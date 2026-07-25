Астана, 25 июля. Военно‑исторический музей Национального военно‑патриотического центра Вооружённых сил пополнился бесценной коллекцией, раскрывающей страницы судьбы одного из самых уважаемых военачальников страны — Сагадата Нурмагамбетова. Более сотни подлинных свидетельств его жизненного и боевого пути теперь станут достоянием широкой публики: награды, личные документы, элементы военной формы, именное и сувенирное оружие — каждый предмет здесь не просто экспонат, а осязаемая связь с эпохой, когда закладывались основы национальной армии.

Особую ценность этой передаче придаёт её происхождение: реликвии доверили музею самые близкие люди генерала — его дочь Айсулу и внук Саук. Для семьи расставание с вещами, хранившими тепло памяти, стало непростым решением, но они сочли принципиально важным, чтобы эти предметы обрели новую миссию — рассказывать о человеке, чья преданность Родине стала примером для поколений. В словах Айсулу Сагадатовны звучит и личная боль, и глубокое понимание исторической ответственности: эти вещи должны говорить с молодёжью, помогать ей прочувствовать дух времени и увидеть в генерале не тпарадный образ, а живого человека с твёрдыми убеждениями и беззаветным служением стране.

Торжественная церемония передачи собрала тех, для кого имя Нурмагамбетова — не просто строчка в учебнике: министра обороны Даурена Косанова, представителей военного руководства, действующих военнослужащих, ветеранов и родных генерала. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что такие артефакты — это не просто свидетельства прошлого, а фундамент патриотического воспитания. По его словам, история становления Вооружённых сил независимого Казахстана немыслима без фигуры первого министра обороны, и теперь каждый посетитель музея сможет прикоснуться к этой истории через подлинные предметы, сопровождавшие героя на разных этапах его пути.

Среди поступивших ценностей особое место занимает орден «Отан» — одна из высших наград республики, символизирующая признание заслуг перед государством. Дополняют коллекцию образцы оружия, преподнесённые генералу в разные годы, а также личные документы и форма, хранящие отпечаток времени. Отметим, что в музее уже действовала персональная экспозиция, посвящённая Нурмагамбетову; теперь она существенно расширилась, превратившись в полноценный рассказ о человеке, чьё наследие продолжает вдохновлять.