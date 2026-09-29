Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье для Handelsblatt предложил Германии расширить экономическое сотрудничество — от поставок сырья до создания совместных производственных цепочек, передаёт агентство KZ24news.

Главный акцент сделан на критических минералах. По словам Токаева, Казахстан уже производит 21 из 34 видов сырья, имеющих стратегическое значение для европейской экономики. Среди них литий, кремний, кобальт, ниобий, вольфрам и медь. Президент предложил немецким компаниям участвовать не только в добыче, но и в переработке сырья, производстве компонентов и повторном использовании материалов.

Это меняет потенциальную модель сотрудничества. Речь идёт не просто о продаже казахстанских ресурсов Германии, а о создании цепочек добавленной стоимости внутри Казахстана. Такой подход соответствует заявленной Астаной задаче развивать промышленную кооперацию, локализацию и передачу технологий. В июне 2026 года власти двух стран уже обсуждали совместные проекты в промышленности, энергетике, логистике и сфере критических минералов.

При этом торговля двух стран пока остаётся во многом сырьевой. В 2025 году товарооборот, по данным казахстанской стороны, составил $4,4 млрд. Казахстанский экспорт в Германию достиг $1,2 млрд, причём более 78% поставок пришлось на сырую нефть.

Поэтому ещё одним направлением Токаев назвал диверсификацию экспорта. Казахстан рассчитывает увеличить поставки в Германию продукции металлургии, нефтехимии, пищевой промышленности и железнодорожного машиностроения. В статье говорится о возможности поставлять на немецкий рынок более 80 наименований обработанной продукции.

Отдельное значение имеет энергетика. В 2025 году поставки казахстанской нефти в Германию выросли, а Казахстан стал одним из источников альтернативного сырья для немецкой энергетической системы. В январе 2026 года Handelsblatt сообщал, что Казахстан планировал увеличить поставки нефти в Германию до 2,5 млн тонн в год.

Ещё одна точка интереса —Транскаспийский международный транспортный маршрут. Казахстан стремится использовать своё географическое положение для развития торговли между Китаем и Европой. Параллельно Астана предлагает немецкому бизнесу участвовать в логистике, авиагрузоперевозках и развитии транспортной инфраструктуры.

Таким образом, статья Токаева фактически обозначает для Германии несколько направлений сотрудничества: критические минералы, промышленную переработку, энергетику, транспорт, цифровизацию и искусственный интеллект. Главный экономический вопрос теперь заключается в том, насколько эти предложения перейдут от политических договорённостей к конкретным инвестициям, производствам и долгосрочным контрактам. Германия уже проявляет интерес к казахстанскому сырьевому сектору, однако немецкие компании ранее осторожно относились к инвестициям в добычу и переработку в Центральной Азии.