Балхаш станет новой точкой роста металлургии Казахстана

Строительство медеплавильного завода стоимостью 750 млрд ₸ может стать одним из самых важных промышленных проектов Казахстана за последние годы. Новый завод в Балхаше позволит стране больше зарабатывать не на продаже сырья, а на его глубокой переработке, передаёт агентство KZ24news.

Предприятие начнут строить в 2027 году, а запустить планируют в 2030-м. После выхода на полную мощность Казахстан заметно увеличит выпуск меди и сможет существенно нарастить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

Проект даст импульс развитию самого Балхаша. В городе появится около 1,2 тыс. постоянных рабочих мест, а большинство сотрудников и руководителей составят казахстанские специалисты. Инвестор также профинансирует обучение студентов из Карагандинской области.

Для экономики страны это не просто ещё один завод. Чем больше металл перерабатывается внутри Казахстана, тем выше доходы бизнеса, налоговые поступления и устойчивость промышленности. Поэтому инвестиции в 750 млрд ₸ — это вклад не только в развитие Балхаша, но и в укрепление экспортного потенциала всей страны.

Проект может дать эффект не только для металлургии, но и для всего региона. Появление крупного предприятия обычно означает новые заказы для строительных компаний, перевозчиков, поставщиков оборудования и сферы услуг. Если вокруг завода начнут развиваться смежные производства, Балхаш получит шанс стать одним из ключевых промышленных центров Центрального Казахстана.