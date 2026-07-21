В Новой Бухтарме благоустраивают территорию и модернизируют инфраструктуру

Посёлок Новая Бухтарма, Бухтарминское водохранилище, 21 июля. Посёлок стремительно меняет облик — здесь шаг за шагом создают современную инфраструктуру, чтобы сделать отдых комфортнее, а жизнь местных жителей — качественнее. Масштабные преобразования стали частью поручения Президента по развитию туризма, и сегодня в посёлке уже заметны ощутимые перемены.

За последние три года территория заметно преобразилась: благоустроили центральную площадь и прилегающие пространства, обустроили пляж, установили сразу два фонтана — сухой и классический световой, а также оборудовали санитарно‑гигиенические узлы в удобных точках — рядом с автозаправкой и детскими площадками. Особое внимание уделили наведению порядка: теперь вывоз мусора с баз отдыха на Бухтарминском побережье и в Голубом заливе организован централизованно — все владельцы заключили договоры, действует единый тариф, и проблема стихийных свалок больше не омрачает жизнь селян и гостей посёлка.

Пространство продумали с учётом разных интересов отдыхающих. В центре появился пешеходный Арбат, рядом — благоустроенный пляж. У сквера и обелиска обновили памятник, проложили новый тротуар длиной 144 метра и привели в порядок площадь перед монументом. Для любителей активного досуга обустроили целую зону с тремя спортивными площадками — для баскетбола, настольного тенниса и мини‑футбола, а ещё построили памп‑трек, где можно кататься на роликах, самокатах и BMX‑велосипедах. Возле Дома культуры заменили покрытие дорожек (общей протяжённостью 604 метра) и вместо старого, давно не работавшего фонтана установили эффектный световой.

Сейчас подрядная организация ТОО «AST Qurylys 22» реконструирует улицу Абая: из 3,8 км дорожного полотна уже заасфальтировано 3 км — готовность объекта составляет 60%. Параллельно продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры: в 2024 году полностью заменили магистральные теплосети, а в нынешнем году из республиканского бюджета выделили 5 млрд ₸ на обновление внутриквартальных тепловых сетей — это важный шаг для повышения качества жизни в посёлке круглый год.

Не менее значимым стал диалог с бизнесом: с предпринимателями, работающими в туристической сфере, заключили 17 меморандумов, а налоговую ставку для них снизили с 4% до 2%. Бизнес не остаётся в стороне от благоустройства — так, один из предпринимателей установил в посёлке колесо обозрения, которое быстро стало любимым аттракционом у отдыхающих. Эффект от совместной работы уже виден в цифрах: если в 2023 году налоговые поступления в бюджет составили 63 млн ₸, то в прошлом году они выросли до 450 млн ₸ .

Для гостей посёлка стараются создать не только удобную, но и насыщенную атмосферу: каждую субботу работники сельских клубов устраивают концертные программы и организуют досуг для детей. По словам акима района Алтай Рената Курмамбаева, именно такие детали помогают привлекать больше туристов и поднимать индустрию отдыха в регионе на качественно новый уровень.