С 14 сентября 2026 года в 38 жилых комплексах, жилых и дачных массивах Алматы и Алматинской области могут ограничить или полностью прекратить подачу электроэнергии из-за долгов управляющих организаций. Совокупная задолженность объектов из опубликованного списка составляет 519,657 млн тенге.
О предстоящих мерах предупредил филиал АО «Алатау Жарық Компаниясы» — «Энергосбыт» 11 сентября 2026 года. Компания сообщила, что будет применять предусмотренные законодательством и договорами меры к объектам, управляющие компании которых имеют задолженность за потреблённую электроэнергию.
Самый большой долг в списке у ЖК Medeu City — 102,18 млн тенге. На втором месте «Мирас» — 48,51 млн тенге, на третьем Etasa Residence — 40,77 млн тенге.
Почему могут отключить свет, если квартира всё оплатила
Ключевая проблема возникает в домах, где жильцы не имеют прямых индивидуальных договоров с энергоснабжающей организацией. В такой схеме единым потребителем выступает ОСИ, КСК или управляющая компания, а расчёт с поставщиком идёт по общедомовому счёту.
Поэтому ситуация может выглядеть парадоксально: собственник квартиры своевременно перечисляет деньги управляющей организации, но у самой организации перед «Энергосбытом» остаётся задолженность.
АО «Алатау Жарық Компаниясы» ранее объясняло механизм перехода на индивидуальные лицевые счета. Если управляющая организация заключит дополнительное соглашение и для квартир откроют отдельные счета, ограничения можно применять адресно — только к конкретным должникам, не затрагивая остальных жителей дома.
Если задолженность относится к электроэнергии для общедомовых нужд — освещению подъездов и двора, работе лифтов и другому общему имуществу, — разделить такую нагрузку между конкретными квартирами технически значительно сложнее.
Кто должен больше всего
|Объект
|Задолженность
|ЖК Medeu City
|102,18 млн ₸
|ЖК «Мирас»
|48,51 млн ₸
|ЖК Etasa Residence
|40,77 млн ₸
|ЖК Meridian Apartments
|39,48 млн ₸
|ЖК Four Seasons
|28,76 млн ₸
|ЖК «Ожет»
|28,40 млн ₸
|ЖК «София»
|24,83 млн ₸
|мкр. Ерменсай
|20,06 млн ₸
|ЖК Titul Town
|19,49 млн ₸
|ЖК Melody
|18,20 млн ₸
Первые десять объектов вместе должны около 370,7 млн тенге. По расчётам KZ24, это более 71% задолженности всех 38 позиций списка.
Полный список 38 объектов на 14 сентября
- ЖК Medeu City — 102,18 млн ₸;
- ЖК «Мирас» — 48,51 млн ₸;
- ЖК Etasa Residence — 40,77 млн ₸;
- ЖК Meridian Apartments — 39,48 млн ₸;
- ЖК Four Seasons — 28,76 млн ₸;
- ЖК «Ожет» — 28,40 млн ₸;
- ЖК «София» — 24,83 млн ₸;
- микрорайон Ерменсай — 20,06 млн ₸;
- ЖК Titul Town — 19,49 млн ₸;
- ЖК Melody — 18,20 млн ₸;
- ЖК «Есентай Сити» — 18,09 млн ₸;
- жилой массив ТОО BeyAzh Trans — 14,95 млн ₸;
- ЖК «Хан Тенгри» — 11,42 млн ₸;
- ЖК Lancashire — 10,71 млн ₸;
- ЖК Alatau Golf Residents — 9,90 млн ₸;
- ЖК Biography — 9,13 млн ₸;
- ЖК Sahon Yard — 7,89 млн ₸;
- ЖК «Таим Сити» — 7,25 млн ₸;
- жилые дома Каталбаев С.Н. — 6,75 млн ₸;
- ПК «Асу» — 6,13 млн ₸;
- ЖК Qadam — 5,54 млн ₸;
- ПК «СО Кайнар» — 5,24 млн ₸;
- ЖК «Ожет Плюс» — 5,16 млн ₸;
- ЖК «Мейрам Парк» — 3,82 млн ₸;
- дачный массив Джомиев Х.Н. — 3,63 млн ₸;
- дачи Наурзбеков Б.Н. — 3,42 млн ₸;
- ЖК «Жардин» — 2,86 млн ₸;
- жилой массив Бейсеев А.Е. — 2,77 млн ₸;
- ЖК «Баганашыл» — 2,54 млн ₸;
- ЖК Serenity Park — 2,45 млн ₸;
- ЖК Bromelia — 2,42 млн ₸;
- ПКСТ «Дружба-Спорт» — 2,18 млн ₸;
- ПК «СТ Алма» — 1,75 млн ₸;
- жилой массив Алсиеуов К.Е. — 1,69 млн ₸;
- ЖК «Тау Самал на Навои» — 649 тыс. ₸;
- водозаборная башня Абетаев Н.А. — 297 тыс. ₸;
- ПТ «Таутаган 64» — 297 тыс. ₸;
- ПоК «ФорумАйнабулак» — 44 тыс. ₸.
Суммирование опубликованных задолженностей даёт 519,657 млн тенге — по расчётам KZ24. Аналогичную общую сумму приводит Kazinform.
У некоторых ЖК долг резко вырос за две недели
Ситуация меняется достаточно быстро. В списке крупнейших должников по состоянию на 28 августа долг ЖК «Мирас» составлял 37,14 млн тенге. Сейчас указано 48,51 млн тенге — примерно на 11,37 млн тенге, или 30,6%, больше.
У Etasa Residence задолженность выросла с 21,13 млн до 40,77 млн тенге. По расчётам KZ24, прирост составляет 19,64 млн тенге, или около 93%. У Medeu City показатель за тот же период остался на уровне 102,18 млн тенге.
Данные о задолженности на 28 августа публиковало АЖК. Тогда в расширенном перечне фигурировали десятки других жилых комплексов, поэтому нынешние 519,7 млн тенге нельзя трактовать как общий долг всех потребителей Алматы и области — это сумма только 38 объектов, обозначенных для возможных мер с 14 сентября.
Как жильцу понять, есть ли долг у его дома
С августа 2026 года «Энергосбыт» начал указывать в квитанциях отдельную информацию о задолженности ОСИ, КСК или управляющей компании за электроэнергию.
Если такая задолженность появилась в квитанции, компания рекомендует обратиться в свою управляющую организацию и выяснить:
- почему образовался долг;
- сколько денег задолжал дом;
- когда долг планируют погасить;
- есть ли у квартир индивидуальные лицевые счета;
- заключено ли соглашение для перехода на прямые расчёты с энергоснабжающей организацией.
Проблема особенно характерна для некоторых новых ЖК, где внутридомовые электрические сети ещё не переданы энергопередающей организации. В таких домах расчёты могут продолжать идти через одного общего потребителя — управляющую компанию.
Таким образом, исправная оплата своей квитанции не во всех домах гарантирует защиту от общего отключения. Ключевое значение имеет схема договора: если квартира имеет индивидуальный лицевой счёт и прямые расчёты, ограничение можно применять конкретно к должнику. Если потребителем по договору остаётся управляющая организация всего ЖК, риск для остальных жителей сохраняется.
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