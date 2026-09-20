В Актобе состоялась церемония выпуска 29-го набора Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. Дипломы и первые офицерские звания получили 67 выпускников — 42 лётчика и 25 инженеров.

Торжественное мероприятие прошло на площади перед областным акиматом. В нём приняли участие руководство региона и Сил воздушной обороны, ветераны военной службы, преподаватели, родители и близкие молодых специалистов.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров, поздравляя выпускников, подчеркнул, что основой военной службы остаются соблюдение закона и высокая дисциплина. По его словам, офицеры должны не только профессионально выполнять свои обязанности, но и осознавать личную ответственность за безопасность государства.

Генерал-майор авиации Руслан Кунуров также отметил особую роль молодых лейтенантов в системе обороны страны. Он призвал их продолжать традиции старшего поколения военнослужащих, совершенствовать профессиональные навыки и становиться для подчинённых примером принципиальности и ответственности.

Одним из самых ярких эпизодов церемонии стало личное событие в жизни одного из выпускников. Лейтенант Минжасар Куаныш прямо во время праздника сделал предложение своей девушке Айгерим Бисенбаевой. Она ответила согласием.

Военный институт в Актобе специализируется на подготовке авиационных кадров для различных силовых структур Казахстана, включая Министерство обороны, Комитет национальной безопасности, МЧС и МВД.

За время существования учебного заведения его выпускниками стали более 5 000 офицеров. Новое поколение специалистов теперь приступит к службе в различных подразделениях страны.