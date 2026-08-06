Крупнейшая доильная установка Центральной Азии заработала в СКО

В Северо-Казахстанской области запустили новую молочно-товарную ферму с крупнейшей в Центральной Азии доильной установкой «Карусель», рассчитанной на одновременное обслуживание 100 коров. После выхода на проектную мощность предприятие сможет производить до 150 тонн молока в сутки. Общий объём инвестиций в проект составил около 30 млрд ₸, передаёт агентство KZ24news.

Проект лишь часть курса Казахстана на индустриализацию молочного животноводства и увеличение собственного производства молочной продукции.

Почему современные фермы становятся стратегическим направлением

Сегодня одна из ключевых задач агропромышленного комплекса — обеспечить внутренний рынок качественным сырьём для переработки. Современные молочно-товарные комплексы позволяют увеличить объёмы производства, повысить качество молока и снизить зависимость от человеческого фактора за счёт автоматизации процессов.

Развитие таких предприятий напрямую связано с продовольственной безопасностью страны. Чем больше высокотехнологичных ферм появляется внутри Казахстана, тем устойчивее становится рынок продуктов питания.

Цифровые технологии меняют работу ферм

На новой ферме практически все операции контролируются автоматизированными системами. Комплекс оснащён управлением стадом, интеллектуальным мониторингом здоровья животных, компьютеризированным комбикормовым заводом и современной системой кормления.

Технологии позволяют отслеживать состояние каждой коровы, контролировать качество продукции и быстрее реагировать на возможные проблемы. Это повышает эффективность производства и снижает издержки.

Инвестиции создают новые рабочие места на селе

Экономический эффект проекта важен не только для сельского хозяйства. После выхода на полную мощность предприятие обеспечит постоянной работой более 120 человек.

Кроме того, развитие крупных ферм стимулирует связанные отрасли — производство кормов, ветеринарные услуги, транспорт и переработку молочной продукции. Это создаёт дополнительные возможности для сельских территорий.

Северный Казахстан становится центром молочной модернизации

СКО уже считается одним из лидеров страны по внедрению современных технологий в молочном животноводстве. По данным региональных властей, в области реализуются 44 инвестпроекта общей стоимостью 144,5 млрд ₸, а более 50 молочно-товарных ферм работают в формате «умных» предприятий.

Новая ферма станет частью этой системы и после выхода на полную мощность войдёт в число крупнейших молочных комплексов страны и ЦА.

Что это значит для будущего агропромышленного комплекса

Для Казахстана развитие крупных технологичных ферм — это не только рост объёмов производства молока. Это переход к более эффективной модели сельского хозяйства, где используются цифровые решения, современные стандарты содержания животных и глубокая переработка продукции.

Если опыт Северо-Казахстанской области будет масштабироваться в других регионах, страна сможет укрепить собственную продовольственную базу и увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.