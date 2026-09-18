Один месячный расчётный показатель в 2026 году равен 4 325 тенге. Эту величину установил закон о республиканском бюджете на 2026–2028 годы, и она действует с 1 января. Цена МРП в Казахстане меняется каждый январь, а вместе с ней меняются суммы штрафов, пошлин и пособий: в законах они записаны не в тенге, а в показателях.

Что такое МРП простыми словами

Месячный расчётный показатель — условная единица, через которую государство записывает денежные суммы в законах. Вместо «штраф 43 250 тенге» в тексте стоит «штраф 10 МРП», и такая формулировка не устаревает: когда величину показателя повышают, сумма штрафа пересчитывается сама.

Это решает практическую задачу. Суммы в законодательстве живут десятилетиями, а деньги обесцениваются. Если бы штрафы и пошлины были записаны в тенге, каждый январь пришлось бы править сотни статей в десятках актов, и любая задержка с поправками означала бы, что наказание за одно и то же нарушение год от года слабеет само собой. С условной единицей достаточно одной строки в законе о бюджете.

Из этого следует то, что обычно и удивляет: сам показатель ничего не стоит и никому не выплачивается. Его нельзя получить, на него нельзя прожить, он не связан ни с чьей зарплатой. Это множитель, и только.

Похожие единицы есть и в других странах. В России суммы штрафов пишут прямо в рублях и поэтому регулярно пересматривают отдельными законами; в Казахстане выбрали другой путь: один показатель, который пересчитывает всё сразу.

Цена 1 МРП в Казахстане в 2026 году и другие показатели

Величину устанавливает статья закона о бюджете, и в той же статье записаны ещё четыре показателя. Все пять действуют с 1 января 2026 года, а для сравнения рядом стоят прошлогодние:

Показатель 2025 год, тенге 2026 год, тенге Для чего используется Месячный расчётный показатель 3 932 4 325 пересчёт сумм, записанных в законах в МРП Минимальный размер заработной платы 85 000 85 000 нижняя граница оплаты труда Минимальная пенсия 62 771 69 049 нижняя граница пенсионной выплаты Прожиточный минимум 46 228 50 851 черта, от которой считают адресную помощь Базовая пенсионная выплата, минимум 32 360 35 596 часть пенсии, не зависящая от стажа

Источник: законы Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2025–2027 годы» от 4 декабря 2024 года № 141-VIII, статья 9, и «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы» от 8 декабря 2025 года № 239-VIII, статья 7. Данные приведены на 18 сентября 2026 года.

За год показатель вырос на 393 тенге, почти ровно на 10 процентов. На столько же подняли прожиточный минимум, минимальную пенсию и базовую пенсионную выплату. Минимальная зарплата осталась прежней: 85 000 тенге и в 2025-м, и в 2026-м.

Соседними статьями того же закона установлено ещё несколько величин: пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет повышены на 10 процентов, а взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование составляют 2 процента от объекта исчисления. Отдельной строкой идёт месячная компенсация на жильё и коммунальные услуги военнослужащим и сотрудникам специальных государственных органов, 3 739 тенге.

Соседство этих строк объясняет, почему величину показателя обсуждают каждую осень вместе с бюджетом. Она не техническая мелочь: от неё зависит и доходная часть бюджета через пошлины, и расходная через выплаты.

Чем МРП отличается от минимальной зарплаты

Эти две величины путают чаще всего, хотя работа у них разная.

Минимальная зарплата — это деньги, которые человек получает. Работодатель не вправе платить за полностью отработанный месяц меньше 85 000 тенге. Показатель адресован конкретному работнику и его расчётному листку.

Месячный расчётный показатель — линейка, которой измеряют суммы в законах. Он не адресован никому: через него выражают штраф, пошлину, порог или лимит.

Прожиточный минимум стоит особняком. Это оценка стоимости минимальной корзины, и от неё считают, положена ли семье адресная социальная помощь. В 2026 году он составляет 50 851 тенге, то есть примерно 11,8 МРП, а минимальная зарплата — около 19,7 МРП.

