Прокуратура Павлодара добилась восстановления 779 человек в очереди на жильё после того, как выяснилось, что их необоснованно сняли с учёта. Причём граждан вернули не с сегодняшней датой, а с первоначальной даты постановки — это принципиально важно, поскольку при распределении государственного жилья учитывается, как давно человек состоит на учёте.

Причиной массового снятия прокуратура назвала неправильное применение местным исполнительным органом норм жилищного законодательства. После вмешательства надзорного органа данные всех 779 человек исправили в электронной базе. Об этом сообщила прокуратура.

При этом ведомство не раскрыло, в какой период людей снимали с учёта, по каким именно основаниям это происходило в каждом случае и понесли ли ответственность должностные лица, принимавшие решения.

Ребёнка сняли с очереди, хотя он стоял в ней с 2017 года

Отдельные нарушения прокуратура обнаружила в Щербактинском районе. Там проблемы коснулись детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Две сестры получили право на постановку на жилищный учёт ещё в июле 2025 года, однако фактически в очередь их включили только через год. Аналогичные нарушения, по данным прокуратуры, выявили ещё в отношении 16 детей.

Ещё один ребёнок-сирота состоял на жилищном учёте с 2017 года, но его незаконно сняли с очереди. После прокурорского вмешательства его восстановили даже не с 2017-го, а с 2016 года — даты возникновения права на постановку на учёт.

Действующие правила отдельно защищают такие категории граждан. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не должны терять место в системе только из-за достижения совершеннолетия и сохраняются на учёте до получения жилья, за исключением предусмотренных законом случаев. Это следует из правил жилищного учёта.

Почему восстановление старой даты действительно важно

С мая 2025 года учёт нуждающихся в жилье централизованно ведёт Отбасы банк через электронную систему «Центр обеспечения жилищем». При распределении государственного жилья дата постановки на учёт остаётся одним из факторов наряду с составом семьи, доходами и социальным статусом.

В Павлодарской области акимат отдельно разъяснял, что распределение жилья автоматизировано и учитывает дату постановки в очередь. Поэтому восстановление человека только сегодняшним числом могло бы фактически отбросить его назад относительно тех, кто встал на учёт позднее.

KZ24.NEWS ранее разбирал новые правила жилищного учёта, действующие с сентября 2026 года. В частности, для новых заявителей изменились требования к наличию недвижимости, при этом уже состоящие на учёте граждане защищены отдельными переходными нормами.

Прокуратура не сообщила, будут ли кого-то наказывать

В сегодняшнем сообщении нет данных о привлечении сотрудников акимата или других должностных лиц к дисциплинарной либо административной ответственности. Не указано и точное основание, которое местный исполнительный орган ошибочно применял при снятии 779 человек.

Поэтому пока главный установленный результат проверки — восстановление жилищных прав граждан и возврат первоначальных дат в электронной базе. Для людей, которые могли провести в очереди несколько лет, именно сохранение этой даты может оказаться не менее важным, чем сам факт возвращения на учёт.