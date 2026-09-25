Три года назад Карагандинская область стала первым регионом Казахстана, где запустили программу Teach for Qazaqstan. Идея проста: людям без педагогического образования дают шанс переучиться и прийти в школу — в том числе сельскую. Так регион решает сразу две задачи — пополняет ряды учителей и сокращает разрыв в качестве образования между городом и деревней.

Пилот проекта стартовал в 2023 году. Прежде чем встать за парту в роли преподавателя, участники проходят профессиональную переподготовку, а дальше их сопровождают тьюторы и наставники. Но главное — в классы приходят не вчерашние выпускники педвузов, а состоявшиеся профессионалы из других сфер, которые приносят с собой реальный жизненный и рабочий опыт.

Школам сейчас острее всего не хватает учителей STEM-направлений: математиков, физиков, информатиков, химиков и биологов. Ещё одна зона потребности — преподаватели казахского и русского языков.

Интерес к программе огромный: за время её работы подано более 11 тысяч заявок. Отбор многоступенчатый — оценивают не только знание предмета, но и способность работать с детьми, выстраивать диалог, улаживать конфликты и осваиваться в новой роли.

Мы привлекаем лидеров из разных сфер, которые готовы приходить в школу и делиться практическим опытом. При этом ориентируемся на потребности конкретных школ, — рассказывает региональный представитель ОФ «Teach for Qazaqstan» Александр Урмашов.

Один из участников — Айбек Билялов. По образованию он астроном: работал в обсерватории, потом пробовал силы на фондовом рынке и в творческой индустрии, а в итоге выбрал школу. После двухмесячной летней подготовки по программе Teach for Qazaqstan он начал вести физику в школе No11 посёлка Новодолинский.

Можно великолепно знать физику, но если ты не умеешь объяснить её ребёнку, найти с ним общий язык и зажечь интерес — твои знания так и останутся при тебе. Мне пришлось учиться не столько самой физике, сколько тому, как быть учителем, — признаётся Айбек.

Другой пример — Аслан Нұразғалиев. Его путь начался с журналистики: факультет в Кызылорде, работа в газетах и информагентствах. Потом — нефтегазовая отрасль, должность оператора технологических установок. А сегодня он преподаёт казахский язык и литературу в школе No25 имени Ы. Алтынсарина в Балхаше и руководит 7 «А» классом.

Желание стать учителем, по его словам, зародилось ещё в детстве — благодаря собственным школьным педагогам.

В школу приходят люди, которые уже состоялись в других профессиях, а теперь хотят передать свой опыт. Им небезразлично будущее, и они осознанно выбрали путь делиться знаниями, — отмечает Аслан. В итоге выигрывают все: школы получают новых педагогов, а дети — наставников, которые видят мир шире школьной программы и умеют рассказать о нём доступно и с интересом.