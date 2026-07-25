Омск, 25 июля. Продолжаем делиться важными новостями с полей XXII форума межрегионального взаимодействия России и Казахстана.

Среди тех, кто не готов довольствоваться формальными встречами, — делегация Восточно‐Казахстанской области, которую возглавляет аким Нурымбет Сактаганов. Для ВКО форум — не рядовое событие в календаре, а настоящий полигон возможностей: здесь можно не просто обменяться мнениями, а буквально нащупать почву под будущие проекты, которые способны ощутимо повлиять на экономику, туристическую привлекательность и социальную жизнь региона.

Особенно насыщенным получился разговор с Павлом Финком, заместителем председателя Правительства Самарской области. Диалог вышел далеко за рамки дежурных обещаний: собеседники сразу перешли к делу, очертив реальные направления совместной работы — от проработки новых туристических маршрутов до внедрения цифровых инструментов и обмена кадровыми практиками. Самарская сторона готова щедро делиться своим опытом: в регионе уже выстроена целая образовательная цепочка — профильный факультет готовит специалистов, глубоко погружённых в индустрию гостеприимства: они разбираются и в экономике, и в управлении, и в юридических тонкостях отрасли. При этом фокус обсуждения всё время возвращался к Восточному Казахстану: участники встречи искали способы раскрыть его туристический потенциал, сделать маршруты интереснее, а сервис — надёжнее и удобнее для путешественников.

Не менее весомым итогом стала встреча с вице‐губернатором Оренбургской области Антоном Ефимовым. Итогом переговоров стал меморандум о сотрудничестве — документ, который должен стать прочным фундаментом для совместных шагов в экономике и гуманитарной сфере. А обмен сувенирами, который мог бы показаться простой церемониальной деталью, здесь обрёл особый смысл: это не просто жест вежливости, а искренний знак уважения к культуре и традициям друг друга.

Практические вопросы тоже не остались в стороне. В ходе короткой, но содержательной беседы с министром транспорта Омской области речь зашла о транспортных связях — а это, по сути, кровеносная система любой экономической активности. От того, насколько удобно и быстро регионы могут взаимодействовать, зависит и логистика, и деловая динамика. Отдельный интерес у главы ВКО вызвала экспозиция, посвящённая речному транспорту: изучая представленные проекты,

Нурымбет Сактаганов сразу делился видением — рассказал о планах Восточного Казахстана по развитию судоходства и расширению транспортных коридоров, показывая, что регион мыслит масштабно и готов к конкретным шагам. На панельных дискуссиях представители ВКО вместе с коллегами из других казахстанских регионов и Омской области свободно обменивались опытом — от тонкостей управления водными ресурсами и модернизации инфраструктуры до подходов в здравоохранении и промышленном производстве.

Для ВКО форум стал не просто площадкой для разговоров, а реальным мостом к совместным проектам: будь то развитие туризма, подготовка специалистов, внедрение цифровых технологий или выстраивание новых транспортных маршрутов.