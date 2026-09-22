Правительство Казахстана намерено усилить меры безопасности на загородных трассах. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил увеличить патрулирование опасных участков, расширить контроль средней скорости и ускорить подключение автодорог к мобильной связи, передаёт агентство KZ24news.

Проблема касается значительной части дорожной сети. Как отметил Бектенов, именно на загородных трассах происходит основное количество тяжёлых аварий. Многие дороги построены по старым стандартам: они имеют две полосы движения и ширину около семи метров. На отдельных участках сохраняются проблемы с дорожной инфраструктурой, освещением, навигацией и устранением дефектов покрытия.

Одним из направлений станет усиление контроля за скоростью. Министерству транспорта поручено расширить сеть участков со средним контролем скорости и масштабировать установку лазерных систем визуального ориентирования. МВД должно увеличить присутствие патрулей на наиболее опасных отрезках трасс.

Отдельная задача — подготовка дорог к зиме. «ҚазАвтоЖол», «Казгидромет», акиматы и профильные министерства должны обеспечить готовность техники, оборудования и пунктов обогрева.

Для водителей важным изменением может стать и расширение мобильной связи вдоль загородных дорог. Министерству искусственного интеллекта поручено ускорить работы по покрытию трасс связью.

Ещё одна проблема — выход домашних животных на проезжую часть. С начала года зарегистрировано более 200 таких случаев. Акиматам поручено усилить работу с владельцами скота. Министерствам транспорта и внутренних дел предстоит изучить опыт Павлодарской области, где вдоль дорог устанавливают оградительные сетки.

Таким образом, меры охватывают сразу несколько факторов риска — скорость, состояние дорог, отсутствие связи, зимние условия, недостаток патрулирования и выход животных на трассы. Их эффективность будет зависеть от того, насколько быстро поручения перейдут в конкретные проекты и изменения на дорогах.