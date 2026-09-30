Казахстанский RWS Prommashkomplekt сделал ещё один шаг к выходу на железнодорожный рынок Евросоюза. В Берлине холдинг RWS KZ и его завод подписали с Deutsche Bahn соглашение о намерениях по подготовке цельнокатаных колёс к поставкам в Европу.

Но коммерческий контракт на поставку колёс пока не заключён. Сначала предприятие должно пройти квалификацию Deutsche Bahn и европейскую сертификацию: аудит производства, квалификационные и эксплуатационные испытания. Только после этого стороны смогут обсуждать конкретные заказы, объёмы, сроки и технические требования. Детали соглашения опубликовал Zakon.kz.

На первом этапе речь идёт о колёсах для грузового и пассажирского подвижного состава. Следующим этапом станет сертификация модели BA 318 по соглашению с Deutsche Bahn, а также BA 319. Параллельно завершаются испытания колёс BA 303 и BA 004 для получения сертификатов соответствия требованиям ЕС.

Завод может выпускать до 300 тысяч колёс в год

Колёса производят в Экибастузе на заводе «Проммашкомплект». Само предприятие называет себя единственным в Казахстане производителем цельнокатаных железнодорожных колёс. Его нынешняя проектная мощность составляет до 300 тыс. колёс в год.

Мощность выросла в несколько этапов: первоначально завод рассчитывался примерно на 75 тыс. колёс, а после модернизации производство расширили до 300 тыс. единиц. Эти параметры подтверждает сайт завода.

При этом соглашение с Deutsche Bahn не означает, что немецкая компания уже заказала какую-либо часть этих 300 тыс. колёс. Объём потенциальных поставок, цена контракта и дата начала регулярного экспорта пока публично не названы.

Сертификацию для Deutsche Bahn готовили не первый год

Проект начался задолго до нынешнего подписания в Берлине. Министерство промышленности ещё ранее писало, что завод в Экибастузе проходит сертификацию для возможных поставок Deutsche Bahn.

Позднее Казахстан и немецкая сторона подписали два меморандума с DB Engineering & Consulting. Они предусматривали подготовку пилотных поставок, проверку технологических процессов, систем управления качеством и испытания продукции под контролем специалистов Deutsche Bahn. Об этом сообщал Минпром.

Нынешнее соглашение переводит проект на следующий этап. Испытания включают термомеханические и усталостные тесты на специализированных стендах. RWS KZ также проходит сертификацию TSI WAG по требованиям европейского железнодорожного рынка.

Выход в ЕС должен стать именно экспортом готовой продукции

Для Казахстана проект интересен не только потенциальным контрактом с крупнейшим железнодорожным оператором Германии. Колёса — готовая машиностроительная продукция с высокой добавленной стоимостью, тогда как значительная часть казахстанского экспорта в Германию всё ещё приходится на сырьевые товары.

KZ24.NEWS 29 сентября писал, что Казахстан предложил Германии расширять сотрудничество именно в переработке и производстве готовой продукции. Железнодорожные колёса стали одним из наиболее конкретных примеров этой стратегии.

При этом связывать сегодняшнее соглашение с объявленным в Берлине пакетом более чем 30 коммерческих документов примерно на $2 млрд без дополнительного подтверждения нельзя. Общий пакет пока не опубликован в виде полного списка с отдельной стоимостью каждого документа.