Вокзал станции Карасор модернизировали по современным стандартам

В Павлодарской области завершилась реконструкция железнодорожного вокзала станции Карасор. После обновления объект получил современный вид и теперь соответствует актуальным требованиям безопасности, удобства и доступности для пассажиров.

В здании 1988 года постройки провели комплексные работы: отремонтировали кровлю, фасад и внутренние помещения, обновили инженерные коммуникации, системы отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Также благоустроили территорию вокруг вокзала и модернизировали пассажирский перрон.

При реконструкции особое внимание уделили созданию комфортных условий для всех категорий граждан. Вокзал оборудовали системами вентиляции и пожарной безопасности, установили пандус, тактильную навигацию и специальную комнату ожидания для маломобильных пассажиров.

Станция Карасор относится к вокзалам третьего типа. Через неё проходят 4 пассажирских поезда, связывающие регион с Астаной, Павлодаром, Кокшетау, Шымкентом и Туркестаном.

Обновление объекта стало частью программы модернизации железнодорожной инфраструктуры Казахстана. Реконструированный вокзал позволит повысить качество обслуживания и сделать поездки для жителей области и гостей региона более комфортными.