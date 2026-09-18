Один месячный расчётный показатель в 2026 году равен 4 325 тенге. Эту величину установил закон о республиканском бюджете на 2026–2028 годы, и она действует с 1 января. Цена МРП в Казахстане меняется каждый январь, а вместе с ней меняются суммы штрафов, пошлин и пособий: в законах они записаны не в тенге, а в показателях.
Что такое МРП простыми словами
Месячный расчётный показатель — условная единица, через которую государство записывает денежные суммы в законах. Вместо «штраф 43 250 тенге» в тексте стоит «штраф 10 МРП», и такая формулировка не устаревает: когда величину показателя повышают, сумма штрафа пересчитывается сама.
Это решает практическую задачу. Суммы в законодательстве живут десятилетиями, а деньги обесцениваются. Если бы штрафы и пошлины были записаны в тенге, каждый январь пришлось бы править сотни статей в десятках актов, и любая задержка с поправками означала бы, что наказание за одно и то же нарушение год от года слабеет само собой. С условной единицей достаточно одной строки в законе о бюджете.
Из этого следует то, что обычно и удивляет: сам показатель ничего не стоит и никому не выплачивается. Его нельзя получить, на него нельзя прожить, он не связан ни с чьей зарплатой. Это множитель, и только.
Похожие единицы есть и в других странах. В России суммы штрафов пишут прямо в рублях и поэтому регулярно пересматривают отдельными законами; в Казахстане выбрали другой путь: один показатель, который пересчитывает всё сразу.
Цена 1 МРП в Казахстане в 2026 году и другие показатели
Величину устанавливает статья закона о бюджете, и в той же статье записаны ещё четыре показателя. Все пять действуют с 1 января 2026 года, а для сравнения рядом стоят прошлогодние:
|Показатель
|2025 год, тенге
|2026 год, тенге
|Для чего используется
|Месячный расчётный показатель
|3 932
|4 325
|пересчёт сумм, записанных в законах в МРП
|Минимальный размер заработной платы
|85 000
|85 000
|нижняя граница оплаты труда
|Минимальная пенсия
|62 771
|69 049
|нижняя граница пенсионной выплаты
|Прожиточный минимум
|46 228
|50 851
|черта, от которой считают адресную помощь
|Базовая пенсионная выплата, минимум
|32 360
|35 596
|часть пенсии, не зависящая от стажа
Источник: законы Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2025–2027 годы» от 4 декабря 2024 года № 141-VIII, статья 9, и «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы» от 8 декабря 2025 года № 239-VIII, статья 7. Данные приведены на 18 сентября 2026 года.
За год показатель вырос на 393 тенге, почти ровно на 10 процентов. На столько же подняли прожиточный минимум, минимальную пенсию и базовую пенсионную выплату. Минимальная зарплата осталась прежней: 85 000 тенге и в 2025-м, и в 2026-м.
Соседними статьями того же закона установлено ещё несколько величин: пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет повышены на 10 процентов, а взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование составляют 2 процента от объекта исчисления. Отдельной строкой идёт месячная компенсация на жильё и коммунальные услуги военнослужащим и сотрудникам специальных государственных органов, 3 739 тенге.
Соседство этих строк объясняет, почему величину показателя обсуждают каждую осень вместе с бюджетом. Она не техническая мелочь: от неё зависит и доходная часть бюджета через пошлины, и расходная через выплаты.
Чем МРП отличается от минимальной зарплаты
Эти две величины путают чаще всего, хотя работа у них разная.
Минимальная зарплата — это деньги, которые человек получает. Работодатель не вправе платить за полностью отработанный месяц меньше 85 000 тенге. Показатель адресован конкретному работнику и его расчётному листку.
Месячный расчётный показатель — линейка, которой измеряют суммы в законах. Он не адресован никому: через него выражают штраф, пошлину, порог или лимит.
Прожиточный минимум стоит особняком. Это оценка стоимости минимальной корзины, и от неё считают, положена ли семье адресная социальная помощь. В 2026 году он составляет 50 851 тенге, то есть примерно 11,8 МРП, а минимальная зарплата — около 19,7 МРП.
Разница видна на выплатах. Размеры детских пособий записаны в показателях, а на руки семья получает тенге: сумма пересчитывается по величине текущего года.
Минимальная зарплата и прожиточный минимум привязаны к уровню жизни. Расчётный показатель не привязан ни к чему: его величину можно было бы назначить любой, лишь бы одновременно пересчитать все суммы, выраженные в нём. На деле его повышают вместе с пенсиями и прожиточным минимумом, в 2026 году на те же 10 процентов, поэтому он и похож на экономический индикатор. По устройству же это единица измерения.
Как перевести МРП в тенге
Арифметика простая: умножьте количество показателей на 4 325.
