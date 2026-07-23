Туркестан вместо Женевы. Почему Казахстан предлагает свою площадку для ближневосточных переговоров

Арабо‑израильский конфликт давно перестал быть исключительно двусторонним: сегодня в его урегулировании участвуют десятки международных игроков, а значение дипломатии и посредничества только возрастает.

Казахстан, как страна, имеющая опыт проведения мирных переговоров и участия в международных форматах, предлагает собственный взгляд на поиск компромиссов и готова предоставить свою площадку для мирных переговоров. Об этом во время выступления на III республиканском форуме депутатов всех уровней ещё весной этого года заявлял президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Считаю, что такой диалог можно было бы организовать в Туркестане. Конечно, решение этого вопроса зависит от государств, непосредственно участвующих в конфликтах. Моя инициатива – это проявление доброй воли казахского народа», — подчеркнул Токаев.

В этом контексте особенно интересен опыт известного казахстанского журналиста, кинопродюсера и эксперта по Ближнему Востоку Акмарал Баталовой. Она не только освещала сирийский кризис и Астанинский мирный процесс, но и показывала миротворческую роль Казахстана через документальное кино.

Ранее Акмарал Валериановна в интервью нашему порталу рассказала об истории и ужасающих последствиях арабо-израильского конфликта. Сегодня мы снова затронем эту тему и поговорим о том, какие дипломатические инструменты реально работают на снижение напряжённости в данном регионе, к каким урокам истории и прогнозам следует прислушаться и чем может завершиться арабо-израильское противостояние.

Это сокращённая версия интервью. Полный разговор с Акмарал Баталовой — о расколе Вашингтона и израильского руководства, кризисе ООН и возможном столкновении Израиля с Турцией читайте по ссылке

Несмотря на то что Израиль и Ливан 26 июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США, нацеленное на приостановку боевых действий, арабо-израильский конфликт на Ближнем Востоке только набирает обороты. Ливан, Иран, Сирия – это страны, которые военная агрессия Израиля превратила в горячие точки. А действия Тель-Авива в секторе Газа повлекли масштабный гуманитарный кризис и гибель тысячи мирных жителей. Как бы парадоксально это ни звучало, но не напоминает ли такого рода действия Израиля поведение нацистской Германии перед Второй мировой войной? Как Вы считаете?

У любого психически нормального человека видео с раздетыми палестинскими пленными и доказательствами их пыток, изнасилований и убийств израильскими солдатами вызывают безоговорочное сравнение с ситуацией в нацистской Германии. Но особенно бесспорны эти ассоциации, когда узнаёшь о самом большом в мире банке человеческой кожи, о чём в интернете и в документальных фильмах открыто сообщают сами израильтяне. Лидирующее место израильской медицины в области трансплантации человеческих органов также вызывает определённые вопросы об их донорах. Действительно, поражает тот факт, что нация, пережившая Холокост, сама совершает геноцид. Думается, этот феномен заслуживает отдельного научного исследования.

Исторические факты подтверждают, что фашизм рождается в моменты кризиса самой системы либерального капитализма. Либеральная доктрина свободного рынка доказала, что неспособна в периоды потрясений, таких как Великая депрессия 1929 года или глобальный финансовый кризис 2008 года, найти пути их решения. Сама суть капитализма порождает массовую бедность, безработицу, социальное неравенство. Когда либеральные правительства оказываются неспособны вывести страну из кризиса, они заполняют вакуум социального благополучия и согласия ультраправой риторикой, направляющей народный гнев на «чужаков», что неизбежно ведёт к гражданским конфликтам и внешним войнам.

В современном мире, фактически 10 процентов населения владеет тремя четвертями мировых богатств, а 90 процентов работают на них за зарплату, достаточную лишь для выживания. В реальности «свободный рынок» превращается в монополии транснациональных компаний, которые финансируют войны, пандемии и перевороты. Поэтому конформизм ныне власть предержащих вызывает особую тревогу. Очевидно, что крупный технократический капитал, замещающий банковский, срастается с государством. При этом, неолиберальные элиты, не желая менять экономическую модель, перенимают повестку ультраправых сил. Формально декларируются свобода и равные возможности, но до фашизма остаётся один шаг: объявить элиту «высшими людьми», а остальных «низшими» и узаконить насилие. И тогда уже тотальный социальный контроль и «чистки» по любому признаку могут начаться повсеместно.

