переданы энергопередающей организации. В таких домах расчёты могут продолжать идти через одного общего потребителя — управляющую компанию.

Таким образом, исправная оплата своей квитанции не во всех домах гарантирует защиту от общего отключения. Ключевое значение имеет схема договора: если квартира имеет индивидуальный лицевой счёт и прямые расчёты, ограничение можно применять конкретно к должнику. Если потребителем по договору остаётся управляющая организация всего ЖК, риск для остальных жителей сохраняется.

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Алматы

Материал подготовил

Сабира Адильбекова Сабира Адильбекова
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