Рынок труда меняется быстрее, чем успевают адаптироваться многие специалисты. В Казахстане одним из решений этой задачи стало краткосрочное профессиональное обучение, которое позволяет гражданам за несколько месяцев получить новую квалификацию и выйти на работу, передаёт агентство KZ24news.

За последние три года государственная программа охватила более 30 тыс человек. Из них 21,7 тыс уже нашли постоянную занятость. Таким образом, обучение становится не просто образовательной мерой, а инструментом возвращения людей на рынок труда.

Особенность программы — её связь с реальными потребностями экономики. Направления на обучение формируются с учётом заявок работодателей, а подготовка проходит не только в колледжах и учебных центрах, но и непосредственно на предприятиях.

Наибольшую эффективность показывает практический формат. Среди тех, кто проходил обучение у работодателей, работу получили 83,1% участников. Выпускники образовательных организаций также демонстрируют высокий показатель — около 80% трудоустройства.

Для граждан участие в программе не требует финансовых затрат. Государство полностью оплачивает обучение, выплачивает стипендию в размере 43 574 ₸, а также компенсирует часть расходов на медицинский осмотр, дорогу и аренду жилья при переезде на период обучения.

Развитие системы коротких профессиональных курсов отражает общий тренд на подготовку кадров под конкретные задачи экономики. Такой подход помогает одновременно снизить уровень безработицы и закрыть потребность предприятий в квалифицированных специалистах.