Потоки ежедневных новостей звучат, как удары по барабану, вызывающие дух Третьей мировой войны.

Особенно тревожны они для граждан стран бывшего Советского Союза, чью историю сейчас повсеместно и активно переписывают под предлогом «деколонизации» и «десоветизации» в пользу формирования национальной идентичности. В скрытой глубине этих попыток лежит неутомимое желание капитала владеть землёй и её ресурсами, превращая людей в обслуживающую их рабочую силу. Их успех возможен, только если потомки героев, победивших фашистский режим нацистской Германии, забудут о подвиге миллионов советских людей, отдавших свою жизнь за свободу от насилия и рабства, сгинувших в концентрационных лагерях, жертвовавших своим здоровьем в тылу.

Поэтому, сознательная часть человечества должна проявить ту же решимость, которую в своё время демонстрировали борцы с нацизмом. Хочется верить, что мы тоже сможем противостоять натиску радикального национализма, пока он не перерос в нацизм и современные политические границы не превратились для нас в такие же смертельные ловушки, какими стали границы Европы для евреев во время Холокоста.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир получил в подарок на 50-летие торт, украшенный петлей от виселиц. Тем самым министра поздравили с утверждением парламентом страны закона о смертной казни через повешение для террористов, который продвигала возглавляемая им партия «Еврейская сила». А поскольку главные террористы для Израиля – это арабы, то не станет ли этот закон, на Ваш взгляд, окончательным курсом правительства Нетаньяху на жестокий геноцид мусульманского населения?

Тут следует отметить, что это его собственная жена преподнесла ему такой подарок, что многое говорит о психопатическом состоянии нынешних израильских элит. Понятно, что в этом законе палестинцы или арабы не указываются напрямую. В нём они названы «террористами». Но ведь, ситуация всегда может измениться.

Сейчас между Вашингтоном и Тель-Авивом намечается раскол, он всё более очевиден и углубляется. Президент Трамп сказал в разговоре с Нетаньяху: «Вы не можете просто убивать всех людей вокруг». Трамп требовал от Израиля прекратить боевые действия и пытался договариваться с Ираном, а Нетаньяху, демонстративно игнорируя его попытки, продолжал бомбить Ливан и Газу, повышая эскалацию. Начатая Трампом, в интересах Израиля, война с Ираном вызывает резкое недовольство в Штатах. И это накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Сейчас в самом разгаре кампания за установление контроля над Ормузским проливом — проливом, который был открыт до войны, а теперь каждая из сторон пытается установить над ним контроль. Но ни Иран, ни Соединённые Штаты не хотят участия Израиля в этой кампании. На данном этапе, и американская и иранская стороны, даже если и обмениваются ударами, придерживаются «правил игры» в рамках контролируемой эскалации. Несмотря на обоюдное желание избежать более широкой эскалации, продолжение атак может создать ситуацию, которая выйдет из-под контроля, особенно если в список целей будут добавлены важные объекты инфраструктуры.

Вмешательство Израиля может превратить конфронтацию в гораздо более широкую – региональную, что значительно затруднит достижение соглашения, которого добиваются посредники во главе с Катаром и Оманом, прилагая огромные усилия за кулисами. Нетаньяху не заинтересован в соглашении между Соединёнными Штатами и Ираном и воспринимает позитивно любой рост напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, даже если ценой может стать эскалация, которую трудно контролировать. Но одержимый идеей построения Великого Израиля израильский премьер не может остановиться. К тому же он находится под уголовным преследованием, которое затягивается из-за военных действий, которые он сам инициирует и провоцирует. В Израиле тоже скоро выборы, поэтому премьер-министр обещает продолжить войну с Ираном, да ещё и угрожает Турции.

