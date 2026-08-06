Получить качественную помощь после тяжёлой травмы вовремя — одна из главных задач современной медицины. Именно поэтому в стране меняют подход к организации травматологической службы. До конца 2027 года в стране планируют создать сеть региональных центров, которые смогут принимать пациентов с тяжёлыми повреждениями без необходимости транспортировки в крупные города, передаёт агентство KZ24news.

Реформа затрагивает не только строительство новых объектов. Государство намерено обновить всю систему оказания экстренной помощи. В больницах появятся современные Trauma room вместо действующих противошоковых кабинетов, а вдоль наиболее аварийных участков дорог откроют дополнительные медицинские пункты. Отдельные посты будут работать и в популярных туристических местах, где число обращений традиционно возрастает в сезон.

Такие изменения особенно важны для регионов. Сегодня специализированную травматологическую помощь оказывают более 1 500 врачей, работают десятки травмпунктов и сотни профильных отделений. Однако уровень оснащения и скорость оказания помощи всё ещё существенно различаются в зависимости от территории.

Развитие сети специализированных центров должно сделать медицинскую помощь более доступной независимо от места происшествия. Первые такие учреждения уже действуют в нескольких городах страны, а следующий этап предусматривает их появление в остальных регионах.

Ещё одно направление реформы связано с профилактикой. Власти рассчитывают снизить число тяжёлых последствий ДТП, бытовых и детских травм за счёт информационной работы и обучения граждан навыкам первой помощи.

По сути, речь идёт о комплексной перестройке системы, где акцент смещается с реагирования на последствия к сокращению времени до начала лечения. Для пациентов это означает более высокие шансы на быстрое восстановление и снижение риска осложнений.