- Найдите норму, где указана сумма. В тексте она выглядит как «в размере десяти месячных расчётных показателей» или сокращённо — «10 МРП».
- Умножьте на величину текущего года. Десять показателей в 2026 году дают 43 250 тенге, сто — 432 500 тенге.
- Проверьте, на какую дату брать показатель. Её называет сам закон, и у разных законов она разная. Штраф считают по величине на момент возбуждения дела, так записано в статье 44 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Налоговый вычет и пороги по налогам — по величине на 1 января года. Предел долга для банкротства — на дату подачи заявления. Если эта дата пришлась на прошлый год, берётся прошлогодняя величина.
Обратный пересчёт нужен реже, но иногда полезен: разделите сумму в тенге на 4 325 и увидите, во скольких показателях она выражена. Так удобно сравнивать нормы разных лет. В тенге сумма растёт каждый январь, а в показателях видно, изменилась ли сама норма или только шкала.
Тот же приём помогает читать бюджетные новости. Когда пишут, что штраф вырос, стоит посмотреть, изменилось ли количество показателей в норме или выросла сама величина. В первом случае ужесточили наказание, во втором — просто пересчитали деньги.
На что влияет МРП
Через показатель выражают суммы в самых разных областях: административные штрафы, государственные пошлины, налоговые вычеты, пороги, при достижении которых возникает обязанность встать на учёт, лимиты для специальных налоговых режимов, размеры некоторых социальных выплат. Поэтому январское повышение меняет сразу многое: от пошлины за удостоверение личности до порога, после которого предпринимателю нужно регистрироваться плательщиком налога на добавленную стоимость.
|Норма
|МРП
|Тенге в 2026 году
|Где записано
|Пошлина за удостоверение личности
|0,2
|865
|Налоговый кодекс, ст. 667
|Штраф за непристёгнутый ремень безопасности
|5
|21 625
|КоАП, ст. 593
|Пошлина за паспорт на 36 страниц
|8
|34 600
|Налоговый кодекс, ст. 667
|Штраф за мелкое хулиганство
|20
|86 500
|КоАП, ст. 434
|Базовый налоговый вычет в месяц
|30
|129 750
|Налоговый кодекс, ст. 403
|Предел долга для внесудебного банкротства
|1 600
|6 920 000
|Закон о банкротстве граждан, ст. 5
|Порог оборота для регистрации по НДС
|10 000
|43 250 000
|Налоговый кодекс, ст. 99
|Предел годового дохода для упрощённой декларации
|600 000
|2 595 000 000
|Налоговый кодекс, ст. 723
Источники: Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V, Налоговый кодекс Республики Казахстан от 18 июля 2025 года № 214-VIII, действующий с 1 января 2026 года, и Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2022 года № 178-VII «О восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Суммы в тенге — произведение на 4 325. Редакции сверены 18 сентября 2026 года.
Как работает шкала, хорошо видно на банкротстве физических лиц. Внесудебная процедура доступна, только если долг не превышает 1 600 показателей, при большем долге остаётся суд. В 2026 году эта граница означает 6 920 000 тенге. При показателе 2025 года те же 1 600 давали 6 291 200 тенге: запись в законе одна и та же, а сумма выросла на 628 800 тенге.
Есть и обратная сторона, о которой вспоминают реже. Повышение показателя автоматически поднимает штрафы, и происходит это без отдельного обсуждения: строка в законе о бюджете меняет тяжесть ответственности по десяткам составов сразу. Формально наказание осталось прежним, те же десять показателей, а платить приходится больше.
Для бизнеса важнее другая сторона того же механизма. Пороги, выраженные в показателях, сдвигаются вместе с ним каждый январь: налоговые берутся по величине на 1 января. Предпринимателю стоит сверять выручку не с прошлогодней суммой в тенге, а с порогом, пересчитанным по новому показателю.
Частые заблуждения
- «МРП — это минимальная зарплата». Нет: минимальная зарплата в 2026 году равна 85 000 тенге, а показатель — 4 325 тенге. Это разные величины с разным назначением.
- «Показатель повышают в середине года». Величину устанавливают на год вперёд законом о бюджете, и она действует с 1 января. Изменить её в течение года можно только поправкой в сам закон о бюджете.
- «Штраф считают по сегодняшнему показателю». Считают по тому, который действовал на момент возбуждения дела об административном правонарушении. Так сказано в статье 44 КоАП. Если дело возбудили в декабре, а рассматривают в январе, применяется прошлогодняя величина.
- «МРП и минимальная зарплата всегда растут одинаково». Они не связаны формулой и повышаются независимо. В 2026 году показатель вырос на 10 процентов, а минимальная зарплата не изменилась вовсе.
- «Раз показатель условный, его размер ни на что не влияет». Влияет, и сразу на две стороны бюджета: на доходы через пошлины и штрафы и на расходы через выплаты, привязанные к нему.
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