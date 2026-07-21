В Актюбинской области наращивают газификацию и формируют запасы топлива

Актюбинская область, 21 июля. В регионе перемены в энергоснабжении ощутимо меняют привычные схемы потребления топлива: по мере того как всё больше населённых пунктов получают доступ к природному газу, уголь постепенно уходит на второй план. Эта тенденция отчётливо проявилась на недавнем аппаратном совещании, которое провёл аким области Асхат Шахаров: чиновники констатировали, что и бюджетные учреждения, и жители региона всё реже нуждаются в твёрдом топливе.

Ключевую роль в этом сдвиге играет планомерная газификация: как пояснил руководитель управления энергетики и ЖКХ Арыслан Айтбаев, подключение жилых домов и социальных объектов к газовой сети идёт поэтапно, и именно это напрямую влияет на ежегодное снижение спроса на уголь. Динамика наглядна: ещё в прошлом году газ пришёл в 31 село, а с начала текущего года к ним добавились ещё шесть населённых пунктов.

Тем не менее полностью отказываться от угля регион пока не готов — подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов идёт полным ходом и учитывает смешанную модель энергоснабжения. В области ремонтируют 285 котельных, обновляют инженерные сети и готовят к холодам более тысячи социальных и коммунальных объектов. При этом объёмы закупок угля для бюджетных организаций уже определены: потребуется 18 686 тонн, и поставки будут завершены до 15 сентября. Для населения основные отгрузки планируют начать в августе.

Параллельно в регионе модернизируют энергетическую инфраструктуру: в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» реализуют 20 проектов на общую сумму 32 млрд ₸. На совещании отдельно обсудили состояние предприятий энергетического комплекса — от ремонта сетей до готовности объектов к зиме.

Аким Асхат Шахаров в завершение встречи жёстко обозначил приоритеты: ответственность за бесперебойное теплоснабжение лежит на руководителях госорганов и коммунальных предприятий. Он потребовал не просто уложиться в сроки, а обеспечить комплексный контроль — от проверки внутридомовых систем до формирования достаточных запасов топлива. Главная цель — пройти предстоящий отопительный сезон без сбоев и аварийных ситуаций.