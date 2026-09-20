Дания и Гренландия заявили, что готовящееся соглашение с США в сфере безопасности не предусматривает ограничения суверенитета острова. Документ, о котором стороны договорились на фоне растущего внимания Вашингтона к Арктике, предполагает расширение американского военного присутствия в Гренландии, однако его основные положения пока не обнародованы.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала достигнутые договорённости важными для безопасности Гренландии, Датского королевства и США. По её словам, соглашение подтверждает суверенитет и территориальную целостность королевства, а также право жителей Гренландии на самоопределение. Глава правительства острова Йенс-Фредерик Нильсен также поддержал документ, отметив его значение для укрепления безопасности.

При этом заявления американской стороны звучат иначе. Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что договорённости обеспечат Вашингтону «постоянный контроль» над вопросами безопасности Гренландии. Он также утверждал, что потенциальным противникам США будет закрыт доступ к размещению военных сил и осуществлению определённых стратегических инвестиций на острове без согласования с Вашингтоном.

Окончательные условия соглашения, включая масштабы будущего американского присутствия и возможные полномочия США, пока неизвестны. Его подписание ожидается в период Генеральной ассамблеи ООН.

Интерес Вашингтона к Гренландии усилился после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года. Американский президент неоднократно связывал контроль над островом с национальной безопасностью США и конкуренцией с Россией и Китаем в Арктике.

Параллельно Евросоюз наращивает сотрудничество с Гренландией. Еврокомиссия объявила о партнёрстве на €200 млн и предложила выделить ещё €530 млн на период 2028–2034 годов. США уже располагают на острове базой Питуффик, которая используется для ракетного предупреждения, противоракетной обороны и космического наблюдения.