Жительнице Коксуского района области Жетісу восстановили пенсионные выплаты, прекращённые после её выезда за пределы Казахстана. Женщина сохранила казахстанское гражданство, поэтому само проживание за рубежом не могло быть основанием для лишения её государственной базовой и возрастной пенсии. Выплаты возобновили с 1 июля 2023 года, а к перечислению накопилось более 2,3 млн тенге.

Об этом сообщила прокуратура области Жетісу 12 сентября 2026 года. Надзорный орган отдельно указал, что продолжает выявлять аналогичные случаи.

Почему проживание за границей — больше не основание для отмены пенсии

Основанием для восстановления выплат стала правовая позиция Конституционного суда Казахстана.

В нормативном постановлении № 79-НП от 18 мая 2026 года Конституционный суд разъяснил: требование постоянно проживать в Казахстане не предъявляется к гражданину Республики Казахстан при назначении и получении государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионной выплаты по возрасту, если он соответствует всем остальным предусмотренным законом условиям.

Иными словами, сохранение гражданства здесь принципиально важно. Сам по себе переезд на постоянное место жительства в другую страну не лишает гражданина Казахстана права на эти выплаты.

Конституционный суд также указал, что прекращение пенсии из-за выезда за границу возможно для лиц, к которым законодательство действительно предъявляет требование постоянного проживания в Казахстане. В частности, такой вопрос может возникать в отношении иностранцев и лиц без гражданства.

Каких именно пенсионных выплат касается решение

Речь идёт не вообще обо всех видах пенсионных денег, а конкретно о двух выплатах:

государственной базовой пенсионной выплате;

пенсионной выплате по возрасту.

Вторая выплата — это государственная возрастная пенсия, размер которой в том числе связан с трудовым стажем, накопленным до 1 января 1998 года. Её часто называют солидарной пенсией.

Выплаты из ЕНПФ являются отдельным видом пенсионных выплат. Поэтому постановление Конституционного суда № 79-НП напрямую посвящено именно базовой и возрастной пенсии и не должно автоматически трактоваться как изменение всех правил получения накоплений из ЕНПФ.

Женщине должны выплатить деньги более чем за три года

В случае жительницы Коксуского района выплаты восстановили с 1 июля 2023 года. За всё время приостановления ей начислили более 2,3 млн тенге, которые, по сообщению прокуратуры, подлежат выплате в полном объёме.

То есть речь идёт не только о возобновлении ежемесячной пенсии на будущее. Женщине компенсируют и сумму, которую она не получила с момента прекращения выплат.

При этом результат этого конкретного дела нельзя автоматически переносить на любого пенсионера и считать, что каждому вернут деньги ровно за тот же период. Срок и сумма зависят от того, когда человеку прекратили выплаты, какие именно выплаты ему были назначены и существовали ли другие законные основания для их прекращения.

Что делать, если пенсию остановили после выезда

Если человек остаётся гражданином Казахстана, а базовую или возрастную пенсию ему прекратили именно из-за постоянного проживания за рубежом, у него теперь есть прямое основание требовать пересмотра решения со ссылкой на постановление Конституционного суда № 79-НП.

Решения о назначении, изменении и возобновлении таких выплат принимают территориальные подразделения Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. На официальной странице Комитета указан отдельный телефон по вопросам назначения пенсионных выплат: +7 (7172) 74-37-25.

Заявления на пенсионные государственные услуги принимаются через Государственную корпорацию «Правительство для граждан», а часть услуг доступна в электронном виде. В описании услуги по назначению базовой пенсии также предусмотрено обращение представителя по нотариально удостоверенной доверенности.

Если ранее уже было вынесено решение о прекращении выплаты, человеку разумно потребовать его пересмотра и указать, что гражданство Казахстана сохранено, а причиной прекращения было именно проживание за рубежом.

При отказе решение государственного органа можно обжаловать. Свежий пример из области Жетісу показывает и другой механизм защиты: прокуратура сейчас сама выявляет граждан, права которых могли быть нарушены аналогичным образом.

Почему закон ещё выглядит противоречиво

В действующих подзаконных правилах всё ещё можно встретить старые формулировки о прекращении выплат при выезде на постоянное место жительства за пределы Казахстана.

Именно из-за такой коллизии дело и дошло до Конституционного суда. Он не отменил соответствующие нормы целиком, а дал им обязательное конституционно-правовое толкование: применительно к гражданам Казахстана одного факта постоянного проживания за рубежом недостаточно для прекращения базовой и возрастной пенсии.

Правительству рекомендовано привести законодательство в соответствие с этой позицией не позднее чем в течение года после опубликования постановления.

Поэтому для казахстанцев, которые сохранили гражданство, главный принцип сейчас выглядит так: переезд за границу сам по себе не лишает права на государственную базовую и возрастную пенсию. Остальные предусмотренные законом условия при этом должны быть соблюдены.