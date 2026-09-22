Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана начало подготовку к поливному сезону 2027 года. План предусматривает ремонт оросительных и коллекторно-дренажных сетей, согласование структуры посевов и режимов водопользования, передаёт агентство KZ24news.

В 2026 году на орошение уже направлено 11,1 млрд м³ воды, полито около 1,1 млн га посевных площадей.

Отдельно планируется обеспечить водой возвышенные участки с помощью насосных установок и создать мобильные рабочие группы для оперативного распределения воды и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Ведомство также намерено расширить разъяснительную работу по водосберегающим технологиям, установке приборов учёта и ответственности за незаконный забор воды.

Министр Нуржан Нуржигитов поручил ответственным подразделениям и «Казводхозу» начать подготовку уже сейчас. Для сельхозпроизводителей это означает, что вопросы водоподачи, структуры посевов и договоров на следующий сезон будут решаться заранее.

Ключевой акцент плана — не только обеспечить сельское хозяйство водой, но и повысить эффективность её использования.

На фоне растущей нагрузки на водные ресурсы ранняя подготовка должна помочь снизить риски перебоев с водоподачей в период активного орошения и заранее распределить доступный объём воды между сельхозпроизводителями.