Партнёрство Узбекистана и Евразийского экономического союза выходит на новый уровень. Если раньше речь шла преимущественно о росте торговли, то теперь страны переходят к интеграции таможенных систем. Это может изменить правила перевозки грузов по всему евразийскому пространству, передаёт агентство KZ24news.

Именно этому была посвящена встреча министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Сергея Шкляева и председателя Таможенного комитета Узбекистана Акмалхужи Мавлонова.

Главная задача — создать механизм обмена таможенной информацией между ЕАЭС и Узбекистаном. После запуска системы стороны смогут получать данные о товарах и транспортных средствах практически одновременно. Это сократит количество проверок, ускорит оформление грузов и поможет быстрее выявлять нарушения.

Переговоры по международному соглашению планируют начать уже осенью 2026 года. Если документ будет принят, он станет одним из самых заметных шагов в цифровой интеграции Узбекистана с ЕАЭС.

Не менее важным направлением остаётся развитие единой системы таможенного транзита. Она создаёт общие правила перемещения грузов между странами и снижает бюрократические барьеры для перевозчиков. Чем больше государств подключаются к такой системе, тем проще становится международная логистика.

Параллельно ЕАЭС расширяет применение навигационных пломб — цифрового инструмента контроля перевозок. С начала года их использовали более 70 тысяч раз, а теперь технология распространяется на новые категории автомобильных и железнодорожных перевозок. Это позволяет отслеживать движение грузов в режиме реального времени и повышает безопасность транзита.

Экономическая база для такого сближения уже сформирована. По итогам 2025 года товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС превысил $20 млрд, увеличившись на четверть. Сегодня Союз обеспечивает около 25% внешней торговли республики и почти треть её экспорта.

Для ЕАЭС это означает укрепление транспортных и торговых связей в Центральной Азии. Для Узбекистана — возможность быстрее интегрироваться в крупнейшие логистические проекты региона без изменения своего статуса государства-наблюдателя. Именно цифровизация таможни становится следующим этапом этого процесса, который способен заметно повлиять на скорость торговли в Евразии.