В Казахстане пересматривают подход к управлению водой для аграрного сектора. Власти делают упор не только на обеспечение полей необходимым объёмом влаги, но и на более точный контроль за расходом стратегического ресурса, передаёт агентство KZ24news.

В 2026 году сельхозпроизводителям планируют предоставить около 11 млрд кубометров воды для орошения 1,2 млн гектаров земель. Такой объём должен обеспечить стабильное прохождение поливного сезона и поддержать развитие аграрного производства.

Главное изменение — переход от экстенсивного использования воды к более рациональной модели. В стране сокращают площади культур с высоким потреблением влаги и постепенно меняют структуру посевов. Это особенно важно для южных регионов, где сельское хозяйство напрямую зависит от доступности воды.

Распределение ресурсов заранее рассчитано между регионами. Крупнейшие объёмы предусмотрены для Туркестанской и Кызылординской областей, где сосредоточены значительные площади орошаемого земледелия. Также лимиты установлены для Алматинской области, области Жетісу и Жамбылской области.

Параллельно Казахстан модернизирует саму систему подачи воды. До начала сезона были проведены работы на тысячах километров каналов, обновлены гидротехнические объекты и подготовлено насосное оборудование. Это должно снизить потери воды при транспортировке и повысить эффективность полива.

Отдельное направление реформы — цифровой контроль. Теперь взаимодействие между водохозяйственными организациями и аграриями переводится в электронный формат: от заявки на получение воды до фиксации фактического потребления. Такая система позволяет отслеживать использование ресурсов и уменьшать риск нецелевого расходования.

По данным профильного ведомства, аграрии уже оформили около 36 тыс. договоров на получение 10,7 млрд кубометров воды. Эти соглашения охватывают примерно 1 млн гектаров посевов. Ещё 200 тыс. гектаров будут обеспечены за счёт воды, забираемой по специальным разрешениям.

К середине июля в Казахстане фактически использовано 7,8 млрд кубометров воды, полив проведён на площади около 870 тыс. гектаров.

Новая политика в сфере водопользования становится частью долгосрочной стратегии Казахстана по адаптации сельского хозяйства к изменению климата. Для страны, где значительная часть урожая зависит от искусственного орошения, эффективное управление водой превращается в один из ключевых факторов продовольственной безопасности.