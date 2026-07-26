Астана, 26 июля. В столичном районе Сарыарка прошёл очередной профилактический рейд, посвящённый соблюдению общественного порядка и правил благоустройства. Проверка состоялась в парке «Коктал» в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» и инициативы «Закон и порядок».

В мероприятии участвовали представители акимата, сотрудники полиции и других профильных служб. Во время обхода специалисты осмотрели территорию парка и провели беседы с отдыхающими, напомнив о необходимости соблюдать чистоту и бережно относиться к общественным пространствам.

Как сообщил руководитель отдела внутренней политики аппарата акима района Сарыарка Дамир Хисматуллин, подобные рейды проводятся еженедельно. Они охватывают парки, скверы и другие места массового отдыха, где чаще всего фиксируются нарушения правил благоустройства. Среди наиболее распространённых — выброшенные окурки, пластиковые бутылки и другой мусор. При выявлении нарушений к виновным применяются меры, предусмотренные законодательством.

При этом организаторы подчёркивают, что отдых и пикники в городских парках не запрещены. Главное условие — соблюдать общественный порядок и убирать за собой мусор.

Дополнительно в районе реализуется пилотный проект Smart Saryarka, который использует систему видеонаблюдения для выявления административных правонарушений. С момента запуска проекта с помощью камер было оформлено около тысячи административных протоколов. Система позволяет фиксировать загрязнение общественных территорий, распитие алкоголя в запрещённых местах и образование стихийных свалок. В случае успешной реализации проекта его опыт могут распространить и на другие районы Астаны.

Жители столицы также поддерживают подобные инициативы, отмечая, что чистота городских парков зависит не только от работы коммунальных служб, но и от ответственности самих отдыхающих.

Власти намерены продолжить проведение профилактических рейдов, рассчитывая, что сочетание контроля, разъяснительной работы и современных технологий поможет укрепить культуру бережного отношения к общественным пространствам и сделать городскую среду более комфортной и безопасной.