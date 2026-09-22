В Жамбылской области формируется новое направление переработки сырья животного происхождения. Здесь строится предприятие, которое будет выпускать пищевой желатин, коллаген, пептон и другие белковые продукты, передаёт агентство KZ24news.

Финансировать проект намерено ТОО «Taraz Gelatin». В строительство производства вложат 5 млрд ₸. Предприятие разместится на территории площадью 8 га, а выйти на производственные мощности планирует уже в конце 2026 года.

После запуска завод сможет производить до 3 тыс. тонн пищевого желатина ежегодно. Ещё до 1 тыс. тонн в год составит выпуск пептона, коллагена и других белковых продуктов.

Проект находится на завершающей стадии строительства. Объект готов к сдаче почти на 80%. На площадке уже установлено технологическое оборудование, строительство площадки уже завершено. Следующим этапом станет подготовка оборудования к запуску и проведение пусконаладочных работ.

Отдельная задача для инвестора — обеспечить предприятие необходимым сырьём. Производство будет ориентировано прежде всего на шкуры КРС, которые используются для получения желатина и коллагена.

Для формирования стабильных поставок компания договорилась с предприятиями мясной промышленности в Алматы, Семее, Таразе и Аркалыке. Предварительные контракты предусматривают поставку 40 тонн шкур КРС.

Таким образом, проект предполагает переход от продажи или первичной переработки сырья к выпуску готовых продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Для региона это означает развитие отдельного сегмента глубокой переработки продукции животного происхождения и появление нового промышленного производства.