Разница видна на выплатах. Размеры детских пособий записаны в показателях, а на руки семья получает тенге: сумма пересчитывается по величине текущего года.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум привязаны к уровню жизни. Расчётный показатель не привязан ни к чему: его величину можно было бы назначить любой, лишь бы одновременно пересчитать все суммы, выраженные в нём. На деле его повышают вместе с пенсиями и прожиточным минимумом, в 2026 году на те же 10 процентов, поэтому он и похож на экономический индикатор. По устройству же это единица измерения.

Как перевести МРП в тенге

Арифметика простая: умножьте количество показателей на 4 325.

Найдите норму, где указана сумма. В тексте она выглядит как «в размере десяти месячных расчётных показателей» или сокращённо — «10 МРП». Умножьте на величину текущего года. Десять показателей в 2026 году дают 43 250 тенге, сто — 432 500 тенге. Проверьте, на какую дату брать показатель. Её называет сам закон, и у разных законов она разная. Штраф считают по величине на момент возбуждения дела, так записано в статье 44 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Налоговый вычет и пороги по налогам — по величине на 1 января года. Предел долга для банкротства — на дату подачи заявления. Если эта дата пришлась на прошлый год, берётся прошлогодняя величина.

Обратный пересчёт нужен реже, но иногда полезен: разделите сумму в тенге на 4 325 и увидите, во скольких показателях она выражена. Так удобно сравнивать нормы разных лет. В тенге сумма растёт каждый январь, а в показателях видно, изменилась ли сама норма или только шкала.

Тот же приём помогает читать бюджетные новости. Когда пишут, что штраф вырос, стоит посмотреть, изменилось ли количество показателей в норме или выросла сама величина. В первом случае ужесточили наказание, во втором — просто пересчитали деньги.

На что влияет МРП

Через показатель выражают суммы в самых разных областях: административные штрафы, государственные пошлины, налоговые вычеты, пороги, при достижении которых возникает обязанность встать на учёт, лимиты для специальных налоговых режимов, размеры некоторых социальных выплат. Поэтому январское повышение меняет сразу многое: от пошлины за удостоверение личности до порога, после которого предпринимателю нужно регистрироваться плательщиком налога на добавленную стоимость.

Норма МРП Тенге в 2026 году Где записано Пошлина за удостоверение личности 0,2 865 Налоговый кодекс, ст. 667 Штраф за непристёгнутый ремень безопасности 5 21 625 КоАП, ст. 593 Пошлина за паспорт на 36 страниц 8 34 600 Налоговый кодекс, ст. 667 Штраф за мелкое хулиганство 20 86 500 КоАП, ст. 434 Базовый налоговый вычет в месяц 30 129 750 Налоговый кодекс, ст. 403 Предел долга для внесудебного банкротства 1 600 6 920 000 Закон о банкротстве граждан, ст. 5 Порог оборота для регистрации по НДС 10 000 43 250 000 Налоговый кодекс, ст. 99 Предел годового дохода для упрощённой декларации 600 000 2 595 000 000 Налоговый кодекс, ст. 723

Источники: Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V, Налоговый кодекс Республики Казахстан от 18 июля 2025 года № 214-VIII, действующий с 1 января 2026 года, и Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2022 года № 178-VII «О восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Суммы в тенге — произведение на 4 325. Редакции сверены 18 сентября 2026 года.

Как работает шкала, хорошо видно на банкротстве физических лиц. Внесудебная процедура доступна, только если долг не превышает 1 600 показателей, при большем долге остаётся суд. В 2026 году эта граница означает 6 920 000 тенге. При показателе 2025 года те же 1 600 давали 6 291 200 тенге: запись в законе одна и та же, а сумма выросла на 628 800 тенге.

Есть и обратная сторона, о которой вспоминают реже. Повышение показателя автоматически поднимает штрафы, и происходит это без отдельного обсуждения: строка в законе о бюджете меняет тяжесть ответственности по десяткам составов сразу. Формально наказание осталось прежним, те же десять показателей, а платить приходится больше.

