Аким Туркестанской области и посол Индии обсудили совместные проекты

Туркестан, 21 июля. Прозвучал диалог о будущем: аким области Нуралхан Кушеров провёл переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Казахстане Сайласом Тангалом. Разговор вышел далеко за рамки формальных приветствий — стороны всерьёз обсуждали, как превратить имеющийся потенциал в реальные проекты, способные дать импульс экономике и укрепить человеческие связи между регионами.

Глава Туркестанской области сделал акцент на том, что регион готов стать надёжной площадкой для иностранных инвесторов. Он подробно остановился на социально‑экономических показателях и подчеркнул: в области созданы все необходимые условия для запуска крупных инициатив. Особое внимание он уделил туристической составляющей: международный аэропорт Туркестана способен принимать потоки гостей, а мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави и богатое культурное наследие региона способны стать магнитом для путешественников — в том числе из Индии.

Посол Индии, в свою очередь, отметил масштаб возможностей, которые открываются перед двумя странами. Он привёл показательную цифру: ежегодно порядка 50 миллионов индийцев отправляются в зарубежные поездки — и на этом фоне Туркестан выглядит перспективным направлением. При этом интерес индийской стороны выходит далеко за пределы туризма: речь идёт о серьёзных вложениях в урановую промышленность, сельское хозяйство, хлопковый кластер, медицину, фармацевтику и развитие альтернативных источников энергии. Особенно заметной стала инициатива по возведению в регионе больницы международного уровня, а также конкретные предложения по проектам в агросекторе и пищевой промышленности.

Итогом встречи стало не просто взаимное выражение заинтересованности, а твёрдое намерение действовать: стороны условились последовательно наращивать взаимодействие, переводить обсуждения в плоскость конкретных шагов и расширять деловые и инвестиционные связи.