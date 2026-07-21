Мобильный офис Фонда «Даму» помогает развивать дело в Карагандинской области

Карагандинская область, 21 июля. В регионе набирает обороты необычный формат поддержки предпринимателей — мобильный офис Фонда «Даму». Теперь бизнесменам из отдалённых районов не приходится тратить силы и средства на поездку в областной центр: команда экспертов сама приезжает туда, где в ней больше всего нуждаются.

Сердцем инициативы стал специально оснащённый микроавтобус — настоящая мобильная точка доступа к государственным и отраслевым мерам поддержки. Внутри — специалисты сразу нескольких структур: Фонда «Даму», Палаты предпринимателей «Атамекен», Аграрной кредитной корпорации, «КазАгроФинанс», СПК «Сарыарка» и банков второго уровня. Такой «консилиум» экспертов позволяет предпринимателю за один визит получить комплексную консультацию: от подбора льготного кредита и субсидий до помощи с выходом на маркетплейсы и оформления документов.

По словам директора регионального филиала Фонда «Даму» Мухамеда Абдулина, главная цель проекта — снять барьеры, которые мешают развитию бизнеса в глубинке. Время и деньги, сэкономленные на дороге, предприниматель может вложить в своё дело, а квалифицированная помощь на месте помогает не упустить возможности господдержки.

Первые выезды мобильного офиса уже охватили Осакаровский, Нуринский, Бухар‑Жырауский, Каркаралинский и Шетский районы, а также Сарань. Консультации получили 214 предпринимателей — как начинающих, так и с опытом. До конца августа команда планирует побывать в Актогайском и Абайском районах, Балхаше, Приозёрске, Темиртау и Шахтинске.

Поддержка не ограничивается только финансовыми инструментами. Предпринимателям доступны бесплатные обучающие программы по финансовому планированию, маркетингу и управлению персоналом — это помогает выстраивать устойчивую бизнес‑модель. Кроме того, производители могут выйти на цифровые торговые площадки банков‑партнёров на льготных условиях и расширить клиентскую базу по всему Казахстану.

Яркий пример того, как такая поддержка меняет масштабы дела, — история предприятия Ash Textile. Благодаря программе «Өрлеу» компания смогла приобрести собственное помещение. Из небольшой мастерской по пошиву штор бизнес вырос в полноценное производство: обновилось оборудование, увеличились объёмы выпуска продукции.

Помимо мобильного формата, предприниматели могут обратиться за помощью в Единый фронт‑офис, где им помогут сориентироваться в программах Фонда «Даму» и других институтов холдинга «Байтерек».