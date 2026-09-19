Проверка показала, что технические спецификации оборудования содержали чрезмерно детализированные характеристики, которые фактически ориентировали закупку на отдельные модели и производителей. По мнению прокуратуры, такие требования могли необоснованно сузить круг потенциальных поставщиков.

Речь шла о закупках для КГП «Фёдоровская районная больница». Прокуратура провела анализ законности расходования бюджетных средств и условий проведения закупочных процедур. По действующему законодательству техническая спецификация должна описывать необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара. При этом заказчику запрещено устанавливать условия, ограничивающие число потенциальных поставщиков, в том числе указывать товарные знаки, фирменные наименования или производителя, если это фактически определяет принадлежность закупаемого товара конкретному поставщику. Исключения предусмотрены, например, для доукомплектования и модернизации уже установленного оборудования, его ремонта и некоторых других случаев.

Прокуратура установила, что аналогичный подход в районной больнице использовался и раньше. В частности, вопросы возникали при подготовке закупок гастровидеоскопов, ирригационных помп, лабораторных микроскопов, операционных столов, мониторов пациента и других медицинских изделий. Таким образом, речь идёт не об одном конкретном описании оборудования, а о повторяющейся практике формирования технических требований.

Материалы анализа направлены для учёта при проведении надзорных мероприятий на территории всей Костанайской области. Это должно позволить проверить, используется ли аналогичный механизм ограничения конкуренции при закупках медицинского оборудования в других организациях региона.

Отметим: из опубликованной информации не следует, что медицинское оборудование на 17,4 млн ₸ уже было поставлено или что вся эта сумма была фактически перечислена поставщикам. В сообщении прокуратуры речь идёт о выявлении нарушений при осуществлении закупок и подготовке соответствующих материалов для дальнейшего надзора.

Для бюджета проблема заключается не только в возможном завышении стоимости конкретного оборудования. Слишком узкая техническая спецификация уменьшает количество компаний, способных участвовать в конкурсе, а значит, потенциально снижает конкурентное давление на цену. Именно обеспечение равных возможностей для поставщиков, добросовестной конкуренции и эффективного расходования бюджетных средств закреплено в качестве принципов государственных закупок.