Однако, если начнётся новый виток войны, он неминуемо вовлечёт в неё хуситов Йемена. Тогда будет перекрыт и Баб-эль-Мандебский пролив, что вызовет новый мировой кризис. Трамп понимает, что без наземной операции войну в Иране не закончить, но, если домой полетят гробы с телами американских солдат, он и его партия стремительно потеряют электоральную поддержку. Поэтому, следует ожидать, что президент США будет оказывать на Нетаньяху ещё большее давление. Как и Нетаньяху на Трампа.

Предстоящие выборы израильский премьер, скорее всего, проиграет, поскольку им недовольны как сторонники войны, которые понимают, что победы не будет; так её противники, которые считают, что никто не нанёс Израилю и его народу большего вреда, чем его собственный лидер. На Герцлийской конференции, которая собрала лидеров всех израильских партий, Нетаньяху подвергся жесточайшей критике, немыслимой раньше. В стране звучат голоса избирателей, которые призывают голосовать за партию, которая заявляет о потенциальном партнёрстве по мировоззрению, идеям и ценностям, а не по расовому признаку.

Если правящая партия «Ликуд» и её коалиция не сохранит власть, тогда на скамье подсудимых, в качестве «террориста», может оказаться сам министр безопасности Бен-Гвир, которого Международный Уголовный Суд уже признал военным преступником. Также, как и Нетаньяху. Надеюсь, будет над ними и своего рода Нюрнбергский процесс.

Отсутствие реакции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН на военную агрессию Израиля в отношении суверенных государств Ближнего Востока демонстрирует буквально недееспособность ООН и подрывает её авторитет в сфере международного права. На Ваш взгляд, какие конкретные последствия для стран нашего региона может иметь ослабление механизмов ООН?

Я бы не назвала это отсутствием реакции на военную агрессию, скорее ООН ограничена в своих действиях недостатком действенных инструментов для прекращения вооружённых конфликтов, бюрократией и противодействием интересов основных членов Совета Безопасности. Например, «rules of engagement» – правила применения силы для миротворческих сил ООН чаще всего предполагают, что военные-миротворцы не могут вмешиваться в вооружённый конфликт между сторонами и даже не всегда имеют при себе оружие.

Специализированная структура ООН – Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA — БАПОР) в данный момент находится «на грани краха», как заявил Генсек ООН Гуттереш. Он попросил 100 миллионов долларов на поддержку работы агентства. Но если обратить внимание на дату создания БАПОР, то это –1949 год. То есть, эта структура была создана при ООН спустя два года после образования государства Израиль. Это сразу после начала катастрофического насильственного изгнания палестинцев с их земель. С тех пор, было принято сотни резолюций ООН, а палестинцы, всё ещё страдают от бесконечно продолжающейся Накбы.

Главная причина ослабления и неповоротливости ООН – это безнаказанное нарушение отдельными государствами международного права и общепринятых норм и отсутствия гарантий их соблюдения. Примеров больше, чем достаточно: «балканизация» Восточной Европы и бомбардировка Югославии, насильственная смена режимов в Западной Азии и странах Африки, захват власти в Венесуэле, заявка на присоединение Гренландии к США. Для стран Центральноазиатского региона такое пренебрежение супердержав к правилам международного права и взаимодействия чревато появлением различных вызовов по всему спектру проблем. Поэтому, требуется глубокое реформирование ООН, о чём всё время говорит глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев. Если трансформации ООН не произойдёт, то страны БРИКС, ШОС, АSЕАN, Тихоокеанского партнёрства могут создать новую структуру для разрешения международных споров и объективного регулирования отношений между государствами.

Современный Ближний Восток стремительно движется к конфликту, который станет определяющим для его развития в будущем — столкновению Израиля и Турции. Об этом чаще стали говорить после того, как фактическая победа Ирана привела к резкому ослаблению в регионе американских позиций. Кроме того, Турция решительно осуждает агрессивные действия Израиля на Ближнем Востоке. Как Вы думаете, такое противостояние возможно? И если да, то не будут ли страны Центральной Азии, в частности, Казахстан, вынуждены тоже вступить в этот конфликт?