Для бизнеса важнее другая сторона того же механизма. Пороги, выраженные в показателях, сдвигаются вместе с ним каждый январь: налоговые берутся по величине на 1 января. Предпринимателю стоит сверять выручку не с прошлогодней суммой в тенге, а с порогом, пересчитанным по новому показателю.

Частые заблуждения

«МРП — это минимальная зарплата». Нет: минимальная зарплата в 2026 году равна 85 000 тенге, а показатель — 4 325 тенге. Это разные величины с разным назначением.

Нет: минимальная зарплата в 2026 году равна 85 000 тенге, а показатель — 4 325 тенге. Это разные величины с разным назначением. «Показатель повышают в середине года». Величину устанавливают на год вперёд законом о бюджете, и она действует с 1 января. Изменить её в течение года можно только поправкой в сам закон о бюджете.

Величину устанавливают на год вперёд законом о бюджете, и она действует с 1 января. Изменить её в течение года можно только поправкой в сам закон о бюджете. «Штраф считают по сегодняшнему показателю». Считают по тому, который действовал на момент возбуждения дела об административном правонарушении. Так сказано в статье 44 КоАП. Если дело возбудили в декабре, а рассматривают в январе, применяется прошлогодняя величина.

Считают по тому, который действовал на момент возбуждения дела об административном правонарушении. Так сказано в статье 44 КоАП. Если дело возбудили в декабре, а рассматривают в январе, применяется прошлогодняя величина. «МРП и минимальная зарплата всегда растут одинаково». Они не связаны формулой и повышаются независимо. В 2026 году показатель вырос на 10 процентов, а минимальная зарплата не изменилась вовсе.

Они не связаны формулой и повышаются независимо. В 2026 году показатель вырос на 10 процентов, а минимальная зарплата не изменилась вовсе. «Раз показатель условный, его размер ни на что не влияет». Влияет, и сразу на две стороны бюджета: на доходы через пошлины и штрафы и на расходы через выплаты, привязанные к нему.

Часто задаваемые вопросы Сколько сейчас 1 МРП в Казахстане 4 325 тенге. Величина установлена законом о республиканском бюджете на 2026–2028 годы и действует с 1 января 2026 года. Когда меняется МРП? С 1 января каждого года. Новую величину закладывают в закон о республиканском бюджете, который принимают в конце предыдущего года: закон на 2026–2028 годы был принят 8 декабря 2025 года. Как узнать величину прошлых лет? По законам о республиканском бюджете предыдущих лет: каждый из них содержит такую же статью с перечнем показателей. Так, в 2025 году показатель составлял 3 932 тенге: это статья 9 закона о бюджете на 2025–2027 годы. Надёжнее способа нет: таблицы на сторонних сайтах не всегда помечают, на какую дату приведены данные. Почему суммы в законах пишут в МРП, а не в тенге? Чтобы не переписывать сотни норм каждый раз, когда деньги обесцениваются. Одна строка в законе о бюджете пересчитывает все суммы, выраженные в показателе. Что больше — МРП или прожиточный минимум? Прожиточный минимум больше почти в двенадцать раз: 50 851 тенге против 4 325 тенге. Сравнивать их напрямую смысла нет, у величин разное назначение. Можно ли получить выплату в размере МРП? Нет. Показатель не выплачивается: это единица измерения, а не пособие. В нём могут быть выражены размеры выплат, но на руки человек получает сумму в тенге. Где посмотреть официальную величину? В тексте закона о республиканском бюджете на соответствующий год, в статье с перечнем показателей. Закон публикуется в информационно-правовой системе «Әділет» и вступает в силу с 1 января. Пересказы на сторонних сайтах появляются быстрее, но могут расходиться с оригиналом: цена 1 МРП в Казахстане на 2026 год проверяется по первоисточнику за минуту, и эту минуту стоит потратить. Меняется ли величина для разных регионов? Нет, показатель единый для всей страны. Региональных коэффициентов к нему не применяют: и в Астане, и в районном центре одна и та же норма означает одинаковую сумму в тенге.