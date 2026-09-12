Казахстанские аграрии убрали 10 млн га зерновых и зернобобовых — 63,9% площадей. Намолочено 14 млн тонн зерна, что почти на 47% больше, чем годом ранее. В Карагандинской области уборка выполнена на 71,4% площадей: собрано 646 тыс. га зерновых, 197 тыс. тонн картофеля и 63 тыс. тонн овощей.

Во время поездки в регион министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров призвал аграриев оценивать работу не только по урожаю, но и по вкладу в развитие сёл. По его словам, крупные хозяйства должны создавать постоянные рабочие места, развивать инфраструктуру и улучшать условия жизни населения.

В качестве примера министр привёл ТОО «Шахтёрское» в Нуринском районе. На предприятии работают около 250 человек, развиваются растениеводство, семеноводство и животноводство. Хозяйство планирует ввести в оборот 1 792 га орошаемых земель и расширяет мощности хранения. Картофелехранилище на 15 тыс. тонн уже введено, ещё один объект строится.

По программе «Кең дала» 233 сельхозтоваропроизводителя региона получили 15,6 млрд ₸. Кроме того, заключено 866 договоров на приобретение 925 единиц техники общей стоимостью 18,2 млрд ₸.

Инвестиции «Шахтёрского» в основной капитал в 2025 году превысили 5 млрд ₸. В Минсельхозе считают, что такие проекты помогают не только увеличивать производство, но и формировать устойчивую занятость и экономику сельских территорий.