То, что Иран выстоял и твёрдо отстаивает условия своего суверенитета стало явным ударом по планам Тель-Авива на будущее региона. Но, Вы правы, политический истеблишмент Израиля уже перевёл свой прицел на Турцию. И это самый яркий признак того, что даже если бы Израиль добился смены режима в Тегеране, война бы не прекратилась, а продолжилась бы на другом фронте. Так что, теперь новейшей экзистенциальной угрозой для Израиля стала Турция. Словно по команде, хор израильских политиков забил тревогу о формировании новой «суннитской оси» в составе Турции, Сирии и Катара.

Это не понравилось президенту США, который без колебаний раскритиковал идею Нетаньяху о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, является антисемитским диктатором. Трамп заявил: «Эрдоган — великий лидер, очень сильный человек. Всё, о чём я его просил, он сделал». Когда Нетаньяху заявил, что новая доктрина безопасности Израиля заключается в стратегии «убей первым», вице-президент Джей Ди Вэнс, фактически повторяя слова Трампа, высказался ещё жёстче:

«Вы — страна с 9-миллионным населением, вы не можете решать абсолютно каждую проблему национальной безопасности, просто убивая людей».

Однако похоже, что нынешний Израиль настроен против Турции также серьёзно, как и в случае с бомбардировками Ирана. Риторика, направленная против Анкары, особенно поддерживается одним из политиков, который может сменить Нетаньяху — Нафтали Беннетом. Он заявил:

«Турция и Катар обрели влияние в Сирии и стремятся получить его где-либо ещё. И сейчас я предупреждаю — Турция стала новым Ираном».

Сегодня Турция сфокусировалась на наращивании своих сил сдерживания — на море, в воздухе и в сфере беспилотников. США передают стране двигатели, необходимые для создания стелс-истребителей нового поколения KAAN, в то время как Анкара ускоряет строительство 60-тысячетонного авианосца и 30 других военных кораблей. 4 июля были проведены успешные испытания противокорабельной баллистической ракеты TAYFUN в новейшей модификации. К тому же, в ответ на события в Газе Турция подписала оборонительный пакт с Саудовской Аравией и Пакистаном. Эти две региональные державы стали посредниками в переговорах между США и Ираном и помогли им подписать Меморандум о взаимопонимании. Именно этого альянса, или как сейчас говорят, стран «малой геометрии» опасается Израиль и, именно его он пытается сейчас разрушить.

Сейчас никто не сможет точно предсказать во что может вылиться это противостояние. Одно можно сказать с определённостью: Казахстан не станет вступать в войну против Израиля на стороне Турции. Согласно Военной доктрине нашей Республики, использование Вооружённых сил Казахстана за пределами страны возможно только в рамках миротворческих миссий по прямому мандату Совета Безопасности ООН. Внешняя политика нашего государства строится на принципах нейтралитета, многовекторной дипломатии и строгого соблюдения международного права.

Отношения между Астаной и Анкарой имеют характер расширенного стратегического партнёрства, которое включает в себя военно-техническое сотрудничество между нашими странами. Однако двусторонние соглашения Казахстана и Турции в оборонной сфере ограничиваются обучением кадров, транзитом, обменом технологиями и совместными учениями, но не содержат обязательств по ведению совместных боевых действий на чужой территории. Наши страны также очень близки в политическом и культурном плане в рамках ОТГ, но это объединение не является военным альянсом. Неоднократно подчёркивалось, что эта организация создана для развития торговли, логистики и культурных связей, а не для совместных войн. В уставе организации также нет пункта о неделимой коллективной безопасности, как например, в статье 4 устава ОДКБ или в статье 5 устава НАТО.

Одновременно, Казахстан поддерживает стабильные дипломатические и взаимовыгодные торгово-экономические отношения с Израилем. Наша страна является одним из ключевых поставщиков сырой нефти в Израиль, закупает медицинское и сельскохозяйственное оборудование, а также сотрудничает с Тель-Авивом в сфере оборонных технологий.

Военное участие Казахстана в подобном гипотетическом конфликте исключено, поскольку наша страна не участвует в чужих войнах. В отношении любых обострений на Ближнем Востоке Астана неизменно занимает нейтральную позицию и призывает исключительно к политико-дипломатическому урегулированию конфликтов. Так что, всем добра и мира!