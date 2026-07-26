Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Нурлыбек Налибаев в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область проинспектировал объекты энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, жилищного строительства и туризма.

Одним из главных пунктов визита стала Риддерская теплоэлектроцентраль, где продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. На предприятии капитально ремонтируют 2 котлоагрегата и обновляют более 3 км тепловых сетей. На эти цели направлено 2,6 млрд ₸, включая 1,8 млрд ₸ из правительственного резерва. По словам Налибаева, своевременная подготовка к зиме особенно важна для региона с суровым климатом, а бесперебойное прохождение отопительного сезона остаётся приоритетной задачей.

В Риддере первый вице-премьер также посетил Долинный рудник компании «Казцинк», где ознакомился с современными технологиями обеспечения безопасности труда и автоматизацией производственных процессов. Кроме того, ему представили туристическую базу BearLog, которая принимает любителей зимнего отдыха, включая иностранных туристов.

Рабочая программа продолжилась в Усть-Каменогорске. Налибаев проверил ход реконструкции железнодорожного вокзала «Усть-Каменогорск-1», строительную готовность которого оценивается в 85%, а также ознакомился со строительством новой двухуровневой транспортной развязки, призванной снизить нагрузку на одну из самых загруженных городских магистралей.

Особое внимание было уделено подготовке объектов теплоснабжения к зимнему периоду. На котельной №2 АО «Шығыс Жылу» руководству предприятия поручено обеспечить своевременное завершение ремонтной кампании и надёжное теплоснабжение жителей.

Во время осмотра микрорайона «Нурлы жол» первый заместитель Премьер-министра подчеркнул необходимость строгого контроля качества и сроков строительства жилья, отметив, что новые дома должны быть введены в эксплуатацию в установленные сроки.

В Катон-Карагайском районе Нурлыбек Налибаев проверил строительство нового аэропорта, реализация которого ведётся по поручению Президента Казахстана. Сейчас выполнено около 64% строительно-монтажных работ. Он поручил ускорить темпы строительства, увеличить число рабочих и завершить основные работы до конца текущего года.

Завершилась поездка выездным совещанием по развитию экологического туризма в Катон-Карагайском национальном парке. Участникам представили проекты создания нового туристического посёлка и гостиничного комплекса, которые, как ожидается, помогут привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и укрепить туристический потенциал Восточного Казахстана.